Trạm thu phí An Sương - An Lạc thu phí tự động không dừng: Tài xế chen chúc chờ dán thẻ ETC

Có hiện tượng kẹt xe, ùn ứ giao thông trong ngày đầu bắt buộc thu phí tự động không dừng tại các trạm thu phí ở TP.HCM tuy nhiên không đáng kể. Ảnh: Chinh Hoàng

Ngày đầu bắt buộc thu phí tự động không dừng tại trạm thu phí An Sương - An Lạc, quận Bình Tân, TP.HCM. Ảnh: Chinh Hoàng

Ghi nhận của phóng viên Dân Việt, hơn 9h sáng dòng người và lượng xe bắt đầu tăng đột biến.

So với hôm qua khi tình trạng ùn ứ kẹt xe tại các trạm thu phí như Xa lộ Hà Nội, cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây xảy ra khoảng độ 9 - 10h sáng thì lúc này tại trạm thu phí An Sương – An Lạc có xảy ra hiện tượng kẹt xe, ùn ứ nhưng nhanh gọn hơn.

Tài xế mệt mỏi khi chờ qua trạm thu phí An Sương - An Lạc bởi hơn 9h có hiện tượng ùn ứ tại trạm này do một số tài xế chưa được dán thẻ ETC buộc phải quay đầu để dán. Ảnh: Chinh Hoàng

Nhiều tài xế cho biết, những ngày trước đó đã tranh thủ đi dán thẻ ETC nên hôm nay việc qua lại các trạm thu phí khá nhanh.

Riêng một số tài xế do bận công việc chưa kịp đi dán thẻ ETC khá vất vả chờ đợi dán thẻ dưới nắng nóng.

Dán thẻ thu phí tự động không dừng tại trạm thu phí An Sương - An Lạc. Ảnh: Chinh Hoàng

Anh Chân Phúc (ngụ Tân Phú) cho biết, anh đi từ lúc 7h sáng từ đường Tây Thạnh (quận Tân Phú) qua trạm thu phí An Sương – An Lạc để xử lý gấp việc dán thẻ ETC.

Mặc dù biết được thông tin qua báo chí ngày 1/8 bắt buộc phải dán thẻ ETC để thuận tiện hơn trong việc di chuyển, tránh ùn ứ. Tuy nhiên, anh Phúc cho rằng, nhà có nhiều việc và thỉnh thoảng mới chạy ô tô đi làm xa.

"Hôm qua tính đi dán thẻ ETC theo quy định hiện hành của nhà nước, tuy nhiên do tôi có nhiều công việc bận ở nhà, chính vì thế hôm nay bắt buộc phải đi để xử lý", anh Phúc nói.

Trong khi đó, anh Cao Hữu Tuấn (ngụ quận Tân Bình) cho hay: Anh Tuấn mới mua được xe cách đây 3 hôm nên không nắm được tình hình thu phí không dừng ở các trạm thu phí.

"Thấy đồng nghiệp trong công ty mách bảo nên tôi cũng đi, đến đây từ 7h vẫn chưa đến lượt của mình, thời tiết khá nóng và mệt", anh Tuấn bày tỏ.

Dán thẻ thu phí tự động không dừng tại trạm thu phí Xa lộ Hà Nội. Ảnh: Anh Nhàn

Hơn 9h30 tại trạm thu phí Xa lộ Hà Nội có hiện tượng ùn ứ nhẹ. Ảnh: Anh Nhàn

Cũng theo ghi nhận của phóng viên tại trạm thu phí Xa lộ Hà Nội lượng người và xe khá đông, đại diện trạm thu phí này cho biết: Dự kiến cuối giờ chiều hôm nay, tại đây đường xá mới thông thoáng hẳn.

"Dòng người lượng xe đã vắng hơn so với hôm qua, hầu như hôm qua phần đông đã hoàn thiện dán thẻ ETC, hôm nay việc qua lại rất nhanh, thuận lợi", nhân viên dán thẻ ETC tại trạm này cho biết.