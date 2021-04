Thực hư thông tin nam công nhân tử vong vì bị bạn xịt vòi hơi vào người

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ việc.

Trên mạng xã hội đang lan truyền thông tin về một công nhân làm việc trong khu công nghiệp Nam Tân Uyên (phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) bị đồng nghiệp đùa giỡn, dùng vòi hơi xịt vào hậu môn dẫn đến tử vong. Trước vụ việc gây ảnh hưởng dư luận, Công an thị xã Tân Uyên đã vào cuộc điều tra, làm rõ.

Theo Công an thị xã Tân Uyên, nạn nhân là anh Trần T.V. (SN 1976, quê Sóc Trăng), công nhân Công ty nệm trong khu công nghiệp Nam Tân Uyên.

Ngày 30/3, anh V. và anh Bùi Văn T. (SN 1990, quê Thanh Hóa) đùa giỡn với nhau trong công ty. Trong lúc cả hai đang đùa giỡn, anh T. có dùng vòi hơi xịt vào lưng của anh V. Sau đó, anh V. kêu đau bụng nên được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương.

Sáng ngày 3/4, sức khỏe anh V. nguy kịch nên được chuyển viện lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) điều trị nhưng đã tử vong.

Nhận được tin báo, cơ quan CSĐT Công an thị xã Tân Uyên cùng các đơn vị đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để lập hồ sơ tham mưu xử lý vụ việc.

Qua xác minh của công an, nạn nhân có tiền sử bệnh đại tràng, kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, nguyên nhân tử vong ban đầu là do viêm phúc mạc, viêm đa tạng.

Sau khi được phẫu thuật tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương, sức khỏe anh V. dần ổn định. Đến ngày 3/4, anh V. bị nhiễm trùng vỡ trực tràng dẫn đến nguy kịch nên được chuyển viện lên Bệnh viện Chợ Rẫy và tử vong tại đây.

Công an thị xã Tân Uyên khẳng định, anh Trần T.V. tử vong do bệnh nền, không phải do bị đồng nghiệp lấy vòi xịt hơi xịt vào hậu môn như thông tin lan truyền trên mạng xã hội.