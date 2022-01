Thương mại điện tử giúp thoát nghèo ở nông thôn Trung Quốc ra sao?

Thương mại điện tử từ lâu đã có sức mạnh chấm dứt tình trạng nghèo đói ở nông thôn Trung Quốc. Vào năm 2014, khoảng 100 trong số 640 hộ gia đình ở Kengshang nằm trong danh sách có thu nhập hàng năm dưới 400 đô la. Ngôi làng nông thôn của Trung Quốc ở tỉnh An Huy đã rơi vào cảnh nghèo khó trong nhiều năm dai dẳng. Điều này là do thiếu đất canh tác và sự cô lập về địa lý. Hầu hết dân làng kiếm sống bằng nghề trồng chè nhưng dân số lao động lại giảm hàng năm do người dân bỏ đi tìm việc làm ở các nơi khác.

Thương mại điện tử cũng giúp đẩy nhanh quá trình xóa đói giảm nghèo. Ảnh: @AFP.

Đến năm 2015, văn phòng thương mại của quận đã đầu tư 31.000 đô la vào Kengshang. Điều này liên quan đến việc thiết lập một hội thảo để đào tạo dân làng cách kinh doanh mới theo hướng thương mại điện tử. Từ hình thức dân làng bán măng khô, chè khô trong những chiếc túi nhỏ sau đó họ chuyển hướng sang bán trực tuyến. Tất cả lợi nhuận được chuyển trực tiếp cho dân làng. Kể từ đó, doanh thu hàng năm từ các hình thức kinh doanh trực tuyến của làng Kengshang vào năm 2020 là khoảng 123.870 đô la, tăng từ 23.226 đô la vào năm 2016. Đến năm 2016, chính phủ Trung Quốc không coi làng Kengshang là làng nghèo đói nữa.

Thương mại điện tử ở Trung Quốc

Có thể thấy, Kengshang là một trong nhiều câu chuyện thành công trong công cuộc xóa đói giảm nghèo nhờ thương mại điện tử ở Trung Quốc. Thương mại điện tử là hoạt động mua bán hàng hóa qua internet. Nó cho phép nhiều người hơn tiếp cận các sản phẩm của người nông dân, từ đó có thể giúp giảm nghèo bằng cách mở ra một con đường thu nhập mới cho những người nghèo. Nó đặc biệt hiệu quả đối với những người đang đối mặt với đói nghèo ở vùng nông thôn.

Thương mại điện tử ở Trung Quốc là một ngành phát triển mạnh mẽ đối với các cộng đồng nông thôn. Tất cả 832 quận nghèo đều có các chương trình thương mại điện tử để xóa đói giảm nghèo. Năm 2019, có 13,84 triệu cửa hàng thương mại điện tử ở nông thôn. Các cửa hàng đã đăng ký tổng doanh số bán hàng trực tuyến khoảng 8,02 tỷ đô la trong quý đầu tiên của năm 2020, tăng 5% so với năm 2019.

Thương mại điện tử trực tiếp có thể giúp nông dân đối phó với các sản phẩm nông nghiệp không tiêu thụ được do thiếu thông tin thị trường, nhận thức về sản phẩm thấp và quảng bá chưa đầy đủ, hỗ trợ nông dân mở rộng phạm vi bán hàng. Thậm chí, thương mại điện tử cũng giúp đẩy nhanh quá trình xóa đói giảm nghèo. Công chúng có thể biết đến và mua nhiều sản phẩm đặc trưng của miền núi thông qua các phiên chợ trực tuyến và các nền tảng phát trực tiếp, giúp nông dân thoát nghèo, vươn lên khá giả và mang lại màu sắc mới cho kinh tế nông thôn.

Chính phủ Trung Quốc đã đầu tư vào việc cải thiện hệ thống thương mại điện tử hiện có. Ảnh: @AFP.

Tập đoàn Alibaba, một gã khổng lồ về thương mại điện tử cũng đã khởi động Chương trình Taobao Nông thôn để giúp người dân nông thôn tiếp cận Internet tốt hơn và giúp nông dân tăng thu nhập bằng cách bán trực tiếp sản phẩm nông nghiệp cho người tiêu dùng thành thị qua trực tuyến. Alibaba thực hiện điều này bằng cách thiết lập mạng lưới dịch vụ thương mại điện tử ở các quận và làng nghèo, đồng thời cải thiện kết nối hậu cần cho các làng nghèo đó. Alibaba cũng cung cấp đào tạo về thương mại điện tử, tinh thần kinh doanh và phát triển các dịch vụ tài chính nông thôn thông qua công ty con AntFinancial của Alibaba. Chương trình Nông thôn Taobao đã mở rộng nhanh chóng, từ 212 làng ở 12 quận vào năm 2014 lên hơn 30.000 làng ở 1.000 quận vào năm 2018.

