Dù bị tật nguyền nhưng Phạm Trọng Tín vẫn tổ chức đánh bạc qua mạng với số tiền vài trăm triệu. Ảnh: CACC

Ngày 29/4, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Gò Công cho biết, đang làm rõ tụ điểm đánh bạc ăn thua hàng trăm triệu đồng mỗi ngày do Phạm Trọng Tín (38 tuổi) và Trần Hồng Phúc (36 tuổi, cùng ngụ phường 4, thị xã Gò Công) trực tiếp đứng ra tổ chức và điều hành trong thời gian dài ở căn nhà do gia đình giao Tín quản lý, sử dụng.

Trước đó, khoảng 14h ngày 27/4, phòng Cảnh sát hình sự tỉnh Tiền Giang phối hợp Công an thị xã Gò Công đã ập vào nhà Tín bắt quả tang 11 đối tượng đang tổ chức đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn thua bằng tiền qua mạng Internet.

Tại xới bạc lực lượng làm nhiệm vụ lập biên bản tạm giữ 1 laptop, 1 màn hình tivi, 13 điện thoại di động, trên 300 triệu đồng, 6 máy xe máy cùng nhiều vật dụng có liên quan đến hành vi đánh bạc.

Điều đáng nói, Tín bị tật nguyền từ nhỏ phải ngồi xe lăn, sống một mình không vợ con. Chính vì vậy gia đình giao căn nhà tại khu phố 3, phường 4, thị xã Gò Công để làm nơi sinh sống. Lợi dụng bệnh tật, Tín cấu kết với Phúc sử dụng địa điểm này làm nơi tổ chức đánh bạc để thu tiền.