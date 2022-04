Thực hư việc rơi thang máy tại KTX Đại học Quốc gia TP.HCM

Tối qua 28/4, trên nhiều fanpage, hội nhóm liên quan đến ký túc xá Đại học Quốc gia TP.HCM (KTX ĐHQG-HCM) như KTX ĐHQG Confessions, Hội những người ở ký túc xá khu B - KTX ĐHQG TP.HCM… đồng loạt đăng tải thông tin về việc rơi thang máy tại KTX.



Chưa kể, trong bình luận, nhiều tài khoản còn cho rằng sự cố đứt thang máy khiến hai nạn nhân tử vong thương tâm, thi thể không nguyên vẹn…

Một trong số những bài đăng về việc rơi thang máy tại KTX ĐHQG-HCM. Ảnh chụp màn hình

Những bài đăng này lập tức nhận được sự quan tâm, chia sẻ và bình luận của hàng ngàn sinh viên. Đa số đều vào bình luận, hỏi nhau về thực hư sự việc. Cạnh đó, nhiều sinh viên tỏ ra hoang mang, lo lắng, sợ hãi vì sự nguy hiểm của thang máy khi đây là phương tiện được sử dụng hàng ngày.

Sáng 29/4, trao đổi với Dân Việt, ông Lại Thế Tuân, Trưởng phòng Tổng hợp, Trung tâm Quản lý KTX ĐHQG-HCM cho biết, thông tin thang máy bị rơi là sai sự thật.

Hình ảnh chụp lại thời điểm nhân viên kỹ thuật tại KTX ĐHQG đưa sinh viên bị kẹt thang máy ra ngoài. Ảnh: T.U.P

Theo đó, ngày 28/4, ở KTX ĐHQG-HCM chỉ bị sự cố kẹt thang máy. Thời điểm này, có hai nữ sinh viên ở bên trong thang máy. Khi bị kẹt, hai sinh viên này lập tức nhấn chuông báo động để được hỗ trợ và kỹ thuật có mặt ngay sau đó, đưa hai sinh viên ra ngoài an toàn.

“Thông tin đăng tải trên mạng xã hội là hoàn toàn sai sự thật. Chúng tôi đã yêu cầu đính chính lại, tránh việc sinh viên bị hoang mang” – đại diện KTX cho biết.

Trước đó, tại KTX ĐHQG-HCM cũng có sự việc gây hoang mang khi một sinh viên khai báo bị cướp tài sản tại cầu thang bộ. Theo sinh viên này, khi vừa ra khỏi thang máy lầu 2 thì bị đối tượng lạ mặt bịt miệng, lôi ra thang bộ và giật ba lô, lấy mất chiếc điện thoại Iphone 11.

Qua xác minh, Công an TP.Dĩ An (tỉnh Bình Dương) cho biết, không có chuyện sinh viên này bị cướp. Việc nam sinh viên này bị trói và lấy tài sản là do mâu thuẫn cá nhân, sợ mọi người biết nên khai nhận sai sự thật.