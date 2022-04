Thiếu tá Trần Hoàng Nghĩa đang được điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM và đã qua cơn nguy kịch. Ảnh: CACC

Chiều 17/4, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, hiện Công an huyện Châu Thành đang phối hợp cùng phòng CSGT Công an tỉnh khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ để làm rõ vụ thiếu tá CSGT trong khi đang thực hiện tuần tra bị nam thanh niên cầm lái đâm trực diện làm nạn nhân chấn thương sọ não, hôn mê sâu.

Trước đó, khoảng 4 giờ ngày 16/4, tổ công tác Phòng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang do thiếu tá Trần Hoàng Nghĩa làm tổ trưởng, tuần tra trên QL1 đoạn qua xã Long An, huyện Châu Thành.

Trong lúc làm nhiệm vụ, thiếu tá Nghĩa phát hiện xe máy do Võ Nhựt Hùng (26 tuổi) cầm lái chở theo Nguyễn Minh Hoàng (27 tuổi, cùng ngụ tỉnh Bến Tre) đi sai làn đường, nên ra tín hiệu và bước ra đường yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Tuy nhiên, người thanh niên cầm lái không dừng lại mà lao xe máy vào trực diện khiến thiếu tá Nghĩa ngã đập đầu xuống đường. Hai đối tượng bị thương nhẹ, chiếc xe máy trượt dài gần 20m.

Thiếu tá Nghĩa bị thương nặng được chuyển vào Bệnh viện Đa khoa trung tâm Tiền Giang cấp cứu, sau đó được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) điều trị.

Kết quả chẩn đoán thiếu tá Nghĩa bị chấn thương sọ não, gãy xương hàm, hiện đã qua cơn nguy kịch. Đối tượng lái xe máy tông vào Thiếu tá Nghĩa đang bị Công an huyện Châu Thành tạm giữ hành chính để điều tra, xác định phần lỗi và trách nhiệm vụ tai nạn.