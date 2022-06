Sáng 15/6, Phòng CSGT tỉnh Tiền Giang cho biết, đang phối hợp Công an huyện Châu Thành làm việc với 17 thanh niên chuẩn bị đua xe trái phép. Sau khi lập hồ sơ, công an sẽ quyết định xử lý từng trường hợp vi phạm cụ thể.

Nhóm thanh thiếu niên dùng 17 xe máy độ chế chuẩn bị đua xe. Ảnh: CACC

Trước đó, khoảng 21h ngày 14/6, lực lượng phòng, chống đua xe trái phép thuộc Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp với Công an huyện Châu Thành tuần tra, vây bắt nhóm thanh thiếu niên tụ tập có biểu hiện đua xe trái phép trên Quốc lộ 1, địa phận xã Tân Hương, huyện Châu Thành.

Khi các đối tượng đang thử xe, bất ngờ bị công an đang chốt chặn khép kín. Ngay sau đó các "quái xế" tăng tốc bỏ chạy theo nhiều hướng.

CSGT Tiền Giang đã khống chế, tạm giữ 17 thanh niên ở Tiền Giang, Long An cùng 17 xe máy xoáy nòng, thay vòng bánh xe và không kính hậu... đưa về trụ sở Công an huyện Châu Thành.

Tại cơ quan công an, nhóm này khai nhận hành vi tụ tập để chuẩn bị đua kéo xe trái phép đoạn đường khu công nghiệp Tân Hương (Tiền Giang) và TP.Tân An (Long An). Trong số này có 4 đối tượng vi phạm về nồng độ cồn.

Theo Công an tỉnh Tiền Giang, thời gian gần đây, nhiều nhóm đối tượng tụ tập đua xe, gây náo loạn, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự địa phương. Lực lượng công an đã lên nhiều phương án, sớm chặn bắt các nhóm đối tượng này.