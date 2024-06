Tiến Lộc tái hợp Bích Ngọc với cảnh "nóng" sau 4 năm đóng "Nhà trọ Balanha"

Nhà trọ Balanha là bộ phim truyền hình từng được khán giả yêu thích năm 2020 do đạo diễn Khải Anh thực hiện. Một trong các nhân vật ấn tượng của phim là Hân (Bích Ngọc đóng) – bà mẹ đơn thân không đồng xu dính túi với đứa bé mới vài tháng tuổi.

Hình ảnh trong phim Sao Kim bắn tim sao Hỏa. Nguồ: VTV

Trong phim này Hân có con với Khanh (Tiến Lộc đóng). Khanh đã có vợ con nhưng lừa dối Hân (Bích Ngọc) khiến cô bị đánh ghen, phải bỏ học và đi biệt xứ khi phát hiện mang bầu. Không để cho Hân yên, Khanh truy tìm cô bằng được và đeo bám và đòi có trách nhiệm với con ruột là bé Sữa. Sự chen chân này gây sóng gió cho tình cảm của Lâm (Công Dương) và Hân.

Sau 4 năm, Bích Ngọc và Tiến Lộc có dịp tái xuất với vai vợ chồng trong bộ phim Sao Kim bắn tim sao Hỏa. Trong phim mới, Tiến Lộc đóng vai Nghiêm, một chiến sĩ cảnh sảt giao thông, tính tình khô khan, vô tâm và khiến Trang (Bích Ngọc đóng) phải chịu uất ức, đau khổ.

Bích Ngọc, Tiến Lộc va Minh Cúc trong một cảnh phim. Ảnh: VTV

Chia sẻ với PV Dân Việt về lần tái hợp này, Bích Ngọc cho biết: "Do đã được làm việc với anh Tiến Lộc từ phim Nhà trọ Balanha nên đến phim này tôi không cảm thấy quá xa lạ. Phim trước anh Tiến Lộc đóng kẻ phụ tình còn phim phim này có đỡ hơn chút. Anh Tiến Lộc là người rất chiều bạn diễn nên tôi cảm thấy được hỗ trợ rất nhiều. Tuy vậy, có nhiều cảnh tâm trạng nặng nề như đánh ghen, chúng tôi phải quay ngay thời gian đầu khi tôi và anh Tiến Lộc mới gặp lại nhau khiến tôi rất lo. May mà trời thương, cuối cùng những buổi đó mưa to, phải hoãn quay nên tôi có thêm thời gian chuẩn bị tâm lý".

Bích Ngọc và Tiến Lộc tái hợp sau 4 năm. Ảnh: VTV

Nói về việc tương tác với bạn diễn kém 9 tuổi và các cảnh hôn với Bích Ngọc, Tiến Lộc cho biết, khoảng cách tuổi tác này là không đáng kể. Tiến Lộc chia sẻ thêm, cả 3 cặp đôi trong phim đều có các cảnh tình cảm với những màu sắc khác nhau mà không chỉ riêng cặp Nghiêm - Trang của mình và Bích Ngọc. Nỗi lo lớn nhất của Tiến Lộc không phải là cảnh" nóng" mà là không lột tả được hết hình ảnh của người cảnh sát giao thông do làn da anh chưa đủ độ đen như anh mong muốn.

Tiến Lộc đóng vai cánh sát giao thông. Ảnh: VTV

Sao Kim bắn tim sao Hỏa là câu chuyện kể về hành trình hôn nhân của ba người bạn gái đến từ nông thôn và nỗ lực tồn tại nơi đô thị. Ở họ tuy "mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh" nhưng có điểm chung là 3 cuộc hôn nhân của họ đều đứng trước nguy cơ tan vỡ.

Vì vậy trong hành trình giữ gìn và bảo vệ hạnh phúc gia đình, mỗi người đều cần mở rộng góc nhìn, đặt mình trong vị trí của người khác, để hiểu hơn về thực tế cuộc sống cũng như hiểu về chính người bạn đời của mình, qua đó hoàn thiện bản thân mình.