Mặt khác, Chính phủ Trung Quốc đã đầu tư vào việc cải thiện hệ thống thương mại điện tử hiện có. Trong tương lai, chính phủ quốc gia tỷ dân này có kế hoạch cải thiện cơ sở hạ tầng ở khu vực nông thôn để thông suốt các kênh thương mại thành thị - nông thôn, đặc biệt là đối với các sản phẩm nông nghiệp, cùng với đó là đẩy mạnh phát triển dịch vụ giao hàng của bên thứ ba, hệ thống hậu cần nông thôn được cải thiện…

Thương mại điện tử xóa đói nghèo ở Trung Quốc

Thương mại điện tử đã giúp Trung Quốc xóa bỏ tình trạng nghèo đói ở nông thôn trên toàn quốc. Vào tháng 11 năm 2020, Chủ tịch Tập Cận Bình tuyên bố rằng tất cả công dân nông thôn đều đang sống trên mức nghèo khổ do trung ương nước này quy định là khoảng 400 đô la một năm. Mặc dù con số này vẫn dưới mức nghèo khổ được quốc tế đề ra là 700 đô la một năm, nhưng đó là một thành tích ấn tượng nhờ các chiến lược như thương mại điện tử ở các vùng nông thôn. Trong tương lai, ngành thương mại điện tử ngày càng phát triển có tiềm năng đưa tất cả người dân nông thôn Trung Quốc sớm vượt lên trên mức nghèo khuôn khổ quốc tế quy định.

Ảnh: @AFP.

Thương mại điện tử trong COVID-19

Trong thời kỳ đại dịch, người dân trên khắp thế giới đã phải đối mặt với những khó khăn chưa từng có - kinh tế đình trệ và hạn chế về sinh hoạt, đã gây ra những thiệt hại to lớn về kinh tế cho con người. Trước tình hình đó, nông dân nông thôn cũng gặp khó khăn trong việc tiêu thụ nông sản. Sự hiện diện của phát trực tiếp đã thúc đẩy đáng kể việc bán các sản phẩm nông nghiệp không tiêu thụ được, và cũng mang lại hy vọng xóa đói giảm nghèo ở các vùng nông thôn.

Trong đại dịch COVID-19, thương mại điện tử càng trở nên quan trọng hơn. Đặt hàng trực tuyến và giao hàng không cần tiếp xúc mang lại cho cộng đồng nông thôn một nguồn thu nhập mà không ảnh hưởng đến sức khỏe của họ. Bất chấp sự gián đoạn do ngừng hoạt động vì giãn cách xã hội, Taobao, một nền tảng thương mại điện tử đã chứng kiến các thương gia bán được nhiều sản phẩm hơn 160% vào tháng 3 năm 2020 so với năm 2019. PinDuoDuo, một công ty thương mại điện tử khác đã tăng số lượng đơn đặt hàng hàng ngày lên 65 triệu, so với 50 triệu trước khi dịch bệnh.

Với sự phát triển và đầu tư bền vững, thương mại điện tử có tiềm năng chấm dứt tình trạng nghèo đói ở nông thôn Trung Quốc. Chính phủ Trung Quốc cần đầu tư vào người lao động bằng cách cung cấp các khóa đào tạo về tinh thần kinh doanh thương mại điện tử, giúp họ thiết lập sự hiện diện trực tuyến và tạo cơ sở hạ tầng cần thiết để giúp họ bán sản phẩm trực tuyến. Bằng cách đó, thương mại điện tử có thể là một giải pháp lâu dài.



Các quốc gia khác có thể học hỏi mô hình thương mại điện tử của Trung Quốc. Trong khi thành công của Trung Quốc một phần đến từ sự tham gia sâu rộng của chính phủ vào cuộc sống của từng công dân, các quốc gia khác vẫn có thể tận dụng sự bùng nổ của ngành thương mại điện ngay tại quốc gia mình và họ có thể nắm bắt được điều đó như cách Trung Quốc đã và đang làm.