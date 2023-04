Hợp đồng thuê đất nuôi chim yến

Ngày 12/12/2011, Công ty CP đầu tư Tân Thành Long An (Công ty Tân Thành) và Công ty CP đầu tư sinh thái Vina Yến (Công ty Vina Yến) ký hợp đồng với nội dung: Vina Yến thuê 45.000m2 đất của Công ty Tân Thành tại khu đô thị và công nghiệp Tân Thành (nay là khu công nghiệp Việt Phát), thuộc xã Tân Lập, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An.

Sau khi nhận đất, Công ty Vina Yến đã xin giấy phép đầu tư xây dựng khu nuôi yến và san lấp mặt bằng, đầu tư cơ sở hạ tầng. Ngày 30/9/2013, hai công ty thỏa thuận thanh lý hợp đồng. Ngày 1/10/2013, hai công ty ký hợp đồng thuê quyền sử dụng đất, với nội dung: Vina Yến thuê 51.600m2 đất, giá thuê trong 43 năm là trên 37,9 tỷ đồng. Thanh toán tiền thuê đất hàng tháng là 73,5 triệu đồng. Vina Yến chịu trách nhiệm đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng cả khu đất.

Khu công nghiệp và đô thị Việt Phát, tọa lạc xã Tân Lập, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. Ảnh: C.T.V

Ngày 31/3/2014, hai công ty lại thỏa thuận thanh lý hợp đồng. Ngày 1/4/2014, Vina Yến và Tân Thành lại ký hợp đồng nguyên tắc, với nội dung: Tân Thành cho Vina Yến thuê 51.600m2 đất (cùng vị trí khu đất đã ký 2 hợp đồng trước đó), tại khu F, Khu công nghiệp và đô thị Việt Phát.

Tại thời điểm ký hợp đồng nguyên tắc này, khu đất thuê đã được Công ty Vina Yến san lấp và xây dựng cơ sở hạ tầng và đang xây dựng nhà yến. Mục đích thuê là để nuôi yến và chế biến sản phẩm từ yến, với giá thuê là 1,15 triệu đồng/m2. Thời gian thuê là 42 năm (kể từ khi ký hợp đồng nguyên tắc đến ngày 30/3/2056). Tổng giá trị hợp đồng thuê đất là hơn 37 tỷ đồng.

Một khu nuôi yến theo mô hình công nghiệp tại dự án do Công ty Vina Yến đầu tư. Ảnh: V.N.Y

Hai bên thỏa thuận: Trước khi có quyết định giao đất của UBND tỉnh Long An cho Công ty Tân Thành, Công ty Vina Yến sẽ thanh toán tiền thuê đất 3 tháng/lần. Sau khi có quyết định giao đất, Vina Yến sẽ thanh toán số tiền thuê đất còn lại theo từng giai đoạn.

Khi Tân Thành hoàn tất thủ tục đăng ký tách thửa và có thông báo cho cơ quan có thẩm quyền về việc nộp tiền sử dụng đất cho phần diện tích đất cho Vina Yến thuê, thì Vina Yến sẽ thanh toán cho Công ty Tân Thành 50% giá trị còn lại của hợp đồng.

Khi Vina Yến nhận được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho phần diện tích đất thuê, thì Vina Yến sẽ thanh toán hết 50% giá trị còn lại của hợp đồng và 2 bên tiến hành thanh lý hợp đồng. Từ ngày 1/4/2014 đến ngày 18/5/2018, Vina Yến đã thanh toán cho Tân Thành hơn 3,96 tỷ đồng.

Một dãy khu nhà nuôi chim yến do Công ty Vina Yến đầu tư tại khu công nghiệp Việt Phát. Ảnh: Vina Yến

Mang đất đã cho thuê đi thế chấp, vay 33.288,3 tỷ đồng

Ngỡ việc hợp đồng thuê đất xuôi chèo mát mái, nhưng bất ngờ, vào tháng 10/2017, tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An, đại diện Công ty Vina Yến mới… bật ngửa rằng, Công ty Tân Thành đã được UBND tỉnh Long An cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với 2 thửa đất 421, 422, tờ bản đồ số 3, diện tích 52.288m2; trong đó, bao gồm cả diện tích đất 51.600m2 mà Vina Yến đã thuê.

Công ty Tân Thành đã được nhà nước cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ tháng 12/2015. Nhưng đến nay, Tân Thành vẫn không thực hiện thủ tục tách thửa và đăng ký chuyển quyền sang cho Công ty Vina Yến, theo đúng thỏa thuận tại hợp đồng nguyên tắc đã ký ngày 1/4/2014.

Trước việc vi phạm hợp đồng này, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An đã yêu cầu Công ty Tân Thành có nghĩa vụ hỗ trợ sớm ký hợp đồng cho thuê đất chính thức với Công ty Vina Yến, để lập thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho Vina Yến.

