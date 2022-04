3 đối tượng "giang hồ" đe dọa giết người, gây rối trật tự công cộng ra đầu thú

Nguyễn Minh Linh (27 tuổi), Nguyễn Trọng Nhân (19 tuổi) và Huỳnh Hồ Dĩ An (17 tuổi, cùng cư trú ấp khu Phố, xã Tân Hội Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) đã đến Công an huyện Châu Thành đầu thú sau 2 ngày bỏ trốn do có hành vi gây rối trật tự công cộng và đe dọa giết người.