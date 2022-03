Tiền Giang: Nghi phạm cố ý gây thương tích đào hầm trốn truy nã

Đỗ Hoài Hận làm hầm bằng phuy nhựa, đặt sâu dưới sàn nhà có lớp gạch men che chắn phía trên để tránh truy nã của Công an tỉnh Tiền Giang. Ảnh: CACC

Chiều 19/3, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, đang tập trung xác minh làm rõ vụ án cố ý gây thương tích xảy ra ngày 28/7/2019 tại ấp Hòa Phúc, xã Hòa Khánh, huyện Cái Bè (Tiền Giang), nghi phạm chính là Đỗ Hoài Hận bị bắt khi đang trốn truy nã.

Theo hồ sơ, ngày 15/6/2020, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tiền Giang quyết định khởi tố bị can Đỗ Hoài Hận về tội cố ý gây thương tích. Thời điểm này, Hận đã bỏ trốn nên công an tỉnh ra quyết định truy nã.

Qua thu thập chứng cứ, trinh sát hình sự Tiền Giang xác định Hận trốn trong phòng ngủ của gia đình ở xã Thiện Trung, huyện cái Bè.

Để tránh sự phát hiện, đối tượng làm hầm bằng phuy nhựa, đặt sâu dưới sàn nhà có lớp gạch men che chắn phía trên. Khi lực lượng kiểm tra, kéo lớp gạch men ra nghi phạm đã sa lưới.

Mở rộng điều tra vụ án, công an tỉnh Tiền Giang nhận được nhiều tố giác của người dân về tên Hận chuyên tham gia hoạt động cho vay lãi nặng, đồng thời liên quan một số hành vi vi phạm pháp luật khác.