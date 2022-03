Bắt 2 đối tượng người nước ngoài có lệnh truy nã quốc tế đặc biệt nguy hiểm

Theo tài liệu điều tra, tháng 12/2021 đội Truy nã-truy tìm (TN-TT) phòng CSHS Công an TP.Đà Nẵng nhận được yêu cầu xác minh và phối hợp với các trinh sát của Cục CSHS về việc truy tìm đối tượng truy nã nguy hiểm Wang Shi Feng (SN 1977, quốc tịch Trung Quốc) theo công điện phối hợp của Cảnh sát quốc tế Interpol và quyết định truy nã của Công an TP.Táo Dương, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc theo tội danh bị khởi tố là "Hiếp dâm".



Qua điều tra, các trinh sát đội TN-TT xác định được Wang Shi Feng đang lẩn trốn trên địa bàn phường Hoà Hải, quận Ngũ Hành Sơn.

Đối tượng truy nã thuê một căn hộ khép kín để ở. Hầu như Feng rất ít ra khỏi nhà, chỉ ra ngoài khi cần thiết mua vật dụng. Đến thời điểm chín muồi, các trinh sát đã ập vào căn hộ bắt giữ Wang Shi Feng theo lệnh truy nã.

2 đối tượng người nước ngoài có lệnh truy nã quốc tế đặc biệt nguy hiểm vừa được Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng bàn giao cho Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an. Ảnh: CACC

Ngay sau đó, đội TN-TT cũng đã phối hợp với phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an TP.Đà Nẵng tổ chức xác minh, truy bắt đối tượng truy nã quốc tế Lee Kyung Jin (SN 1968, quốc tịch Hàn Quốc) theo thông báo truy nã quốc tế can tội "Trốn chấp hành án phạt tù" do Văn phòng công tố và Cảnh sát Hàn Quốc truy tìm.



Qua công tác nắm tình hình, các đơn vị phát hiện đối tượng đang lẩn trốn trên địa bàn TP nên tiến hành theo dõi và đã bắt giữ được đối tượng bị truy nã khi đang di chuyển trên đường Lê Lợi, phường Thạch Thang. Lee Kyung Jin khai nhận khi nhập cảnh vào Đà Nẵng đã trà trộn vào nơi có nhiều người Hàn sinh sống và làm việc để tránh bị phát hiện.