Thuê người bảo vệ trạm thu phí BOT ở Thái Bình, Tasco nói gì?

Tài xế phản đối thu phí BOT trên Quốc lộ 39B

Điển hình trong ngày 15/8, có nhiều người dân, tài xế, tới khu vực trạm thu phí BOT trên Quốc lộ 39B để phản đối hoạt động thu phí. Sự việc này đã làm cho hàng loạt phương tiện ô tô, xe tải đã bị dồn ứ, ách tắc kéo dài hàng trăm mét tại khu vực trạm thu phí BOT trên Quốc lộ 39B rất nhiều phương tiện phải "quay xe" để di chuyển theo hướng khác.

Nhiều người dân phản đối thu phí tại trạm thu phí BOT trên Quốc lộ 39B. Ảnh: A. Thìn

Lý do người dân phản đối trạm thu phí BOT trên Quốc lộ 39B được đưa ra là do nhà đầu tư bắt đầu áp dụng các biện pháp nhằm tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, hạn chế thất thu phí hoàn vốn dự án BOT.

Do đó, đã xảy ra tranh cãi, phản ứng giữa các tài xế với cán bộ, nhân viên thu phí về việc nhà đầu tư có được quyền thu phí hay không được thu, xe nào được miễn giảm và xe nào không thuộc đối tượng được miễn giảm...

Theo tìm hiểu của PV Dân Việt, dự án cải tạo, nâng cấp đường 39B đoạn tuyến tránh thị trấn Thanh Nê, huyện Kiến Xương và đoạn từ đường vào Trung tâm điện lực Thái Bình đến cầu Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình do Công ty Cổ phần Tasco làm chủ đầu tư theo hình thức BOT, được phê duyệt theo Nghị quyết 20/NQ-HĐND của Hội đồng Nhân dân Tỉnh Thái Bình ngày 10/09/2014.

Dự án này được đưa vào khai thác từ 1/1/2017, tuy nhiên sau hơn 5 năm đi vào khai thác, trạm thu phí BOT quốc lộ 39B vẫn còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc trong việc thu phí hoàn vốn cho dự án.

Ngày 15/8 vừa qua, Công ty Cổ phần Tasco đã triển khai việc thu phí đồng bộ đối với các phương tiện lưu thông qua trạm thu phí BOT 39.

Để làm rõ vẫn đề này, trao đổi với PV Dân Việt, đại diện Tasco cho biết: "Từ ngày 15/8, Tasco tiến hành thu phí trở lại và triển khai thực hiện bảo vệ thu phí tại Trạm thu phí BOT 39".

Tasco triển khai thu phí tại trạm thu phí BOT trên Quốc lộ 39B từ ngày 15/8. Ảnh: A. Thìn

Tasco mong muốn chủ phương tiện chấp hành quy định

Đại diện Tasco cho biết, tại khu vực trạm thu phí sẽ có lực lượng an ninh bảo vệ của Công ty cổ phần dịch vụ Long Hải túc trực 24/7 nhằm ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tài sản và nhân sự của trạm thu phí.

Bên cạnh đó, đơn vị bảo vệ cũng đã đề xuất biện pháp xử lý đối với đối tượng phá hoại, chống đối của phương tiện qua lại trạm. Những trường hợp vi phạm luật giao thông, an ninh trật tự công cộng sẽ bị cơ quan chức năng và đơn vị có thẩm quyền xử lý theo quy định tại Nghị định 100/2019/NĐ-CP.

"Kế hoạch trên đã được sự chấp thuận và chỉ đạo của UBND tỉnh cùng các sở, ban, ngành liên quan và UBND 2 huyện Kiến Xương và Tiền Hải", đại diện Tasco cho hay.

Theo đại diện Tasco, với tinh thần hợp tác, chia sẻ trách nhiệm, lợi ích của Nhà nước, chủ đầu tư và người tham gia giao thông, Tasco rất mong muốn các chủ phương tiện khi tham gia giao thông qua các trạm thu phí BOT trên tuyến đường này chấp hành nghiêm chỉnh quy định thanh toán phí sử dụng dịch vụ đường bộ theo quy định đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Công ty Long Hải là đơn vị đã được phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội - Công An tỉnh Thái Bình cấp Giấy chức nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự để hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ theo Giấy chứng nhận số 143/GCN ngày 20/8/2021.