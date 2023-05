Đội bóng của HLV Philippe Troussier nhận số tiền thưởng khiêm tốn so với U23 Việt Nam ở SEA Games 31. Năm ngoái, tập thể do HLV Park Hang-seo dẫn dắt nhận khoảng 3,4 tỷ đồng tiền thưởng cho việc bảo vệ thành công tấm HCV SEA Games ở kỳ đại hội trên quê nhà. Tuy nhiên, số tiền thưởng kể trên vẫn kém so với ĐT nữ Việt Nam tại SEA Games 32.