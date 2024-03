Tin đồn về khoản nợ của Bruno Mars xuất hiện lần đầu vào ngày 14/3. Nhiều tờ báo đăng thông tin cho rằng, casino Park MGM ở Las Vegas "sở hữu" ca sĩ 38 tuổi này vì anh ta nợ họ quá nhiều. Tuy nhiên, vào ngày 18/3, MGM đã phản bác thông tin này thông qua một tuyên bố chung gửi đến báo chí: "MGM và Bruno có mối quan hệ đối tác lâu dài, bắt nguồn từ sự tôn trọng lẫn nhau. Bất kỳ suy đoán nào khác đều hoàn toàn sai sự thật. Anh ấy không có khoản nợ nào với MGM".



Thực hư chuyện ca sĩ "Just The Way You Are" nợ 50 triệu USD vì cờ bạc?

Gần đây, thông tin nam ca sĩ Bruno Mars nợ tới 50 triệu USD vì cờ bạc khiến dư luận xôn xao. Ảnh: People.

Bruno Mars đã ký hợp đồng với MGM từ năm 2016 và thường xuyên biểu diễn tại Park MGM ở Las Vegas cũng như MGM National Harbor ở Maryland. Tuy nhiên, nam ca sĩ hiện không có bình luận nào về tin đồn nợ cờ bạc.

Người ta biết đến Bruno Mars không chỉ qua âm nhạc mà còn nhờ sự cởi mở của anh về việc chơi bài để trả tiền thuê nhà khi anh mới đến Los Angeles nhằm phát triển sự nghiệp ca hát. Mặc dù vậy, gần đây, Bruno Mars đã nói rằng bí quyết thành công của mình là luôn trung thực.

"Dù bạn đang làm gì thì phải luôn trung thực. Điều này là quan trọng nhất đối với tôi trong sự nghiệp của mình. Khi viết một bài hát, tôi phải chắc chắn rằng, đó là điều tốt nhất mà tôi có thể làm và tôi không đi đường tắt", anh nói với CNBC Make It vào năm 2023.

Bruno Mars, sinh năm 1985 tại Hawaii, không chỉ là một ca sĩ, nhạc sĩ mà còn là một nhà sản xuất âm nhạc. Anh phát hành album đầu tiên "Doo-Wops & Hooligans" vào năm 2010, đứng ở vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng Billboard 200. Hai đĩa đơn từ album này, "Just the Way You Are" và "Grenade", đều đạt vị trí số một trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100.

Năm 2014, Mars hợp tác với Mark Ronson trong bài hát "Uptown Funk", đứng đầu nhiều bảng xếp hạng trong nhiều tuần liên tiếp. Anh còn có nhiều bài hát "hit" khác như: "24K Magic"; "That's What I Like"; "Leave the Door Open"; "Just The Way You Are"... Đến nay, Bruno đã bán được hơn 130 triệu đĩa trên toàn thế giới, trở thành một trong những nghệ sĩ bán đĩa nhạc chạy nhất mọi thời đại và đã giành được 15 giải Grammy, trong đó có ba giải "Thu âm của năm".