Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế đã tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, văn bản của Bộ Công thương, UBND tỉnh, Sở Công thương, EVN, EVNCPC… qua đó thực hiện tuyên truyền đồng bộ, lồng ghéo với các nội dung về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả. Đồng thời, Công ty ban hành kế hoạch thực hiện kiểm tra, hướng dẫn, tuyên truyền phòng chống cháy, nổ do điện đến từng hộ khách hàng sử dụng điện.

Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế kiểm tra, hướng dẫn sử dụng điện an toàn tại các cơ sở sản xuất. Ảnh: Diệu Huyền.

Thông qua đó, các Điện lực trực thuộc chủ động lập kế hoạch phù hợp với đặc điểm đơn vị, cùng với sự phối hợp của chính quyền xã, phường và công an địa phương, nhằm chủ động, quyết liệt phòng ngừa, ngăn chặn cháy, nổ do chạm chập điện, hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy, nổ gây ra.

Cung cấp ấn phẩm tờ rơi với các thông tin về khuyến cáo phòng chống cháy nổ về điện đến khách hàng. Ảnh: Diệu Huyền.

Tăng cường triển khai từ tháng 7, Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế phối hợp với chính quyền địa phương ʺđi từng ngõ, gõ từng nhà" đến từng hộ khách hàng sử dụng điện để kiểm tra, hướng dẫn người dân quản lý, sử dụng điện an toàn, khắc phục tình trạng sử dụng điện không đúng cách, không đúng yêu cầu của nhà sản xuất, góp phần hạn chế cháy, nổ do điện gây ra. Bên cạnh đó, Công ty tuyên truyền đến khách hàng sử dụng điện đúng cách, tiết kiệm, an toàn và hiệu quả thông qua các tờ rơi với nhiều nội dung hữu ích.

Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng Công an xã, huyện, thành phố tuyên truyền sử dụng điện an toàn đến từng khách hàng. Ảnh: Diệu Huyền.

Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế chủ động tuyên truyền đến từng nhóm khách hàng như các chợ; trung tâm thương mại, trung tâm hội nghị, sự kiện; cơ sở các quán bar, karaoke; nhà ở kết hợp kinh doanh, sản xuất, dịch vụ; chung cư cao tầng, cư xá; nhà cho thuê trọ; xưởng sản xuất trong khu công nghiệp; đơn vị kinh doanh xăng dầu, trụ sở cơ quan, ký túc xá; trường học, mẫu giáo, mầm non; cơ sở khám chữa bệnh và các hộ gia đình. Kết quả thực hiện được tổng hợp và báo cáo hàng tuần.

Tuyên truyền thông qua tin nhắn ứng dụng EVNCPC CSKH, trang fanpage Facebook Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế. Ảnh: Diệu Huyền.

Bên cạnh việc tuyên truyền trực tiếp, Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế cũng lồng ghép việc hướng dẫn, chia sẻ các thông tin, khuyến cáo phòng chống cháy nổ về điện trong quá trình thực hiện các dịch vụ điện với khách hàng, ngoài ra các Điện lực phối hợp với chính quyền địa phương phát thông tin tuyên truyền và tăng tần suất trên hệ thống loa phát thanh phường xã các nội dung về khuyến cáo phòng chống cháy nổ về điện.

Cung cấp thông tin sổ tay phòng cháy chữa cháy điện trong gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh và công sở. Ảnh: Diệu Huyền.

Để tăng hiệu quả truyền thông, Công ty kết hợp nhiều hình thức, tuyên truyền hình ảnh sinh động về phòng chống cháy, nổ trong sử dụng điện trên các nền tảng mạng xã hội, trang tin điện tử, qua ứng dụng EVNCPC CSKH, các nhóm Zalo tại các địa phương, ứng dụng đô thị thông minh Hue-S của tỉnh…

Phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền thông qua các hội, nhóm. Ảnh: Diệu Huyền.

Với sự triển khai quyết liệt và sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền địa phương để "đi từng ngõ, gõ từng nhà", Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế thực hiện triển khai đồng bộ đến từng hộ gia đình để nâng cao ý thức sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, ngăn ngừa tối đa các nguy cơ cháy nổ về điện trong thời gian tới.

Để đảm bảo sử dụng điện an toàn và phòng chống cháy nổ trong sử dụng điện, Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế khuyến cáo Quý khách hàng một số nội dung như sau: