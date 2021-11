Mưa lụt chia cắt nhiều địa bàn ở Phú Yên, thủy điện xả lũ 9.000m3/s

Ngày 30/11, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai-tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) tỉnh Phú Yên cho biết, mưa lớn liên tục và lũ từ thượng nguồn đã gây ngập lụt nặng nề tại nhiều địa phương, đặc biệt ở hai huyện Đồng Xuân và Tuy An.

Mưa lũ ngập nặng tại huyện Đồng Xuân, Phú Yên. Ảnh: X.T



Tuyến đường ĐT641 từ Tuy An đi Đồng Xuân hiện đã bị ách tắc hoàn toàn do nhiều đoạn ngập sâu hơn 1m. Hàng loạt khu dân cư ở xã Xuân Sơn Nam (Đồng Xuân); các xã An Định, An Nghiệp (Tuy An) không thể lưu thông bằng đường bộ, nhiều nhà dân bị chìm trong lũ lụt.

Theo UBND huyện Đồng Xuân, mực nước lũ nhiều nơi trên sông Kỳ Lộ đã vượt trên báo động cấp 2, gây hư hại hoàn toàn 15ha lúa vụ mùa. Địa phương đang khẩn trương triển khai di dời hơn 900 nhân khẩu ở các xã Xuân Quang 2, Xuân Quang 3, Xuân Sơn Bắc, Xuân Sơn Nam và thị trấn La Hai.



Cảnh báo lưu thông tại tuyến đường ĐT 642 từ huyện Đồng Xuân đi thị xã Sông Cầu, Phú Yên. Ảnh: X.T



Trong khi đó, ông Trần Hữu Thế - Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cho biết, đã thống nhất cho các thủy điện Sông Ba Hạ và Sông Hinh xả lũ với tổng lưu lượng về hạ du có thể lên 9.000m3/s trong ngày 30/11. Yêu cầu các thủy điện xả lũ bảo đảm lượng nước về hạ du phù hợp lịch triều cường, nhằm giảm thiệt hại cho vùng hạ du. Yêu cầu huyện Sông Hinh sẵn sàng tổ chức sơ tán dân trong vùng nguy cơ ngập lụt.



Thủy điện Sông Ba Hạ đang xả lũ. Ảnh: H.P



Chính quyền các địa phương đang tổ chức lực lượng kiểm soát, cắm biển cảnh báo tại các ngầm tràn, tuyến đường bị ngập lụt, chia cắt, sạt lở; nghiêm cấm người dân đi lại trong vùng nước lũ, vớt củi trên các sông, suối…