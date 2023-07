Thượng tá Trần Hoàng Độ được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Thượng tá Trần Hoàng Độ

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố đã trao quyết định bổ nhiệm có thời hạn đối với Thượng tá Trần Hoàng Độ, Trưởng phòng Tham mưu giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an thành phố.

Lãnh đạo Công an thành phố chúc mừng tân Phó Giám đốc Công an thành phố Trần Hoàng Độ

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố chúc mừng Thượng tá Trần Hoàng Độ được lãnh đạo Bộ Công an tin tưởng giao cương vị mới. Đây là sự cổ vũ, động viên và là vinh dự đối với tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ, Lãnh đạo Công an thành phố, cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố nói chung và cá nhân nói riêng; tin tưởng rằng, trên cương vị công tác mới, Thượng tá Trần Hoàng Độ tiếp tục phát huy những kinh nghiệm đã có hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Đồng thời, với truyền thống đoàn kết, trách nhiệm, tập trung, thống nhất, các đồng chí trong tập thể cấp ủy, lãnh đạo Công an thành phố quan tâm giúp đỡ đồng chí Trần Hoàng Độ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ để thực hiện có hiệu quả chương trình, kế hoạch, mục tiêu mà Đảng ủy Công an thành phố đề ra…

Thượng tá Trần Hoàng Độ, Phó Giám đốc Công an thành phố phát biểu nhận nhiệm vụ

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tá Trần Hoàng Độ gửi lời cảm ơn sâu sắc đến lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố, Đảng uỷ, Lãnh đạo Công an thành phố đã ghi nhận những phấn đấu, nỗ lực của bản thân trong thời gian qua. Trong thời gian tới, bản thân sẽ tiếp tục cố gắng, ra sức cống hiến và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.