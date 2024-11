Lời 'tiên đoán' của bà Melania Trump sau chiến thắng của ông Donald Trump

Bà Melania Trump dự đoán nước Mỹ sẽ đoàn kết sau chiến thắng của chồng bà - ông Donald Trump. Ảnh CNN

Ông Trump đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống vào sáng sớm 6/11, giành được đa số phiếu bầu tại các tiểu bang dao động, và đang hướng đến chiến thắng về số phiếu phổ thông. Đảng Cộng hòa đã giành được sự ủng hộ của cử tri để ủng hộ các kế hoạch của ông Trump cho nhiệm kỳ tiếp theo, khi ông sẽ nắm quyền kiểm soát Thượng viện và có thể là Hạ viện để thúc đẩy chương trình nghị sự của mình.

Melania đã đăng trên mạng xã hội X vào tối 6/11, nói rằng phần lớn người Mỹ "đã giao phó cho chúng tôi trách nhiệm quan trọng này".

"Chúng ta sẽ bảo vệ trái tim của nền cộng hòa đó là sự tự do. Tôi mong đợi người dân của đất nước chúng ta sẽ đoàn kết lại với nhau và vượt lên trên hệ tư tưởng vì quyền tự do cá nhân, thịnh vượng kinh tế và an ninh", bà Melania viết.

Tính đến tối 6/11, ông Trump có 295 phiếu đại cử tri so với 226 phiếu của Phó Tổng thống Kamala Harris. Ông cũng đang dẫn đầu về số phiếu phổ thông, với 72 triệu phiếu so với 67 triệu phiếu của Harris. Hai tiểu bang Nevada và Arizona vẫn chưa được công bố.

Bà Melania đã tránh phần lớn chiến dịch tranh cử, điều này đã gây ra những câu hỏi vào đầu năm nay về việc liệu bà có tham gia vào nỗ lực tranh cử thứ ba của Trump vào Nhà Trắng hay không. Sau đó, bà đã xuất hiện nhiều lần, bao gồm một buổi giao lưu trả phí tại sự kiện của Log Cabin Republicans, và khiến nhiều người ngạc nhiên khi bà lên tiếng ủng hộ quyền phá thai vào tháng 10.

Trong hồi ký mới của mình, bà viết rằng "điều cấp thiết" là phải đảm bảo rằng phụ nữ có quyền tự chủ trong việc quyết định có nên sinh con hay không.

"Hạn chế quyền lựa chọn chấm dứt thai kỳ không mong muốn của phụ nữ cũng giống như phủ nhận quyền kiểm soát cơ thể của họ. Tôi đã mang theo niềm tin này trong suốt cuộc đời trưởng thành của mình", bà Melania viết.

Mặc dù có cách tiếp cận riêng tư hơn trong suốt chiến dịch, bà Melania vẫn bỏ phiếu cùng ông Trump vào Ngày bầu cử và xuất hiện trên sân khấu cùng ông và những người còn lại trong gia đình Trump để có bài phát biểu chiến thắng vào sáng sớm 6/11.

Cuộc thăm dò ý kiến cử tri sau khi bỏ phiếu cho thấy khoảng 2/3 cử tri của bà Harris đã bỏ phiếu một phần vì lo ngại về tương lai của nền dân chủ. Ông Trump sẽ thừa hưởng một nước Mỹ vẫn còn chia rẽ sâu sắc.