Thế nhưng, sau đó, Công ty Tân Thành không có động thái nào để làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất cho Vina Yến; mặc dù Vin Yến liên tục có văn bản đốc thúc.

Một góc dự án của Công ty Vina Yến tại khu công nghiệp Việt Phát. Ảnh: V.N.Y

Cực chẳng đã, Vina Yến khởi kiện Công ty Tân Thành ra Tòa án nhân dân huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. Qua trình khởi kiện, Vina Yến và tòa án tiếp tục phát hiện: Công ty Tân Thành đã thế chấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 2 thửa đất số 421, 422 cho Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn, tại các chi nhánh Cống Quỳnh, Bến Thành, chi nhánh 6, Phạm Ngọc Thạch, Đông Sài Gòn và Sài Gòn để vay vốn cho 37 công ty.

Cụ thể: Trong ngày 21/5/2018, Công ty Tân Thành ký 17 hợp đồng thế chấp để đảm bảo cho các khoản vay, với tổng số tiền vay kỷ lục… 11.075,4 tỷ đồng. Đáng chú ý, cũng trong ngày 21/5/2018, Công ty Tân Thành cũng ký hợp đồng thế chấp khác để đảm bảo khoản vay 8.047,3 tỷ đồng cho Công ty Prosperous City.

Chưa hết, ngày 26/12/2018, Tân Thành lại mang 2 thửa đất trên ra ký hợp đồng thế chấp để đảm bảo khoản vay 260 tỷ đồng cho Công ty Rise Crown. Ngày 22/2/2019, Tân Thành ký 14 hợp đồng thế chấp để đảm bảo các khoản vay, với số tiền tổng cộng 9.202,3 tỷ đồng. Ngày 2/4/2019, Tân Thành ký 7 hợp đồng thế chấp đảm bảo khoản vay 4.572,3 tỷ đồng…

Khu công nghiệp Việt Phát do Công ty Tân Thành Long An làm chủ đầu tư. Ảnh: T.L

Theo Tòa án nhân dân huyện Thủ Thừa: Tổng cộng 41 hợp đồng thế chấp đã được Công ty Tân Thành ký để đảm bảo khoản tiền vay tổng cộng trên 33.288,3 tỷ đồng, chỉ trên 2 thửa đất số 421, 422, tờ bản đồ số 3, tọa lạc tại khu công nghiệp và đô thị Việt Phát, mà Công ty Vina Yến đang đầu tư nuôi yến.

"Khóc ròng" vì đất thuê "dính" vụ án

Tại các phiên xử sơ thẩm và phúc thẩm, Tòa án nhân dân huyện Thủ Thừa đã tuyên án công nhận giá trị pháp lý hợp đồng nguyên tắc về thuê đất giữa 2 Công ty Vina Yến và Tân Thành. Bản án buộc Công ty Tân Thành phải giao bản chính 2 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An cấp ngày 17/12/2015) cho Công ty Vina Yến.

Công ty Vina Yến có nghĩa vụ liên hệ với các cơ quan chức năng để làm thủ tục kê khai, đăng ký quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản đối với diện tích đất đang thuê…

Một phần Khu công nghiệp Việt Phát nhìn từ trên cao. Ảnh: T.L

Tuy nhiên, ngay tại tòa, đại diện Công ty Tân Thành cho rằng: "Sau khi giải chấp, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của 2 thửa 421, 422 đã được ngân hàng giao cho các đơn vị được bảo đảm mà không hoàn trả lại cho Công ty Tân Thành, nên công ty không thể giao nộp (?)".

Trong lúc việc thi hành bản án đang gặp trở ngại trên, bất ngờ, vụ án "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Oái oăm, 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà tỉnh Long An cấp cho Công ty Tân Thành lại liên quan đến vụ án. Hiện nay, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an đang tạm ngưng mọi giao dịch, trong đó có 2 thửa đất trên và các tài sản khác của Công ty Tân Thành Long An.

Vì vậy, với Công ty Vina Yến, đã gặp bao khó khăn, trở ngại trong nhiều năm thuê đất của Công ty Tân Thành; nay, lại càng khó khăn gấp bội. Phát biểu với PV Dân Việt, ông Lâm Trúc Nhỏ - Chủ tịch HĐQT Công ty Vina Yến - khẩn thiết:

"Chúng tôi mong mỏi Bộ Công an sớm xem xét, hủy bỏ việc phong tỏa giao dịch đối với 2 thửa đất mà chúng tôi đã thuê và đang đầu tư nuôi yến hợp pháp.

Qua đó, doanh nghiệp mới có thể thực hiện các thủ tục đăng ký cấp lại quyền sử dụng đất, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động, vay vốn ngân hàng để duy trì công ăn việc làm của gần 500 lao động".