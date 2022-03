Kẻ giết người bị truy nã đặc biệt ở Vĩnh Phúc định trốn sang Lào

Chiều 5/3, thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Phúc, ngày 4/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lý Văn Thành (SN 1977, Phương Khoan) về tội "Giết người", quy định tại Điều 123, Bộ luật Hình sự.

Lý Văn Thành bị bắt khi đang trên đường trốn sang Lào. Ảnh: CACC

Do Lý Văn Thành bỏ trốn nên ngày 5/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã ra Quyết định truy nã đặc biệt đối với Lý Văn Thành.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã phối hợp với Công an huyện Sông Lô, các Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Điện Biên truy bắt đối tượng này.

Tang vật lực lượng chức năng thu giữ của đối tượng Lý Văn Thành. Ảnh: CACC

Kết quả sau 36 tiếng đồng hồ, lực lượng chức năng đã bắt được Lý Văn Thành tại xã Mường Pồn (TP. Điện Biên, tỉnh Điện Biên) khi Thành đang trên đường trốn sang nước Lào.

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã ra lệnh tạm giam đối với Lý Văn Thành để tiến hành điều tra theo quy định pháp luật.

Về diễn biến vụ việc, tối 3/3, vì mâu thuẫn cá nhân, Lý Văn Thành đã dùng dao đâm tử vong anh Đ.V.H (thôn Chiến Thắng, xã Phương Khoan). Cơ quan điều tra xác định, sau khi gây án, bị can Thành bỏ trốn.