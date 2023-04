Thuê đất dính đại án của Công ty Tân Thành Long An: Chi cục thi hành án dân sự hỏi Bộ Công an

Giao lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc thu hồi lại đất



Báo Dân Việt ngày 26/4/2023 đăng bài: "Thuê đất của Công ty Tân Thành Long An: Vina Yến khóc ròng vì đất dính đại án". Nội dung bài báo phản ánh Công ty cổ phần đầu tư Tân Thành Long An (Công ty Tân Thành) và Công ty cổ phần đầu tư sinh thái Vina Yến (Công ty Vina Yến) đã cùng ký hợp đồng nguyên tắc.

Theo đó, Vina Yến thuê quyền sử dụng 51.600m2 đất tại khu công nghiệp Việt Phát (tọa lạc xã Tân Lập, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An, do Công ty Tân Thành làm chủ đầu tư) để đầu tư dự án nuôi chim yến.

Khu nghiệp Việt Phát - nơi có 2 thửa đất, thuộc dự án của Công ty Vina Yến - hiện được đổi tến thành khu công nghiệp Suntec. Ảnh: Đông Anh

Tuy nhiên, sau 12 năm đầu tư, Công ty Tân Thành vẫn không thực hiện thủ tục tách sổ, sang tên, chuyển quyền sử dụng đất sang cho Vina Yến. Trái lại, Công ty Tân Thành lại mang 2 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của 2 thửa đất 421, 422, tờ bản đồ số 3 (bao gồm diện tích 51.600m2 đất mà Vina Yến đang thuê), đi thế chấp tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn.

Việc thế chấp này nhằm bảo đảm các khoản vay tiền cho 37 doanh nghiệp, với tổng số tiền vay lên tới 33.288,3 tỷ đồng. Trước hành động vi phạm hợp đồng nguyên tắc về cho thuê đất của Công ty Tân Thành, Vina Yến đã khởi kiện Công ty Tân Thành ra Tòa án nhân dân huyện Thủ Thừa.

Qua 2 phiên xét xử sơ thẩm và phúc thẩm, Hội đồng xét xử - Tòa án nhân dân huyện Thủ Thừa đã "công nhận giá trị pháp lý của Hợp đồng nguyên tắc số 14/HĐNT-TIZCO.14 ngày 1/4/2014 giữa Công ty Vina Yến và Công ty Tân Thành".

Trên 2 thửa đất 421 và 422, diện tích 51.600m2 đã được Công ty Vina Yến đầu tư nuôi yến công nghiệp. Ảnh: Đông Anh

Tòa án buộc Công ty Tân Thành giao cho Công ty Vina Yến bản chính 2 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An cấp cùng ngày 17/12/2015 cho Công ty Tân Thành. Công ty Vina Yến có quyền và nghĩa vụ liên hệ cơ quan nhà nước để làm thủ tục kê khai, đăng ký quyền sử dụng đất… theo quy định của luật pháp.

Các cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm căn cứ vào bản án cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty Vina Yến. Sau 30 ngày, nếu Công ty Tân Thành không giao nộp 2 bản chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thì các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, căn cứ vào bản án để thu hồi diện tích đất trong 2 giáy chứng nhận trên; kế đó, trình cơ quan có thẩm quyền cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất là Công ty Vina Yến, theo vị trí, diện tích đất mà tòa án đã quyết định…

Ngoài ra, bản án cũng tuyên: Công ty Vina Yến có nghĩa vụ thanh toán cho Công ty Tân Thành số tiền thuê đất là 33,07 tỷ đồng.

Một phần khu công nghiệp Việt Phát vẫn còn là đất trống, chưa được cho thuê. Ảnh: Đông Anh

Đất "dính" đại án, phải hỏi Bộ Công an

Song, mới đây, khi tiến hành thi hành bản án trong vụ án dân sự nói trên, ông Huỳnh Văn Công - Chi cục trưởng Chi cục thi hành án dân sự huyện Thủ Thừa - đã cho biết: "Trong quá trình xác minh, giải quyết vụ việc, được biết, 2 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho Công ty Tân Thành có liên quan đến vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát hiện nay, do Cơ quan CSĐT - Bộ Công an đang điều tra. Bộ Công an đã tạm ngưng thực hiện việc giao dịch 2 thửa đất trên".

Hình ảnh tại lễ khởi công xây dựng khu công nghiệp Việt Phát (tức Suntec hiện nay), do Công ty Tân Thành làm chủ đầu tư, vào năm 2020. Ảnh: N.Q.L

Ông Công cho biết thêm: Để giải quyết việc thi hành án, Chi cục thi hành án dân sự huyện Thủ Thừa đã có văn bản gửi Cơ quan CSĐT - Bộ Công an, đề nghị xem xét cung cấp thông tin đối với 2 thửa đất số 421, 422, tờ bản đồ số 3, tọa lạc tại xã Tân Lập, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. Đề nghị Bộ Công an trả lời chính thức 2 thửa đất trên có liên quan đến vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty Vạn Thịnh Phát, do Cơ quan CSĐT - Bộ Công an đang tiến hành điều tra hay không?

Trường hợp Công ty Tân Thành không giao nộp hoặc nộp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thửa đất 421 và 422, cho Chi cục thi hành án dân sự huyện Thủ Thừa, thì Chi cục có được đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty Vina Yến như bản án đã tuyên hay không?

Trường hợp Công ty Vina Yến nộp số tiền hơn 33 tỷ đồng, Chi cục thi hành án dân sự huyện Thủ Thừa có chi trả cho Công ty Tân Thành hay không? Ý kiến của Cơ quan CSĐT - Bộ Công an về số tiền này như thế nào?

"Hơn bao giờ, các đơn vị liên quan đến sự vụ này đang rất mong sự phúc đáp của Cơ quan CSĐT - Bộ Công an. Việc sớm trả lời và có lối thoát trong vụ việc này sẽ giúp Chi cục thi hành án dân sự huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An có điều kiện tiếp tục giải quyết vụ việc thi hành án theo đúng quy định của luật pháp" - ông Công nói.