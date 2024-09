Thực hiện thu tiền từ nguồn sử dụng đất của Quảng Ngãi “lực bất tòng tâm”

Hụt hơi nguồn thu tiền sử dụng đất

Sáng 20/9, theo nguồn tin PV Dân Việt, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có đánh giá tình hình thực hiện giải ngân đầu tư công 8 tháng năm 2024.

Nguồn thu tiền sử dụng đất của tỉnh Quảng Ngãi, hiện mới được 287 tỷ đồng/2.600 tỷ đồng, bằng 9,5% kế hoạch T.Ư giao.Ảnh: C.H

Một nội dung đáng chú ý, đó là nguồn thu tiền sử dụng đất của tỉnh chỉ mới được 287 tỷ đồng/2.600 tỷ đồng, bằng 9,5% kế hoạch T.Ư giao và dự kiến trong thời gian còn lại năm 2024, tuy số thu sẽ được nâng lên khoảng 780 tỷ đồng, nhưng cũng chỉ đạt khoảng 30% kế hoạch.

Trước thực tế và dự báo này, chính quyền Quảng Ngãi cho biết, sẽ chủ động rà soát, sử dụng nguồn tăng thu ngân sách của tỉnh, để xử lý bù hụt thu phần kế hoạch vốn từ nguồn thu tiền sử dụng đất.

Tuy nhiên chính quyền Quảng Ngãi nhìn nhận, số vốn thực mà tỉnh có thể cân đối cho các nhiệm vụ, dự án được giao kế hoạch từ nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2024, chỉ được khoảng 1.510 tỷ đồng/2.600 tỷ đồng; còn lại khoảng 1.090 tỷ đồng (chiếm khoảng 16% tổng kế hoạch vốn của tỉnh) không có khả năng cân đối.

Với thực tế nêu trên, theo UBND tỉnh thì việc giao kế hoạch vốn từ nguồn thu tiền sử dụng đất quá cao, so với khả năng thực tế đã làm ảnh hưởng lớn đến tỷ lệ giải ngân của tỉnh

Ảnh hưởng lớn đến bố trí, giải ngân đầu tư công

Một diễn biến liên quan đáng chú ý khác, đó là sự ảm đạm của kết quả thực hiện giải ngân đầu tư công 8 tháng năm 2024.

Một khu đất đã được đấu giá thành mang về cho ngân sách tỉnh Quảng Ngãi nhiều trăm tỷ đồng.Ảnh: C.H

Theo UBND tỉnh Quảng Ngãi, mặc dù những tháng qua của năm 2024, sự nỗ lực của các cấp ngành trong thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tuy nhiên, do những nguyên nhân khách quan và chủ quan, nên kết quả giải ngân của tỉnh 8 tháng năm 2024, không đạt so với kế hoạch vốn đề ra và thấp hơn, so với bình quân chung cả nước.

Nguyên nhân khách quan ngoài nguồn thu tiền sử dụng đất thấp, nhiều địa phương còn lúng túng, chưa xác định được giá đất cụ thể, đề thực hiện (bồi thường, hỗ trợ và TĐC) khi nhà nước thu hồi đất, dẫn đến gây ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ bồi thường và giải phóng, để giao mặt bằng cho các dự án…

Bên cạnh đó tỉnh Quảng Ngãi cũng nhìn nhận, năng lực của một số chủ đầu tư chưa đảm bảo yêu cầu; một số đơn vị chưa quyết liệt và mạnh dạn tháo gỡ vướng mắc, trong quá trình triển khai và thực hiện dự án.

Một dự án đầu tư công ở Quảng Ngãi.Ảnh: C.H

Một số cấp, ngành có tâm lý sợ sai, sợ chịu trách nhiệm; công tác phối hợp giữa các cấp, ngành và đơn vị liên quan, trong bồi thường GPMB chưa tốt và còn đùn đẩy, làm ảnh hưởng đến tiến độ dự án.