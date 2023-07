Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai: Công tác cán bộ phải giữ vai trò then chốt của then chốt Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai: Công tác cán bộ phải giữ vai trò then chốt của then chốt

Tại Hội nghị đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI ngày 15/7, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai nhìn nhận sự quyết tâm rất cao của TP.HCM.

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai. Ảnh: B.P Điểm qua những nỗ lực, kết quả đạt của TP.HCM trong nửa nhiệm kỳ qua, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai cho rằng, mặc dù có khó khăn nhưng TP.HCM có nhiều điểm sáng về mục tiêu kinh tế - xã hội.

TP.HCM sẽ tái tạo đỉnh tăng trưởng vào năm 2025 Về vận hành chính quyền đô thị, bà Mai đề nghị TP cần đánh giá, đề xuất, điều chỉnh để có mô hình phù hợp với sự phát triển của TP. Việc đại biểu Quốc hội, HĐND TP thay vai trò của HĐND quận, phường để giám sát 249 phường là thách thức lớn, quan trọng. Việc thành lập TP.Thủ Đức là mô hình chưa có tiền lệ, TP.HCM phải vừa vận hành, vừa rút kinh nghiệm và có kiến nghị phù hợp. Bà Mai nhận định: TP.Thủ Đức chiếm đến 30% GDP của TP.HCM và thu ngân sách của TP.Thủ Đức còn cao hơn nhiều tỉnh trên cả nước. Trong công tác cán bộ, TP.HCM đã quan tâm luân chuyển cán bộ phù hợp với chức danh quy hoạch, đảm bảo cân đối hài hòa trong luân chuyển cán bộ với phát triển nguồn cán bộ tại chỗ. TP.HCM đã bố trí 31 Bí thư, 31 Chủ tịch cấp quận và 312 Bí thư, 308 Chủ tịch cấp phường không phải người địa phương. Với kết quả này, TP.HCM đã đạt được mục tiêu của Nghị quyết 26/2018 của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Bà Trương Thị Mai đề nghị trong thời gian tới TP.HCM tiếp tục gắn kết nhiệm vụ nửa nhiệm kỳ còn lại với thực hiện Nghị quyết 31, Nghị quyết 24 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 98 của Quốc hội; qua đó giúp TP.HCM hoàn thành cao nhất kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XI. Bà Trương Thị Mai và các cán bộ nữ TP.HCM. Ảnh: Thành uỷ TP.HCM TP cũng cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, khắc phục hạn chế, khó khăn, điểm nghẽn, không để kéo dài, ảnh hưởng đến cơ hội, thuận lợi, phát huy tiềm năng của TP. Bên cạnh đó, TP cũng cần chú trọng đến những vấn đề thiết yếu, liên quan đến cuộc sống của người dân. Liên quan đến công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, Thường trực Ban Bí thư đề nghị TP.HCM tiếp tục xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện tiêu cực, tha hóa trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, tiếp tục xử lý đảng viên suy thoái. Theo bà Trương Thị Mai, công tác cán bộ phải giữ vai trò then chốt của then chốt. Qua đại dịch Covid-19 có nhiều cán bộ tốt, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm dám hành động vì lợi ích chung và những cán bộ này cần được tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng. Bà cũng đề nghị TP chú trọng đào tạo cán bộ trẻ, cán bộ nữ, thực hiện có hiệu quả Kết luận 14 của Bộ Chính trị. Bí thư Nguyễn Văn Nên: TP.HCM đã đi qua giai đoạn "tưởng chừng không thể vượt qua được" 15/07/2023 10:21

Bí thư TP.HCM Nguyễn Văn Nên: Không để tồn tại tình trạng thiếu trách nhiệm, đùn đẩy né tránh 10/07/2023 10:46 Chia sẻ