Cảnh hôn của Tiến Lộc và Bích Ngọc trong phim Kim bắn tim sao Hỏa. Ảnh: VTV



Dàn diễn viên được đạo diễn "chọn mặt gửi vàng" là những gương mặt tuy quen nhưng vẫn tươi mới, đầy sức sống. Bộ ba sao Kim được đảm nhận bởi các diễn viên Minh Thu, Bích Ngọc, Diễm Hằng kết hợp với bộ ba sao Hỏa lần lượt là Quang Minh, Tiến Lộc và Mạnh Quân. Ngoài ra, bộ phim còn có sự tham gia của các diễn viên Minh Cúc, NSƯT Phú Đôn, Lý Chí Huy, Huyền Trang, Thanh Vân, Huỳnh Hồng Loan…

Nói về vai diễn của mình trong bộ phim, diễn viên Diễm Hằng cho biết, Sao Kim bắn tim sao Hỏa là dự án đánh dấu sự trở lại màn ảnh nhỏ sau nhiều năm vắng bóng. Nữ diễn viên cũng thú nhận rằng bản thân rất hồi hộp tại sự kiện họp báo ra mắt phim. Bởi đã lâu cô không tham gia dự án phim nào trên truyền hình nên có cảm giác "hơi thiếu tự tin" trước ống kính. Thậm chí, trên phim trường, Diễm Hằng thường bị các đồng nghiệp trêu chọc là "người có nhịp tim 100 lần/phút". Diễn viên Nhật ký Vàng Anh cho hay, cô có sự bỡ ngỡ trước phong cách làm phim hiện tại. Chính đạo diễn Bùi Quốc Việt và các bạn diễn đã động viên cô rất nhiều để vượt qua giai đoạn đầu quay phim.

Bích Ngọc và Tiến Lộc trong vai vợ chồng Nghiêm - Trang. Ảnh: VTV

Đạo diễn Bùi Quốc Việt sau thành công của Gara hạnh phúc, Không ngại cưới chỉ cần một lý do tiếp tục cho thấy bên cạnh mảng đề tài hình sự vốn là thế mạnh, anh cũng rất có duyên với thể loại tuổi trẻ, hài hước, đặc biệt khi kết hợp với biên tập Lại Phương Thảo, người tạo ra thành công cho Nhà trọ Balanha, 11 tháng 5 ngày, Gặp em ngày nắng…

Chia sẻ tại sự kiện họp báo, biên kịch Lại Phương Thảo cho hay, nếu theo dõi bộ phim thì khán giả sẽ nhìn thấy những góc nhìn đa chiều về vai trò của mỗi thành viên trong một gia đình. Câu chuyện của các cặp vợ chồng trong phim có lẽ là những mô hình hôn nhân cực kỳ phổ biến trong đời sống.

“Mỗi người có vai trò riêng của mình. Nếu biết hạ cái tôi của mình xuống thì đôi khi, hôn nhân sẽ trở nên rất dễ dàng. Ba cặp đôi trong bộ phim đều có những khó khăn riêng, đó có thể là những khó khăn đơn thuần nhất có ở bất cứ một cặp đôi nào trong cuộc sống này như cơm, áo, gạo, tiền… nhưng cách hành xử của mỗi nhân vật sẽ khiến khán giả như thấy bản thân mình trong đó”, biên kịch Lại Phương Thảo nói.

Với đạo diễn Bùi Quốc Việt, trong ba cặp đôi của bộ phim Sao Kim bắn tim sao Hỏa, cặp đôi khiến anh ấn tượng nhất là Yên (Diễm Hằng) và Hào (Mạnh Quân). Toàn bộ phân cảnh của gia đình này được quay tại một ngôi nhà bỏ hoang được đoàn làm phim cải tạo lại thành phim trường. Do đó, cả đạo diễn và các nghệ sĩ đã có những kỷ niệm khó quên khi quay hình trong thời tiết nắng nóng của mùa hè.

Sao Kim bắn tim sao Hỏa sẽ được phát sóng vào khung giờ 21h40 thứ 5, thứ 6 hàng tuần trên kênh VTV3, bắt đầu từ 27/6.