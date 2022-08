Có khoảng 414 nghìn lao động được nhận hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp?

Vừa qua (ngày 8/8) Chính phủ đã ban hành Dự thảo Về việc cho phép tiếp tục chi trả hỗ trợ đối với người lao động theo Nghị quyết số 03/2021/UBTVQH 15 ngày 24/9/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

Theo đó, Phó thủ tướng Lê Minh Khái báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép tiếp tục chi hỗ trợ lao động bị ảnh hưởng bởi Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Bộ LĐTBXH được giao tiếp thu ý kiến của thành viên Chính phủ, hoàn thiện hồ sơ trình Thường vụ Quốc hội. Thời gian kiến nghị tiếp tục chi trả là hai tháng, từ ngày nghị quyết được ban hành.

Lao động làm hồ sơ nhận hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp tại trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội. Ảnh: N.T

Giữa tháng 7, Bộ LĐTBXH đề xuất cho phép tiếp tục chi trả hỗ trợ cho lao động đã nộp hồ sơ, nhưng chưa được nhận tiền. Theo thống kê, sau ngày 31/12/2021, hạn cuối giải ngân gói vẫn còn hơn 414.000 lao động đủ điều kiện hưởng, đã nộp hồ sơ đúng thời hạn, nhưng chưa được nhận tiền, tổng số tiền dự kiến 1.155 tỷ đồng.

Lý do những người này đã được duyệt hồ sơ nhưng chưa được chi trả do kê khai sai thông tin nên không liên lạc được; vì lý do bất khả kháng chưa đến nhận tiền; thông tin hỗ trợ chưa chính xác hoặc có nguyện vọng đổi hình thức nhận tiền...

Đến tháng 3/2022, gói hỗ trợ đã chi trả cho gần 13 triệu lao động, giải ngân 30.800 tỷ đồng. Hơn 346.800 doanh nghiệp được giảm đóng Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp, tương ứng gần 11,5 triệu lao động với số tiền giảm đóng khoảng 4.400 tỷ đồng.



Đến hết năm 2021, Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp kết dư hơn 60.600 tỷ đồng. Bộ LĐTBXH tính toán, nếu tiếp tục chi hỗ trợ cho 414.000 lao động, kết dư Quỹ còn 55.750 tỷ đồng, "vẫn đảm bảo an toàn vì cao hơn hai lần tổng chi bảo hiểm thất nghiệp năm 2021".

Chi trả hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp cho lao động trong vòng 1 tháng

Tháng 9/2021, Thường vụ Quốc hội ban hành chính sách hỗ trợ người lao động, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi Covid-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp. Thời gian thực hiện từ 1/10/2021 đến 31/12/2021, riêng doanh nghiệp được giảm đóng Quỹ bảo hiểm thất nghiệp trong 12 tháng, tới hết tháng 9/2022.

Nếu được Ủy ban thường vụ Quốc hội đồng ý, thì lần hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp lần thứ 2 này sẽ được tiến hành chi trả là 1 tháng kể từ ngày có quyết định.

Nếu được Thường vụ Quốc hội thông qua, gói hỗ trợ lao động từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp làn 2 sẽ được chi trả trong thời gian 1 tháng. Ảnh: N.T

Trước đó, trong lần thực hiện Nghị quyết 03 về hỗ trợ lao động, tính đến thời điểm ngày 31/7/2022 cả nước đã hoàn thành xong việc xác định số giảm đóng cho 346.806 đơn vị doanh nghiệp, tương ứng 11,785 triệu lao động với số tiền được điều chỉnh giảm đóng bảo hiểm thất nghiệp (từ tháng 10/2021 đến hết tháng 7/2022) khoảng 7.560 tỷ đồng. Dự kiến đến hết tháng 9/2022, số tiền giảm đóng vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp khoảng 9.104 tỷ đồng.

Bộ LĐTBXH cũng cho biết, đến hết ngày 31/12/2021 chương trình đã tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ, chi trả hỗ trợ theo đúng thời hạn quy định cho gần 13 triệu lao động thuộc đối tượng hỗ trợ, không có sai sót về hồ sơ với tổng số tiền chi trả là 30.804 tỷ đồng (Nghị quyết 03/2021/UBTVQH 15 cho phép sử dụng khoảng 30.000 tỷ đồng từ kết dư Quỹ bảo hiểm thất nghiệp để hỗ trợ người lao động). Trong đó: 11,898 triệu lao động đang tham gia Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp với số tiền là 28.662 tỷ đồng; 1,069 triệu lao động đã dừng tham gia Quỹ bảo hiểm thất nghiệp với số tiền là 2.142 tỷ đồng.