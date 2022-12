Tiên Cookie là nhạc sĩ của hàng loạt bản "hit" trong làng nhạc Việt. Cô là người chắp bút cho "Phía sau một cô gái" (Soobin Hoàng Sơn); "Một chút quên anh thôi" (Bảo Thy); Đi đu đưa đi", "Một cú lừa" (Bích Phương). Không chỉ đứng phía sau, Tiên Cookie còn từng tự thể hiện ca khúc "Tâm sự cùng người lạ", đưa sản phẩm âm nhạc này lên top đầu hàng loạt bảng xếp hạng.

Tiên Cookie tái xuất sau 2 năm. (Ảnh: NSX)

Tại show "Biển của hy vọng" phát sóng trên HTV7, Tiên Cookie đảm nhiệm vai trò giám đốc âm nhạc, người dàn dựng các bản cover được dàn nghệ sĩ thể hiện trong chương trình. Cho tới tập phát sóng thứ 3 lên sóng tối 29/12 vừa qua, cô gây bất ngờ với công chúng khi xuất hiện và có một bản cover "đã tai" với ca khúc "999 đóa hồng" nổi tiếng.

Tiên Cookie bất ngờ trở lại sau hai năm với bản cover ca khúc “999 đóa hồng”. (Nguồn: NSX)

Không phải phiên bản "ồn ào" của "999 đoá hồng", Tiên Cookie khiến cho bầu không khí trở nên nhẹ nhàng, sâu lắng thông qua giọng hát ngọt ngào của mình. Cô khiến cho mọi người nhớ đến bản gốc của ca khúc này theo một cách kể chuyện mới, một màu sắc rất Tiên Cookie nhưng vẫn giữ lại được đặc trưng của bản gốc. Màn cover của Tiên Cookie nhanh chóng được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội.

Như vậy, sau gần 2 năm kể từ khi ra mắt MV "Thưởng thức nỗi buồn", những người yêu mến giọng hát của Tiên Cookie mới tiếp tục được nghe cô hát. Trước đó, Tiên Cookie từng cho biết, cô không có ý định đi hát vì "không thích".

Dàn nghệ sĩ đình đám trong show "Biển của hy vọng". (Ảnh: NSX)

"Biển của hy vọng" lên sóng 20h30 thứ 5 hàng tuần trên HTV7. Đây là show thực tế kết hợp thực cảnh đầu tiên tại Việt Nam đang thu hút sự chú ý của giới trẻ. Không chỉ được nghe những câu chuyện thú vị từ dàn nghệ sĩ tham dự, "Biển của hy vọng còn" là nơi để khán giả chia sẻ nỗi lòng thông qua những ca khúc "remake" theo phong cách mới lạ.

Tại tập 3, bên cạnh tiết mục của Tiên Cookie còn có sự toả sáng của hàng loạt khách mời. Tiêu biểu là Quân A.P với ca khúc "Chiếc khăn gió ấm"; Isaac ngọt ngào, say đắm khi hát "My Everything"; Hoà Minzy và Quân A.P với "Mỗi người một nơi"...