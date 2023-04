Ai đứng sau Tân Thành Long An, DN huy động 5.000 tỷ đồng trái phiếu chỉ với 1 lần phát hành?

Tài sản đảm bảo cho 5.000 tỷ đồng trái phiếu của Tân Thành Long An đang gặp rắc rối

Tại thời điểm tháng 2/2023, Công ty CP Tân Thành Long An (Tân Thành Long An) là một trong 54 doanh nghiệp có tên trong danh sách của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, không trả được lãi cho nhà đầu tư trái phiếu.



Công ty này có vốn điều lệ 2.025 tỷ đồng, là chủ đầu tư dự án Khu công nghiệp (KCN) và khu đô thị Việt Phát (tại xã Tân Long, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An).

Trước đó, tháng 5/2021, Công ty này đã phát hành gói trái phiếu 5.000 tỷ đồng, để huy động vốn đầu tư xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Việt Phát. Tài sản bảo đảm là 200 ha đất tại khu công nghiệp này.

Đây là lô trái phiếu không chuyển đổi có kỳ hạn 5 năm. Đối với 2 kỳ tính lãi đầu tiên, lãi suất áp dụng 10%/năm. Kỳ tính lãi thứ 3 trở đi, lãi suất bằng 4,5%/năm cộng với lãi suất tham chiếu và không thấp hơn 10%/năm.

Thương vụ phát hành 5.000 tỷ đồng trái phiếu này được thu xếp bởi Công ty CP Chứng khoán Tân Việt (TVSI) và Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB). Bên mua là công ty chứng khoán trong nước.

Theo tìm hiểu của PV, dự án khu công nghiệp và đô thị Việt Phát có tổng diện tích hơn 1.832ha, được quy hoạch theo mô hình mới kết hợp giữa khu công nghiệp và khu đô thị.

Riêng khu công nghiệp Việt Phát có tổng diện tích 1.207,95ha với tổng vốn đầu tư gần 20.000 tỷ đồng. Khu đô thị Việt Phát có tổng diện tích 625ha. Quy mô dân số bố trí trong khu quy hoạch khoảng 60.000 người.

Được biết, dự án khu công nghiệp và đô thị Việt Phát có địa chỉ tại xã Tân Lập, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An được UBND tỉnh Long An chấp thuận chủ trương đầu tư vào năm 2005, được cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu vào năm 2010 với tiến độ quy định là hoàn thành việc xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật vào tháng 10/2015. Tuy nhiên dự án không đúng tiến độ và sau đó được UBND tỉnh Long An có văn bản đồng ý cho gia hạn tiến độ.

Đến năm 2020, chủ đầu tư phải hoàn thiện hạ tầng khu công nghiệp và tiếp nhận nhà đầu tư thứ cấp. Đến ngày 17/5/2020, dự án được khởi công, sau đó doanh nghiệp hoàn thiện san lấp, làm hạ tầng kỹ thuật (thảm bê tông, làm hệ thống cấp thoát nước, xây dựng nhà máy xử lý chất thải…).

Đầu năm 2021, Chủ tịch UBND tỉnh Long An yêu cầu các cơ quan liên quan thanh tra toàn diện tổ hợp dự án này. Đồng thời, UBND tỉnh Long An có văn bản thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chưa thống nhất cho giãn tiến độ đối với dự án này.

Trong khi đó, thông tin trên báo Nhân dân cho hay, các cổ đông của Tân Thành Long An sau đó đã chuyển nhượng toàn bộ cổ phần cho nhóm cổ đông mới, đại diện cho Novaland. Công ty đã thay đổi đăng ký kinh doanh, thay đổi người đại diện theo pháp luật. Khu công nghiệp Việt Phát sau đó cũng được đổi tên thành Suntec Industrial Park do Novaland phát triển.

Sau đó Tân Thành Long An bị điểm tên trong danh sách hơn 700 doanh nghiệp bị cơ quan điều tra phong tỏa do liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Vì vậy, toàn bộ hoạt động kinh doanh của công ty buộc phải tạm dừng.

Dữ liệu cho thấy, dù chỉ phát hành 1 lần duy nhất trong năm 2021 nhưng Tân Thành Long An đã lọt vào top 20 doanh nghiệp có khối lượng phát hành trái phiếu lớn nhất theo báo cáo của Bộ Tài chính về tình hình phát hành trái phiếu doanh nghiệp năm 2021. Tại thời điểm phát hành, vốn chủ sở hữu của Tân Thành Long An chỉ đạt 1.914 tỷ đồng.

