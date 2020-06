Tiền vệ Vũ Minh Tuấn: Mỗi bàn thắng lại gửi lên trời cao!

Sân Thiên Trường lúc ấy dường như chết lặng vì khoảnh khắc xử lý siêu hạng của Minh Tuấn, cầu thủ chỉ mới được HLV Trương Việt Hoàng tung vào sân ở nửa cuối hiệp 2, còn Minh Tuấn thì lập tức lột áo chạy ra góc sân và giơ áo đấu lên cao để ăn mừng, hình ảnh khiến người ta nhớ lại bàn thắng để đời của Vũ Minh Tuấn ở bán kết lượt về AFF Cup 2016.



Pha ăn mừng cảm xúc của Minh Tuấn sau khi ghi bàn vào lưới Nam Định.

Tại giải đấu năm đó, Minh Tuấn cũng vào sân từ ghế dự bị trong hiệp 2 và khi ĐT Việt Nam đang tuyệt vọng vì không thể ghi thêm bàn thắng thứ 2 vào lưới ĐT Indonesia, thì đúng vào những phút cuối cùng, từ đường chuyền của Trọng Hoàng, Minh Tuấn đột phá xuyên thủng hàng phòng ngự của ĐT Indonesia rồi sút bóng chéo góc tung lưới đối phương, giúp ĐT Việt Nam cân bằng tỷ số 3-3 sau 2 lượt trận để bước sang 2 hiệp phụ.



Mặc dù sau đó ĐT Việt Nam đã để thua thêm 1 bàn nữa trong hiệp phụ và phải giã từ cuộc chơi, nhưng hình ảnh Minh Tuấn nước mắt lưng tròng, chắp 2 tay hướng lên trời để dành tặng cho người cha mới qua đời trước đó không lâu vì bạo bệnh đã khắc ghi vào tâm trí người hâm mộ Việt Nam như là một trong những khoảnh khắc xúc động nhất trong các trận đấu quốc tế của ĐTQG.

Trước đó, tại V.League 2016, người hâm mộ đã quen thuộc với hình ảnh Vũ Minh Tuấn chắp tay lên trời mỗi khi bước vào trận đấu hoặc ăn mừng bàn thắng, mà nguyên nhân theo giải thích của Tuấn thì là “tôi thường nhìn lên trời để cầu nguyện, tôi mong sức khỏe cha ngày một ổn định, mong những cơn đau tai quái ngừng hành hạ cha”.

Và ngay cả bây giờ, sau khi ghi bàn quyết định cho Viettel để giúp đội bóng áo lính đánh bại DNH Nam Định, qua đó vươn lên thứ 2 trên bảng xếp hạng, vị trí tốt nhất của họ kể từ khi thăng hạng V.League từ năm 2019, Minh Tuấn cũng vẫn chắp tay lên trời để ăn mừng, như để cám ơn và bày tỏ lòng biết ơn với cha Tuấn, người đã định hướng và giúp đỡ để Minh Tuấn trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp như hiện tại.

Ít người biết rằng tuổi thơ của Minh Tuấn là ở môi trường rất phức tạp với hiểm họa ma túy luôn rình rập xung quanh, nhưng sự kiên định và quyết tâm của người cha, cũng là một cựu tuyển thủ, đã bảo vệ và dẫn lối để Minh Tuấn từ một cầu thủ năng khiếu bị thải loại vì không đạt tiêu chuẩn về chiều cao cân nặng vươn lên trở thành thủ quân của đội bóng Than Quảng Ninh trong nhiều năm.

Vì thế, trong hành trình sự nghiệp của Minh Tuấn, bất cứ khi nào có thể, anh luôn tri ân người cha đã khuất của mình bằng tất cả sự kính trọng và biết ơn, ngay cả khi Minh Tuấn đã không còn là cầu thủ của Than Quảng Ninh.

2 năm qua, sau khi chia tay Than Quảng Ninh, sự nghiệp của Vũ Minh Tuấn không thật sự nổi bật ở cả Thanh Hóa, nơi anh khoác áo ở mùa giải 2018, cũng như Viettel, đội bóng mà anh đầu quân từ năm 2019 cho tới nay, và bản thân anh cũng không còn giữ được vị trí ở ĐTQG như thời HLV Toshiya Miura, nhưng kể từ lúc HLV Việt Hoàng dẫn dắt Viettel, phong độ của Minh Tuấn đã bắt đầu có sự khởi sắc.

Trong trận giao hữu với CLB Hà Nội vào tháng trước khi LS V.League 2020 sắp sửa trở lại, Minh Tuấn từng được HLV Việt Hoàng tín nhiệm trao cho băng thủ quân của Viettel, và mới đây anh lại ghi bàn thắng quý như vàng để giúp Viettel có được chiến thắng thứ 2 trên sân khách trước DNH Nam Định.

Rất có thể bàn thắng vào lưới DNH Nam Định ấy sẽ là bước ngoặt để Minh Tuấn dần khẳng định chỗ đứng của mình và trong một ngày đẹp trời, anh hoàn toàn có thể nghĩ tới chuyện trở lại ĐTQG, vì phong cách chơi bóng đơn giản nhưng trực diện và tốc độ của Minh Tuấn cũng rất phù hợp với triết lý cầm quân của HLV Park Hang-seo.

Giữa tuần này Minh Tuấn sẽ có cơ hội khẳng định sự trở lại của mình khi tái ngộ đội bóng cũ Than Quảng Ninh trên sân Hàng Đẫy ở vòng 4 LS V.League 2020.

Khi mới quyết định chia tay Than Quảng Ninh vào cuối năm 2017, Minh Tuấn từng hứa sẽ không ăn mừng nếu ghi bàn vào lưới đội bóng cũ trên sân Cẩm Phả, và quả thật anh đã giữ lời hứa, khi từ chối ăn mừng sau khi kiến tạo cho Ofere chọc thủng lưới Than Quảng Ninh trong trận Than Quảng Ninh-Thanh Hóa ở V.League 2018.

Không biết nếu Minh Tuấn ghi bàn hoặc kiến tạo cho đồng đội ghi bàn vào lưới Than Quảng Ninh trên sân Hàng Đẫy vào giữa tuần này thì anh sẽ có biểu cảm như thế nào, song chắc chắn Minh Tuấn sẽ là cầu thủ hiếm hoi nhận được sự cổ vũ của cả CĐV Viettel cũng như CĐV Than Quảng Ninh trong cuộc chạm trán tới đây, một cầu thủ luôn thi đấu nhiệt huyết, nỗ lực song lại vô cùng giản dị và khiêm tốn như anh xứng đáng nhận được sự tôn trọng như thế.