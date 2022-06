"Ông hoàng" chốt đơn

Ngày 11/6 năm 2021, tiền đạo Nguyễn Văn Toàn bỗng nhiên trở nên nổi tiếng tại Malaysia chỉ sau pha bóng. Từ truyền thông đến người hâm mộ Malaysia liên tục nhắc đến những từ khoá "Văn Toàn", "penalty" và "đóng kịch".

Tất cả bắt nguồn từ tình huống diễn ra trong những phút cuối trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Malaysia tại vòng loại World Cup 2022. Văn Toàn mới vào sân từ băng ghế dự bị đã kiếm về cho ĐT Việt Nam một quả penalty quý giá. Quế Ngọc Hải thực hiện thành công, ấn định chiến thắng 2-1. 3 điểm giành được từ Malaysia đã giúp ĐT Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử lọt vào vòng loại thứ ba World Cup.

Nhiều ý kiến từ Malaysia cho rằng, Văn Toàn đã ăn vạ trong pha bóng này, bất chấp việc các góc quay cho thấy tiền đạo người Hải Dương đã bị đối phương phạm lỗi rõ ràng và vị trí quan sát của trọng tài rất tốt. Một bộ phận CĐV Malaysia tràn vào các trang mạng xã hội của Văn Toàn để chỉ trích.

Góc quay cho thấy cầu thủ Malaysia đã ngầm cài chân phía sau khiến Văn Toàn mất thăng bằng.

Để đáp lại làn sóng này, Văn Toàn đã chọn cách độc nhất vô nhị: Ra mắt sản phẩm áo thun có in hình cú ngã kèm dòng chữ "It's real". Thông điệp "It's real" chính là lời khẳng định từ Văn Toàn rằng: Tôi thực sự bị đốn ngã và quả penalty là xứng đáng.

Mẫu áo It's real lấy cảm hứng từ cú ngã của Văn Toàn.

Mẫu áo lập tức thu hút sự chú ý lớn. Người hâm mộ Việt Nam liên tục "chốt đơn" với tốc độ chóng mặt. Còn Văn Toàn được khen ngợi vì vừa cho thấy sự bình tĩnh trước sức ép lớn, vừa nhạy bén trong kinh doanh khi biến "khủng hoảng" thành cơ hội.

Đó chỉ là một trong các ví dụ về khả năng chớp thời cơ đến từ "ngài chủ tịch" Văn Toàn. Sau những trận chung kết môn bóng đá SEA Games vừa rồi, nhãn hiệu VATO9’s của Toàn đã mở những đợt giảm giá lớn cho những khách mang tên Như và Dũng - giống tên 2 cầu thủ ghi bàn quyết định là Huỳnh Như và Nhâm Mạnh Dũng. Dĩ nhiên, động thái này nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ người hâm mộ.

Không chỉ thành công với VATO9’s, Văn Toàn còn mở rộng sang lĩnh vực khác. Đầu năm 2021, tiền đạo người Hải Dương trở thành một trong những đối tác của bầu Đức với cửa hàng cà phê tại Hải Phòng.

Thú chơi đặc biệt của Văn Toàn

Văn Toàn là trường hợp khá đặc biệt trong giới cầu thủ. Những thú chơi của anh dù đắt tiền nhưng lại tương đối gần gũi với người hâm mộ, đặc biệt là giới trẻ.

Nổi bật nhất là bộ sưu tập những chú gấu đồ chơi "bụng phệ" mang tên Bearbrick. Ước tính, giá trị của bộ sưu tập lên tới hơn 300 triệu đồng. Sau khi giành chức vô địch AFF Cup 2018, Toàn đã mang một món đồ chơi trong bộ sưu tập này tới để xin chữ ký của các đồng đội. Theo thời gian, số lượng Bearbrick của Văn Toàn ngày càng nhiều và đa dạng hơn.

