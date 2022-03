TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Xông vào cửa hàng điện thoại chém chết 1 phụ nữ; tài xế tông cảnh sát lên nắp capo

Cầm dao xông vào cửa hàng kinh doanh điện thoại chém chết 1 phụ nữ

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 16/3, Công an huyện Bến Lức (tỉnh Long An) cho biết đang phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Long An khám nghiệm hiện trường, tử thi, sau đó bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình. Nguyên nhân vụ việc đang điều tra làm rõ.

Nguyễn Văn Chiến cầm 2 con dao xông vào cửa hàng điện thoại di động trên địa bàn tỉnh Long An chém chết 1 phụ nữ. Ảnh minh họa

Theo Công an huyện Bến Lức, khoảng 21h20 ngày 15/3, đối tượng Nguyễn Văn Chiến (57 tuổi, ngụ huyện Bến Lức) đến gặp chị Nguyễn Thị Thu T (47 tuổi , ngụ ấp Ngãi Lợi A, xã Lợi Bình Nhơn, TP.Tân An) để nói chuyện.

Thấy Chiến có biểu hiện bất thường, chị T hoảng hốt bỏ chạy. Con ruột chị T là Trương Hoàng D (17 tuổi) bước ra can ngăn thì bị Chiến chém vào đầu bất tỉnh. Chị T tiếp tục bỏ chạy vào cửa hàng kinh doanh điện thoại di động cách khoảng 10m thì bị đối tượng đuổi vào trong cửa hàng chém nhiều nhát vào đầu, ngực.

Chị T được đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Bến Lức ngay sau đó, nhưng đã đã tử vong. Người dân bắt giữ Chiến, giao Công an xã Phước Lợi.

Khởi tố tài xế tông cảnh sát lên nắp capo, bỏ chạy gần 3km

Như Dân Việt đã thông tin: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang, vừa khởi tố bị can đối với Trần Văn Quý (36 tuổi, người địa phương) về tội Chống người thi hành công vụ.



Quý bỏ chạy gần 3km mặc cho cán bộ công an nằm trên nắp capo xe. Ảnh: Công an Bắc Giang. Nguồn: Zing

Theo cơ quan chức năng, ngày 26/2, Đội CSGT Công an huyện Hiệp Hòa thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, đo tốc độ các phương tiện tại đường ĐT 295, hướng thị trấn Thắng đi cầu Đông Xuyên. Khi đó, cảnh sát phát hiện ôtô do Quý điều khiển chạy quá tốc độ cho phép.

Tổ công tác ra hiệu dừng xe nhưng tài xế Quý không chấp hành. Anh ta điều khiển xe đâm thẳng vào tổ khiến một cán bộ của đội phải nhảy lên nắp capo.

Quý sau đó phóng xe bỏ chạy thêm gần 3km mặc cho trên nắp capo là chiến sĩ làm nhiệm vụ. Lực lượng chức năng đã sử dụng xe chuyên dụng chặn đầu mới dừng được phương tiện. Lúc này, Quý chống đối, tiếp tục đánh lái bỏ chạy.

Đến 22h cùng ngày, Trần Văn Quý ra đầu thú.

Nam thanh niên phát tán video đồi trụy

Như Dân Việt đã thông tin: Công an huyện Lạng Giang vừa tiếp nhận H.V.S. (28 tuổi) từ Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bắc Giang, để điều tra về hành vi truyền bá, phát tán văn hóa phẩm đồi trụy.

Theo cơ quan chức năng, thời gian qua, công an tỉnh phát hiện một tài khoản mạng xã hội có hành vi lưu truyền hình ảnh, clip nhạy cảm, đồi trụy, trái thuần phong mỹ tục. Qua xác minh, cảnh sát xác định S. là chủ tài khoản trên nên triệu tập người này đến trụ sở để làm việc.

Tại đây, S. khai nhiều lần bình luận các nội dung nhạy cảm trên Facebook để thu hút mọi người. Sau đó, nam thanh niên chia sẻ video quay lại cảnh quan hệ tình dục.

S. khai đã phát tán nội dung đồi trụy cho hơn 50 người.

Vì sao cựu Chủ tịch Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam bị bắt?

Như Dân Việt đã thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an vừa khởi tố, bắt giam ông Mai Tuấn Anh - cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên, cựu Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) - về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Bị can Mai Tuấn Anh (trái) và Trần Văn Tám. Ảnh: Bộ Công an

Sáu bị can khác bị khởi tố, bắt giam về tội "Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng", gồm: Trần Văn Tám - cựu Tổng Giám đốc VEC, cựu Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu cơ sở dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi; Nguyễn Mạnh Hùng - cựu Phó Tổng Giám đốc VEC; Lê Quang Hào - cựu Phó Tổng Giám đốc VEC, cựu Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu cơ sở dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi; Nguyễn Tiến Thành - cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi; Đỗ Ngọc Ân - cựu Phó Giám đốc Ban quản lý dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi; Hà Văn Bình - cựu Phó Giám đốc phụ trách gói thầu, Ban Quản lý dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Cơ quan điều tra cáo buộc, các bị can trên đã có hành vi buông lỏng quản lý chỉ đạo điều hành thực hiện Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, vi phạm các quy định của pháp luật về đầu tư công trình xây dựng trong quá trình tổ chức thi công, xác nhận nghiệm thu các gói thầu thuộc giai đoạn 2 của dự án này, dẫn đến đưa công trình xây dựng không đảm bảo chất lượng vào khai thác sử dụng, gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản Nhà nước.



