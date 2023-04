Thức uống dinh dưỡng tiện lợi giúp người trẻ tự tin khám phá cuộc sống

Câu nói "You Only Live Once - Ai cũng chỉ sống một lần" đang trở thành phương châm sống của nhiều bạn trẻ. Tuổi trẻ là quãng thời gian đẹp nhất trong đời, để mỗi người được sống hết mình, cảm nhận mọi thứ bằng trái tim nhiệt huyết và tràn đầy lý tưởng.

Tuổi trẻ mang đến một đôi chân khoẻ khoắn để đi đến những miền đất xa xôi, một nội lực mạnh mẽ để tự tin chinh phục mọi thử thách trên cung đường mới, và một niềm tin mãnh liệt để vượt qua những lúc khó khăn, vấp ngã. Đó là lý do vì sao giới trẻ luôn thể hiện mình qua phong cách tự tin, năng động và khỏe khoắn. Họ ưa thích di chuyển và luôn tìm kiếm cảm hứng trong những chuyến đi.

Tuổi trẻ không thể thiếu những chuyến đi trải nghiệm, khám phá giới hạn bản thân.

Không khó bắt gặp trên các nền tảng mạng xã hội vô vàn chia sẻ của những người trẻ mỗi ngày, về các chuyến đi hay những trải nghiệm khám phá cuộc sống. Những chuyến đi của họ giờ đây không chỉ gói gọn trong những điểm du lịch hay check-in tại các thành phố lớn xa hoa, mà còn đi đến những vùng đất mới, tham gia thử thách khám phá giới hạn của bản thân.

Từng khoảnh khắc trải nghiệm đều trở thành hành trang quý giá cho một tuổi trẻ trọn vẹn và ý nghĩa.

Đam mê di chuyển và thích khám phá không đồng nghĩa với việc giới trẻ bỏ quên những khía cạnh quan trọng khác của cuộc sống. Họ vẫn biết cách cân bằng tất cả mọi thứ, từ công việc cho đến sức khỏe. Bên cạnh những chuyến đi là những ngày những đêm dốc hết sức mình trong công việc. Họ chưa bao giờ ngưng lao động và sáng tạo.

Người trẻ xem những chuyến đi như là phần thưởng lao động dành riêng cho bản thân, và đồng thời là một cách để tái tạo tinh thần làm việc.

Bên cạnh đó, họ cũng luôn biết cách cân bằng sức khỏe bản thân. Nhờ tiếp thu nhiều nền tảng kiến thức, người trẻ hiểu được tầm quan trọng của sức khỏe, chỉ khi sức khỏe tốt họ mới có thể lao động làm việc và trải nghiệm trọn vẹn những chuyến đi. Từ đó, họ bắt đầu nhìn nhận, thay đổi và lan tỏa lối sống lành mạnh rộng rãi hơn đến cộng đồng.

Chế độ dinh dưỡng là điều người trẻ đặc biệt quan tâm trong mỗi chuyến đi trải nghiệm.

Sức khỏe tốt là khi cơ thể được cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng mỗi ngày. Để cân bằng dinh dưỡng, những bữa ăn thường nhật không chỉ yêu cầu đầy đủ chất mà còn đảm bảo tiêu chí về thực phẩm lành mạnh, có nguồn gốc tự nhiên. Thế nhưng, nhịp sống hiện đại cùng quỹ thời gian hạn hẹp mỗi ngày dành cho công việc, trau đồi kiến thức và trải nghiệm vô tình đã tạo nên thử thách cho người trẻ.

Tuy nhiên, tuổi trẻ chưa bao giờ ngại ngần thử thách, và họ luôn biết cách tìm tòi, sáng tạo để tạo nên nét cá tính riêng. Thử thách trên không làm những người trẻ tuổi bỏ cuộc trên hành trình bảo vệ sức khỏe bản thân, mà còn thúc giục họ tìm kiếm những giải pháp hỗ trợ để đơn giản hóa việc cân bằng dinh dưỡng cho cơ thể mỗi ngày.

Cùng chung câu chuyện đam mê trải nghiệm nhưng gặp rào cản trong việc cân bằng dinh dưỡng, Phương Nhi (25 tuổi, làm việc tại công ty dịch vụ tại Hà Nội), chia sẻ: "Sau những ngày chạy đua với công việc, mình thường lựa chọn những chuyến đi xa cùng bạn bè để thư giãn, trải nghiệm và lấy lại tinh thần làm việc.

Những chuyến đi như vậy, mình thường dành trọn vẹn thời gian để tận hưởng. Việc di chuyển liên tục, khám phá địa điểm mới khiến cho những bữa ăn trong chuyến đi không được đảm bảo chất lượng như thường ngày. Những bữa ăn đơn giản thường không đầy đủ dinh dưỡng đôi lúc cũng ảnh hưởng đến tinh thần của mỗi chuyến đi."

Number 1 Soya Canxi đồng hành bổ sung dinh dưỡng cho người trẻ trên mọi nẻo đường.

Trong một lần lên kế hoạch cắm trại, nhóm mình cùng chuẩn bị đồ ăn mang theo, và vô tình được cô bán tạp hóa giới thiệu sữa đậu nành Number 1 Soya Canxi, với thành phần từ hạt đậu nành nguyên chất nên đã mua dùng thử.

Mình và nhóm bạn vốn thích hương vị đậu nành quen thuộc, nay lại càng thích hơn khi thức uống này được đóng chai vô cùng tiện lợi, bổ sung thêm Canxi giúp cứng xương. Thức uống này giúp tụi mình yên tâm hơn, khi cơ thể được bổ sung dinh dưỡng bên cạnh bữa ăn. Tinh thần khám phá, trải nghiệm cũng thêm phần háo hứng" Phương Nhi cho biết.

Có thể thấy, những ngày vội vã với guồng quay công việc hay những chuyến đi khám phá đến vùng đất xa xôi, không có nhiều thời gian tập trung đầu tư cho bữa ăn chất lượng, những sản phẩm dinh dưỡng tiện lợi như Number 1 Soya Canxi trở thành giải pháp hỗ trợ tiện lợi, hiệu quả.

Từ khi ra mắt đến nay, sữa đậu nành Number 1 Soya Canxi vẫn duy trì sức hút đối với những người trẻ năng động, bởi giá trị dinh dưỡng và sự tiện lợi.

Sản xuất từ nguyên liệu đậu nành nguyên chất, sử dụng công nghệ tách vỏ từ Nhật Bản, bổ sung thêm Canxi, đồng thời áp dụng công nghệ chiết lạnh vô trùng Aseptic hiện đại đến từ Châu Âu, không chất bảo quản, Number 1 Soya Canxi giữ nguyên giá trị dinh dưỡng của hạt đậu nành, giúp cứng xương, tăng sự dẻo dai cho cơ thể.

Đặc biệt, phiên bản đóng chai cứng cáp, có thể bảo quản dễ dàng và uống bất kỳ lúc nào đã tháo gỡ rào cản của nhiều người trẻ, khi di chuyển làm việc và trải nghiệm cuộc sống. Việc cân bằng dinh dưỡng giữa nhịp sống bận rộn trở nên tiện lợi, đơn giản. Đây có thể nói là một trong những yếu tố khác biệt tạo nên điểm đặc biệt của thương hiệu sữa đậu nành mang thương hiệu Number 1 trên thị trường.