Bộ sưu tập Bearbrick đắt giá của Văn Toàn

Bearbrick Stormtrooper Executioner (giá khoảng 15 triệu đồng) mang chữ ký của các tuyển thủ Việt Nam vô địch AFF Cup 2018.

Ngoài ra, Văn Toàn còn một sự đam mê đặc biệt với những sản phẩm liên quan đến Kpop (âm nhạc Hàn Quốc). Có một lần, người hâm mộ nhóm nhạc huyền thoại Hàn Quốc Big Bang bỗng nhiên thấy Văn Toàn bình luận ở một bài đăng giới thiệu mẫu giày sneaker do trưởng nhóm Big Bang G-Dragon đứng sau.



Nhưng không phải hỏi giá hay tìm chỗ mua, bình luận của Văn Toàn lại nhắc đến đồng đội Xuân Trường: "Thôi nhỉ. Xấu thế này thì cảm ơn nhé. Size 40". Câu chuyện giữa Toàn và Trường cuối cùng lại dẫn việc cả 2 hài hước "đòi" gia đình người bạn thân Công Phượng mua tặng mẫu giày mới.

Một lần khác, Văn Toàn cho thấy anh xứng đáng là "fan cứng" của ca sĩ G-Dragon khi tậu ngay đôi giày mang nhãn hiệu NIKE - Nike Air Force 1 Para-Noise phiên bản G-Dragon vừa mới ra mắt.

Giá gốc của siêu phẩm "giày hoa cúc" này là 4,4 triệu đồng. Nhưng do cháy hàng trên toàn thế giới chỉ sau 30 phút mở bán, mức giá đã bị đội lên rất nhiều lần. Để sở hữu đôi giày này, Văn Toàn đã phải bỏ ra số tiền không hề nhỏ.

Văn Toàn khoe đôi giày "hoa cúc" trên trang cá nhân.

Bên cạnh những đôi giày trên, Văn Toàn còn sở hữu một tủ giày chất lượng khiến người hâm mộ ao ước. Từ Adidas, Gucci cho đến Balenciaga, tất cả đều là hàng độc.

Đôi giày trong ảnh của Văn Toàn là Adidas NMD Hu Pharrell Human Race Scarlet có giá gần 17 triệu đồng.

Đôi Gucci Rhyton sneaker trong ảnh có giá 20,6 triệu đồng.

Để thuận tiện cho việc đi lại ăn ở, Văn Toàn đã mua một căn chung cư hạng sang tại Hà Nội. Ngôi nhà tại quê nhà Hải Dương cũng được sửa sang lại rất khang trang, với một phòng riêng bày biện những chiến tích sân cỏ của Văn Toàn, và phòng khách là nơi chào đón bà con lối xóm đến xem bóng đá mỗi lần đội tuyển Việt Nam thi đấu.

Năm 2022 đang diễn ra rất đáng nhớ với Văn Toàn khi anh lần đầu tiên góp mặt ở sân chơi AFC Champions League cùng CLB HAGL. Màn trình diễn tại đấu trường châu Á cũng mở ra cơ hội để Văn Toàn tiến gần hơn Hàn Quốc - đất nước có những ca sĩ mà anh yêu mến.

Ông Kim Sang Sik - HLV trưởng CLB ĐKVĐ Hàn Quốc Jeonbuk Hyundai Motors - đánh giá Văn Toàn đủ khả năng thi đấu tại K-League. HLV Kiatisuk cũng tiết lộ rằng bầu Đức luôn mong muốn các cầu thủ con cưng của mình được thể hiện ở những giải đấu hàng đầu châu lục.

Văn Toàn sẽ tới Hàn Quốc thi đấu trong tương lai gần?

Trước mắt, mục tiêu lớn nhất của Văn Toàn vẫn là cùng HAGL vô địch V.League. Còn sau đó, biết đâu Toàn sẽ theo bước 2 người đồng đội Xuân Trường và Công Phượng đến thử sức với bóng đá Hàn Quốc.