Tại giai đoạn 1 của vụ án, cựu Phó Tổng Giám đốc VEC Nguyễn Mạnh Hùng bị tuyên phạt 7 năm tù, ông Lê Quang Hào nhận 6 năm tù cùng về tội "Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng". 33 bị cáo khác trong vụ án bị tuyên phạt từ 24 tháng tù (hưởng án treo) đến 8 năm 6 tháng tù.

Từ trái qua phải gồm: Nguyễn Mạnh Hùng, Lê Quang Hào, Nguyễn Tiến Thành, Đỗ Ngọc Ân, Hà Văn Bình. Ảnh: Bộ Công an

Quá trình điều tra vụ án ở giai đoạn 1, cơ quan tố tụng xác định, ông Mai Tuấn Anh giữ chức vụ Tổng Giám đốc VEC từ ngày 1/4/2011 đến ngày 31/5/2017, Chủ tịch HĐTV VEC từ ngày 31/5/2017 đến ngày 28/8/2020.

Với vai trò là Tổng Giám đốc điều hành hoạt động của VEC, ông Mai Tuấn Anh đã không kiểm tra giám sát, không thực hiện đúng chỉ đạo và báo cáo Bộ Giao thông vận tải liên quan đến yêu cầu kiểm soát chặt chẽ, phương án khắc phục nguồn vật liệu từ các mỏ đá kém chất lượng của dự án; có dấu hiệu thiếu trách nhiệm trong công tác, ảnh hưởng đến chất lượng công trình xây dựng không đảm bảo.

Cơ quan tố tụng cho rằng, ông Mai Tuấn Anh còn liên quan đến giai đoạn 2 của dự án đang tiến hành giám định chất lượng công trình xây dựng. Do vậy, để đánh giá, xem xét xử lý, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an quyết định tách hành vi liên quan đến các sai phạm có dấu hiệu thiếu trách nhiệm của ông Mai Tuấn Anh để xử lý trong giai đoạn 2 của vụ án.

Đối với ông Trần Văn Tám (Tổng Giám đốc VEC từ ngày 1/6/2017 đến ngày 28/8/2020), cơ quan điều tra xác định, ông Tám được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc VEC khi giai đoạn 1 của dự án (đoạn 65 km sử dụng vốn JICA) được nghiệm thu cơ sở và đưa vào sử dụng. Trong thời gian này, dự án được phân công cho ông Lê Quang Hào - Phó Tổng Giám đốc phụ trách.

Với vai trò là Tổng Giám đốc, ông Trần Văn Tám có phần trách nhiệm là người đứng đầu, không kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật của cấp dưới nhưng chưa đến mức để xem xét trách nhiệm hình sự đối với ông Trần Văn Tám trong giai đoạn 1 của dự án.

Cơ quan tố tụng xác định, bản thân ông Tám có liên quan đến quá trình thực hiện giai đoạn 2 của Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (75 km sử dụng vốn vay của World Bank) với vai trò là lãnh đạo VEC phụ trách trực tiếp, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu cơ sở dự án nên sẽ được xem xét trách nhiệm trong giai đoạn 2 của vụ án.

Bộ Công an kiểm tra dự án lấn biển Hamubay tại TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 16/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01) Bộ Công an phối hợp cùng VKSND Tối cao và các cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận đã tiến hành kiểm tra, thực địa dự án lấn biển, sắp xếp lại dân cư và chỉnh trang đô thị tại phường Đức Long, TP.Phan Thiết.

Dự án Hamubay là một trong các dự án trước đây Cơ quan CSĐT Bộ Công an thụ lý điều tra vụ án vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí tại Bình Thuận.

Đoàn xe của C01 vào dự án Hamubay sáng 16/3. Ảnh: PĐ

Một nguồn tin cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang thụ lý điều tra vụ án vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí tại Bình Thuận.

Dự án này có tổng điện tích đất 1.299.904m2, thuộc phường Đức Long, xã Tiến Lợi và xã Tiến Thành, TP.Phan Thiết do Công ty Trường Phúc Hải làm chủ đầu tư.

Trước đó, vào tháng 11/2021 Thanh tra Chính phủ cho rằng công dân tố cáo UBND tỉnh Bình Thuận giao đất cho Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Trường Phúc Hải đầu tư dự án nói trên mà không qua đấu giá quyền sử dụng đất là không có cơ sở.

Tuy nhiên, thay vì giao mặt nước biển để nhà đầu tư xây dựng kè và thực hiện lấn biển theo quy định tại Nghị định 51/2014 về việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển, tức sau khi hoàn thành việc lấn biển thì mới thực hiện việc giao đất, cho thuê đất thì tháng 2/2018, UBND tỉnh đã ban hành quyết định giao và cho thuê đối với 26,9ha đất mặt nước ven biển. Việc này là chưa đúng trình tự, thủ tục quy định.

Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm liên quan đến thiếu sót trong việc ban hành quyết định giao và cho thuê đối với 26,9ha đất mặt nước ven biển nhằm thực hiện việc giao mặt nước biển theo Nghị định 51/2014 (nay là Nghị định 11/2021). Sau khi chủ đầu tư hoàn thành việc lấn biển trên diện tích 26,9ha thì thực hiện việc giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật. Kiểm tra, rà soát đánh giá tình hình triển khai dự án, làm rõ nguyên nhân chậm triển khai dự án theo tiến độ đã phê duyệt.

Trường hợp chủ đầu tư không đủ năng lực thực hiện dự án, để dự án chậm tiến độ mà không có lý do chính đáng thì thu hồi chủ trương đầu tư, thu hồi đất theo quy định.