Tiền Giang: Tạt nồi nước sôi vào hàng xóm gây bỏng nặng

Cự cãi về bờ rào tiếp giáp giữa hai nhà, Nguyễn Thị Mai (53 tuổi) đã dùng nước sôi tạt vào một người phụ nữ khiến người này bị bỏng nặng. Ảnh: Minh họa

Ngày 27/2, công an thị xã Gò Công (Tiền Giang) cho biết vừa tiếp nhận hồ sơ vụ việc do công an xã Long Hòa chuyển về liên quan đến hành vi gây thương tích cho người khác. Nạn nhân bị bỏng khá nặng, hiện đang được điều trị tại bệnh viện. Đối tượng thực hiện hành vi nguy hiểm trên đã được cơ quan chức năng làm việc lấy lời khai ban đầu.

Theo đó, chiều 18/2, chị Võ Hồng Loan (32 tuổi, ngụ xã Long Hòa, thị xã Gò Công đi gom nhiều cây củi tạp xung quanh vườn, ngăn hàng rào tiếp giáp với bà Nguyễn Thị Mai (53 tuổi, ngụ cùng xóm) để khỏi qua lại.

Lúc này, đứng trong nhà nhìn thấy, bà Mai bước ra can ngăn không cho chị Loan thực hiện.

Hai bên to tiếng cự cãi với nhau về ranh giới hàng rào giữa hai bên. Bực tức, bà Mai đi vào nhà bưng nồi nước đun sôi ra đổ lên người chị Loan.

Do nước nóng, toàn lưng nạn nhân bị bỏng nặng, mọi người phải chở đi bệnh viện đa khoa khu vực Gò Công cấp cứu.