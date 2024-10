Thượng nghị sĩ Mỹ nhìn lại 50 năm cuộc chiến của Mỹ ở Việt Nam

Nhận lời mời của Thượng nghị sĩ Patrick Leahy, nguyên Chủ tịch thường trực, Chủ tịch Ủy ban Chuẩn chi Thượng viện Mỹ, trong các ngày 1-2/10, Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Quốc Dũng đã tới thăm và làm việc tại bang Vermont, kết hợp tham dự Diễn đàn Chính sách công Leahy 2024 "Chiến tranh Mỹ tại Việt Nam: 50 năm nhìn lại", do Đại học Vermont tổ chức tại thành phố Burlington.

Thượng nghị sĩ Leahy, Thượng nghị sĩ Peter Welch, lãnh đạo chính quyền bang Vermont và thành phố Burlington, các cố vấn cao cấp, cựu lãnh đạo các phong trào sinh viên phản chiến, cựu quân nhân, nhà báo Mỹ và những người trực tiếp tham gia các chương trình khắc phục hậu quả chiến tranh đã tới tham dự và phát biểu tại diễn đàn.

Với chủ đề "Chiến tranh Mỹ tại Việt Nam: 50 năm nhìn lại", những người tham dự đã thảo luận, chia sẻ những trải nghiệm, góc nhìn cá nhân và bài học rút ra từ cuộc chiến; tiến trình hòa giải, gắn kết và phát triển quan hệ hai nước, trong đó bao gồm hợp tác giải quyết di sản chiến tranh; và vai trò, đóng góp xuyên suốt 50 năm qua của Thượng nghị sĩ Leahy kể từ khi ông bỏ lá phiếu mang tính quyết định để Quốc hội Mỹ chấm dứt chiến tranh tại Việt Nam.

Đại sứ mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ Quốc hội và Chính phủ Mỹ, ưu tiên huy động nguồn lực khắc phục hậu quả chiến tranh vẫn còn rất nặng nề tại Việt Nam, trong đó bao gồm xử lý ô nhiễm dioxin tại các khu vực sân bay; khắc phục hậu quả bom mìn chưa nổ; đẩy nhanh việc cung cấp thông tin, khai thác tài liệu và hỗ trợ trang thiết bị, công nghệ xét nghiệm ADN phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Việt Nam.

Thông qua diễn đàn, Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng cũng chia sẻ, cập nhật về tình hình kinh tế-xã hội, chính sách của Việt Nam; nhấn mạnh những kết quả đáng khích lệ hai bên đạt được sau một năm nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện. Đại sứ cho rằng với nội hàm của khuôn khổ quan hệ mới, hai bên còn nhiều dư địa để tiếp tục làm sâu sắc và đưa quan hệ song phương ngày càng phát triển.

Toàn cảnh Diễn đàn. Ảnh: TTXVN.

Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng nêu bật một số lĩnh vực đóng vai trò cốt lõi trong hợp tác giữa hai nước thời gian tới, như hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư; hợp tác về khoa học, công nghệ nhất là trong các lĩnh vực mới như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi xanh, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; hợp tác quốc phòng - an ninh, với ưu tiên cao là khắc phục hậu quả chiến tranh; và tăng cường phối hợp, cùng đóng góp nhiều hơn cho hòa bình, ổn định, thịnh vượng ở khu vực và thế giới, nâng cao hiệu quả hợp tác xử lý các thách thức an ninh phi truyền thống như biến đổi khí hậu, an ninh mạng, an ninh nguồn nước…

Trong khuôn khổ chuyến thăm bang Vermont, chiều 1/10, Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng đã gặp và làm việc với bà Lindsay Kurrle, lãnh đạo Cơ quan Thương mại và phát triển cộng đồng bang Vermont. Cùng ngày, Đại sứ cũng đã làm việc với các doanh nghiệp hàng đầu của Vermont như Global Foundaries và BETA Technologies, trao đổi về triển vọng hợp tác giữa hai bên trong lĩnh vực bán dẫn và hàng không.