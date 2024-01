Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn biểu dương những thành tích, kết quả thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị trong thời gian qua; đồng thời yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, quy định của Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu về nhiệm vụ xây dựng địa bàn an ninh, an toàn khu vực Trụ sở Bộ Quốc phòng.

Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam. Ảnh Bộ Quốc phòng

Tăng cường công tác quản lý, giáo dục cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức cảnh giác phòng gian, bảo mật; nắm chắc tình hình an ninh chính trị, địa bàn khu vực đóng quân, tình hình tư tưởng của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, không để bị động, bất ngờ về tư tưởng; làm tốt công tác thẩm tra, rà soát tiêu chuẩn chính trị đối với các đối tượng theo quy định, bảo đảm cơ quan, đơn vị an toàn tuyệt đối.

Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị duy trì, thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sáng chiến đấu, trực chỉ huy, trực ban, trực nghiệp vụ; tổ chức kiểm tra rà soát, điều chỉnh các phương án phòng, chống cháy, nổ tại các khu vực đóng quân theo quy định; tổ chức duy trì chặt chẽ kíp trực phòng, chống cháy, nổ, bảo đảm đồng bộ, thống nhất; thường xuyên huấn luyện, luyện tập nâng cao trình độ nghiệp vụ cho lực lượng phòng, chống cháy, nổ, xử lý thành thạo các tình huống; bố trí, sắp xếp hợp lý các trang thiết bị phòng, chống cháy, nổ.

Tổ chức xây dựng kế hoạch huấn luyện và triển khai thực hiện bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định; kịp thời sửa chữa, khắc phục các trang thiết bị, cơ sở vật chất doanh trại bị hư hỏng, xuống cấp; duy trì thực hiện nghiêm Quy chế đóng quân, canh phòng khu vực Trụ sở Bộ Quốc phòng; mang mặc, lễ tiết tác phong đúng quy định.

Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn lưu ý các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm các quy định về quản lý thông tin, công văn, tài liệu mật; kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ người, hàng hóa vận chuyển ra, vào cơ quan, đơn vị; tổ chức lực lượng, bảo đảm đồng bộ về người, vũ khí trang bị, phương tiện. Phối hợp với chính quyền, công an khu vực và các tổ dân phố nơi cơ quan, đơn vị đóng quân làm tốt công tác hiệp đồng, nắm chắc diễn biến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tham mưu, đề xuất với Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu chỉ đạo, xử lý kịp thời các tình huống; giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn khu vực Trụ sở Bộ Quốc phòng.