Liên quan đến dự án KCN Việt Phát, một phần của dự án này còn là tài sản đảm bảo cho 10.000 tỷ đồng trái phiếu cho CTCP Đầu tư và Xây dựng Vạn Trường Phát (Vạn Trường Phát). Đây cũng là công ty bị HNX điểm tên trong 54 doanh nghiệp chậm trả lãi, gốc cho nhà đầu tư trái phiếu. Được biết, từ tháng 6/2021 tới tháng 11/2021, Vạn Trường Phát phát hành trái 5 đợt trái phiếu mỗi đợt 2.000 tỷ đồng với tổng trị giá là 10.000 tỷ đồng. Các lô trái phiếu này đều có kỳ hạn 5 năm, đáo hạn vào năm 2026. Đơn vị tổ chức tư vấn và phát hành cho các lô trái phiếu trên của Vạn Trường Phát là cũng là Công ty cổ phần chứng khoán Tân Việt (TVSI). Đại diện người sở hữu trái phiếu cũng là TVSI. Tổ chức nhận tài sản đảm bảo là Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB); tổ chức kiểm toán là Hãng kiểm toán và định giá ATC; Tổ chức tư vấn luật là Vina Legal. Cả 5 đợt phát hành trái phiếu đều có tài sản đảm bảo thuộc dự án KCN Việt Phát.



Hé lộ người đứng sau Tân Thành Long An

Công ty CP Tân Thành Long An được thành lập từ tháng 11/2005, có trụ sở chính tại Ấp 2, xã Tân Long, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. Ngành nghề chính của công ty là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Tại thay đổi ngày 15/09/2022, Công ty thay đổi đại diện pháp luật từ ông Phạm Nguyễn Bảo Trung (SN 1989) sang bà Võ Thị Kim Khoa (SN 1982, thường trú tại xã Long Khánh A, huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp) kiêm Chủ tịch HĐQT công ty.

Dữ diệu Dân Việt cho thấy, bà Võ Thị Kim Khoa còn là đại diện pháp luật của hàng chục pháp nhân khác. Đáng chú ý, người phụ nữ này được cho là một trong các "mắt xích" quan trọng trong hệ sinh thái của Novaland.

Bà Khoa từng là đại diện của Công ty TNHH Phát triển Bất động sản Cát Liên Hoa (thành lập 1/2020). Công ty ban đầu có tên là Công ty TNHH Địa ốc No Va. Tại thời điểm tháng 12/2021, Công ty có vốn điều lệ 500 tỷ đồng, trong đó bà Khoa góp 499,999 tỷ đồng (99,999% VĐL), thời điểm này bà Khoa là đại diện pháp luật kiêm Chủ tịch HĐTV. Đây là doanh nghiệp có nhiều liên hệ với Novaland.

Một pháp nhân khác không thể không nhắc đến là Công ty TNHH Khu đô thị Phước Thiền – chủ cũ của khu dân cư xã Phước Thiền. Công ty Phước Thiền ban đầu thuộc sở hữu bởi: Công ty Cổ phần Licogi 16 (30%), Công ty Cổ phần Xây dựng Hiệp Phước Khánh (Hiệp Phước Khánh) (65%) và bà Châu Mỹ Linh (5%).

Vào tháng 11/2016, Licogi 16 đã thoái vốn, Hiệp Phước Khánh đã nâng tỷ lệ sở hữu lên 95%. Chỉ sau đó 1 tháng, Hiệp Phước Khánh cũng thoái vốn, 100% vốn của Công ty Phước Thiền do vợ chồng bà Châu Mỹ Linh – ông Nguyễn Minh Trí – thành viên HĐQT KAC nắm, tỷ lệ 35:65. Đến tháng 6/2021, công ty này có vốn điều lệ hơn 1.441 tỷ đồng trong đó, Công ty TNHH Phát triển Bất động sản Cát Liên Hoa góp 99,99%, còn lại là bà Võ Thị Kim Khoa góp, đồng thời bà Khoa giữ chức Chủ tịch HĐTV kiêm người đại diện theo pháp luật.

Một phát nhân đáng chú ý khác liên quan đến bà Võ Thị Kim Khoa là Công ty CP Đầu tư phát triển Địa ốc Vạn Phát. Bà Khoa từng là đại diện kiêm Chủ tịch HĐTV tại Địa ốc Vạn Phát. Công ty này có tên ban đầu là Công ty TNHH đầu tư Bất động sản Vạn Phát (thành lập 10/2015). Tại thời điểm tháng 6/2019, công ty có vốn điều lệ 175 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông gồm: Novaland góp 49%, bà Võ Thị Kim Khoa góp 49% và ông Bùi Thành Nhơn (Chủ tịch Novaland) góp 2%.

Dữ liệu cũng ghi nhận, bà Khoa có mối liên hệ tới Công ty TNHH Đầu tư và Bất động sản Ngọc Minh (Bất động sản Ngọc Minh). Doanh nghiệp này được thành lập tháng 10/2014 với vốn điều lệ khiêm tốn là 6 tỷ đồng. Bà Khoa tham gia vào Bất động sản Ngọc Minh vào tháng 1/2021. Tại thời điểm tháng 11/2022, Bất động sản Ngọc Minh tăng vốn từ 230 tỷ đồng lên 350 tỷ đồng, trong đó bà Khoa góp 99,98%, còn lại 0,02% là sở hữu của cổ đông Điền Việt Tuấn.