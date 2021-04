Tiêm gần 900 liều vaccine Covid-19 cho bộ đội biên phòng Tây Ninh

Sáng 1/4, cán bộ chiến sĩ biên phòng Tây Ninh bắt đầu được tiêm vaccine Covid-19.

Biên phòng Tây Ninh được chọn làm điểm tiêm phòng vaccine Covid-19 đầu tiên cho cán bộ chiến sĩ biên phòng Tây Nam, trong đó ưu tiên cho lực lượng biên phòng tham gia kiểm soát cửa khẩu, các điểm chốt chặn với số lượng gần 900 liều vaccine.



Bệnh viện 175 đã bố trí khu vực theo dõi và xử trí phản ứng sau tiêm với đầy đủ trang thiết bị theo tiêu chuẩn của cơ quan y tế. Toàn bộ các bác sĩ, nhân viên y tế của Bệnh viện 175 đều có chứng chỉ an toàn tiêm chủng. Những cán bộ y bác sĩ đã tiêm chủng sẽ được quản lý, theo dõi bằng hồ sơ sức khỏe điện tử, có chứng nhận điện tử đã được tiêm vaccine.

Đây là đơn vị đầu tiên được tiêm vaccine của khu vực Tây Nam.

Đợt tiêm vaccine cho cán bộ chiến sĩ biên phòng Tây Nam sẽ triển khai tại 6 tỉnh diễn ra từ ngày 1/4 đến cuối tháng 4. Các điểm tiêm chủng sẽ được tổ chức tại bệnh viện, bệnh xá, trạm y tế, điểm tiêm lưu động, nơi đã được tập huấn về tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19.

Mỗi điểm tiêm chỉ tiêm dưới 100 người/buổi tiêm chủng để thực hiện đầy đủ các bước khám sàng lọc, hỏi tiền sử, người có sốt, ho sẽ tạm hoãn đợi buổi tiêm kế tiếp.

Trước đó, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đã đi kiểm tra công tác quản lý nhập cảnh, khai báo y tế tại cửa khẩu biên giới Mộc Bài, công tác cách ly tại tập trung do quân đội quản lý tại khu K71 (Gò Dầu) và công tác phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Tây Ninh.

Tại cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, đoàn đã kiểm tra giám sát các hoạt động đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh trong công tác vận chuyển hàng hóa, tiếp nhận công dân nhập cảnh qua cửa khẩu.

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên yêu cầu Tây Ninh cần quản chặt đường biên giới, đặc biệt là đường mòn lối mở, các trường hợp phức tạp do đặc điểm về giao thoa dân cư tại vùng biên; Xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép đặc biệt là các đối tượng, tổ chức đứng ra tổ chức nhập cảnh trái phép; Đề nghị ban chỉ đạo tỉnh chỉ đạo ban chỉ đạo các huyện, các xã có biên giới giáp ranh với nước bạn cần có những quy chế phối hợp trong công tác phòng, chống ngăn chặn dịch bệnh cũng như đấu tranh với các trường hợp xuất nhập cảnh trái phép để tăng cường sự phối hợp đa phương, nâng cao công tác an toàn phòng dịch, an ninh biên giới;

Kiểm tra sức khỏe sau khi tiêm.

Các hoạt động chống dịch tại cửa khẩu phải được thực hiện dưới sự phối hợp liên ngành, trong đó tỉnh chủ động lựa chọn đơn vị đảm nhiệm trưởng ban để làm đầu mối thông tin, lãnh đạo, chỉ đạo, tham gia vào ban chỉ đạo cấp huyện cho phù hợp; Rà soát, tiến hành thành lập, bổ sung, xây dựng quy chế hoạt động của các ban chỉ huy phòng chống dịch tại các đồn biên phòng, cửa khẩu chuyên nghiệp, rõ ràng để đảm bảo công tác phòng chống dịch.