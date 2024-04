Thừa Thiên Huế: Tập huấn an toàn vệ sinh thực phẩm cho hàng trăm hội viên nông dân

Nhằm đẩy mạnh hơn nữa việc tuyên truyền về vệ sinh an toàn toàn thực phẩm, nâng cao nhận thức, vai trò và trách nhiệm của hội viên nông dân trong công tác này, trong tháng 3/2024, Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức 5 lớp tập huấn an toàn vệ sinh thực phẩm.

Hội Nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức tập huấn về an toàn vệ sinh thực phẩm cho hội viên nông dân tại huyện Phú Lộc. Ảnh: Anh Vũ.

Tham gia các lớp tập huấn này có 250 học viên là hội viên nông dân nuôi trồng, sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm tại các huyện Phong Điền, Quảng Điền, Phú Lộc, thị xã Hương Thủy và TP.Huế.

Tại các lớp tập huấn, hội viên nông dân được truyền đạt những kiến thức cơ bản về vệ sinh an toàn thực phẩm, được tư vấn các kiến thức về đảm bảo an toàn thực phẩm, hướng dẫn sử dụng phụ gia thực phẩm, cách lựa chọn thực phẩm an toàn, cách bảo quản và chế biến thực phẩm, điều kiện chung đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Hội Nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế tập huấn về an toàn vệ sinh thực phẩm cho hội viên nông dân tại huyện Phong Điền. Ảnh: Anh Vũ.

Ngoài ra, các lớp tập huấn còn phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý an toàn thực phẩm với các nội dung như đối tượng áp dụng, phương thức quản lý, xử lý cơ sở vi phạm.

Tại các lớp tập huấn, hội viên nông dân còn được giới thiệu các mô hình chuỗi sản phẩm an toàn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Các lớp tập huấn đã góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm cho hội viên nông dân trong việc tuân thủ các điều kiện bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, đồng thời giúp các hộ sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm có kỹ năng phân tích, cách phòng ngừa và khắc phục nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm.