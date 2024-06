Thượng Nghị sĩ Lindsey Graham.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây trên chương trình "Face the Nation" của CBS, ông Graham lập luận rằng Washington không cho phép Nga giành chiến thắng trong cuộc chiến ở Ukraine vì trữ lượng khoáng sản quan trọng trên lãnh thổ Ukraine có giá trị từ 10 đến 12 nghìn tỷ USD.



Đặc biệt, Graham đưa ra ba tuyên bố: Thứ nhất, việc Nga kiểm soát "mỏ vàng" này sẽ làm giàu cho Moscow và cho phép nước này chia sẻ khoáng sản khai thác được với Trung Quốc; thứ hai, Ukraine, nếu giữ được quyền kiểm soát, có thể trở thành "quốc gia giàu nhất châu Âu" và "đối tác kinh doanh tốt nhất mà chúng tôi từng mơ ước" ; và thứ ba, kết quả của cuộc chiến ở Ukraine là một "vấn đề rất lớn". Quả thực, theo Graham, rủi ro cao đến mức Mỹ phải giúp Kiev thắng "một cuộc chiến mà chúng ta không thể thua".

Có những tuyên bố nổi bật khác trong cuộc phỏng vấn đó, nhưng chính thông tin nêu trên đã thu hút sự chú ý và lên án nhiều nhất. Theo các nhà phân tích, Graham đã tiết lộ điều mà tờ Hindustan Times gọi là "lý do thực sự tại sao Mỹ lại giúp đỡ Ukraine. Hóa ra lý do đó mang tính thương mại, ích kỷ và mang tính chiến lược. Quá nhiều cho tất cả những gì nói về "chủ quyền", "dân chủ" và "tự do" của Kiev.

Ukraine, đối với Mỹ, là một tài sản được sử dụng - và đã được sử dụng hết - trong một trò chơi địa chính trị toàn cầu lớn hơn nhiều, hay nói chính xác hơn là một tập hợp các tài sản: Ngoài vị trí chiến lược, các khoáng sản quan trọng, đất đen và tất nhiên là có cả người nữa. Graham cũng có thành tích kêu gọi huy động quân sự nhiều hơn ở Ukraine.

Ông cũng nổi tiếng với bình luận vào tháng 5/ 2023, trong cuộc trò chuyện với Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky, rằng "Người Nga đang chết" trong chiến tranh, trong khi viện trợ của Mỹ là "số tiền tốt nhất mà chúng tôi từng chi". Ngoài ra, Graham cũng phát ngôn gây sốc thêm rằng, để khiến những người Nga đó "chết", tất nhiên, rất nhiều người Ukraine cũng phải chết. Và Tổng thống Zelensky dường như không bận tâm với tuyên bố này.