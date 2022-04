Đắk Lắk: Bắt đối tượng bị Công an tỉnh Yên Bái truy nã vì đánh bạc

Theo đó, vào tháng 4/2020, Lê Thị Xuân Tâm (26 tuổi, trú tại huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái) bị TAND huyện Trấn Yên tuyên phạt 6 tháng tù giam về tội đánh bạc.

Sau đó, do đang nuôi con nhỏ nên tháng 7/2021, Tâm được TAND huyện Trấn Yên ra quyết định hoãn thi hành án đến tháng 7/2022.

Tâm bị bắt giữ khi đang ở nhà người thân tại xã Quảng Tiến (huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk). Ảnh: CACC

Tuy nhiên, cuối năm 2021, Tâm tự ý rời khỏi nơi cư trú nên TAND huyện Trấn Yên đã thay đổi quyết định thi hành án phạt tù đối với Tâm. Đến ngày 18/2/2022, Công an tỉnh Yên Bái ra quyết định truy nã Tâm trên toàn quốc.

Tại cơ quan điều tra, Tâm khai nhận, cuối năm 2021 do bị chồng bạo hành nên đã mang theo hai con nhỏ vào sống tại xã Quảng Tiến (huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk) với người thân.

Công an tỉnh Đắk Lắk đã bàn giao Tâm cho Công an tỉnh Yên Bái để xử lý theo quy định của pháp luật. Ảnh: CACC

Trong thời gian ở Đắk Lắk, tuy nhận được điện thoại của Công an huyện Trấn Yên yêu cầu về địa phương để thi hành án nhưng Tâm lấy lý do con nhỏ nên chưa về được. Tâm đã được Công an tỉnh Đắk Lắk bàn giao cho Công an tỉnh Yên Bái để xử lý theo quy định của pháp luật.