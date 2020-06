Tiết lộ 2 vụ mưu sát nhằm vào Tổng thống Mỹ Gerald Ford

Chỉ hơn một năm sau ngày Tổng thống Richard Nixon từ chức (ngày 9/8/1974) vì liên quan đến vụ tai tiếng Watergate, cả nước Mỹ lại xôn xao về việc vị Tổng thống kế nhiệm bị mưu sát vào ngày 5/9/1975 tại thành phố Sacramento, bang California.

Tổng thống Gerald Ford.

Vào sáng hôm đó, trong chuyến công cán lần đầu tiên của mình trên cương vị người đứng đầu nước Mỹ, đến các bang miền Tây, Tổng thống Gerald Ford đến thành phố Sacramento để dự lễ khánh thành Công viên Sacramento 's Capitol. Trong số đông đảo người dân thành phố tập trung ở khu công viên mới để chào mừng vị tổng thống của mình, có một phụ nữ mặc áo choàng đỏ, sắc mặt lạnh lùng, tay trái cố đẩy đám người để chen lên phía trước, còn tay phải giấu biệt trong túi áo.

Và khi còn cách Tổng thống Ford chừng 12 mét, lúc đó đang vẫy tay chào mọi người và bị ngăn lại bởi hàng rào các nhân viên bảo vệ, người phụ nữ mặc áo choàng đỏ vội cố lách thêm lên phía trước chừng 1 mét rồi rút súng nhằm vào Tổng thống. Cho dù có bóp cò nhiều lần nhưng đạn vẫn không nổ và các nhân viên bảo vệ kịp thời tước khẩu Colt 45 (cỡ nòng 12 mm) tự động, rồi đè chặt người phụ nữ xuống đất.

Trong khi đó các nhân viên bảo vệ còn lại vội đưa ngay Tổng thống Ford lên xe rời khỏi vùng nguy hiểm. Khi biết đã xảy ra một vụ mưu sát nhằm vào Tổng thống Ford, dân chúng vội vã tránh xa hiện trường, để lại các nhân viên bảo vệ, nhân viên cảnh sát áp giải thủ phạm lên xe trước ống kính quay phim, chụp hình của phóng viên báo chí. Chỉ chưa đầy nửa tiếng đồng hồ sau đó, cả nước Mỹ rúng động về vụ mưu sát không thành nhằm vào Tổng thống Ford mà thủ phạm lại là một phụ nữ tên Lynette Frome.

Lynette Alice Frome sinh ngày 22/10/1948 tại thành phố Santa Monica , bang California . Có năng khiếu về nghệ thuật, Frome từng được mời đến biểu diễn tại Nhà Trắng vào Giáng sinh năm 1965 trong Đoàn ca múa Westchesters Lariats. Là một con người nổi loạn, Frome bỏ nhà đi bụi vào năm 1966 sau khi thi trượt vào đại học, rồi sau đó dính dáng với rượu và ma túy.

Trong môi trường như vậy, Frome gặp Charles Manson, đứng đầu một băng nhóm tội phạm chuyên tấn công và giết hại những nhân vật nổi tiếng ở Mỹ rồi trở thành tình nhân của hắn ta. Năm 1969, khi Manson bị bắt giữ và bị xét xử về tội giết hại dã man nữ diễn viên điện ảnh Sharon Tate, Frome cũng bị bắt giữ nhưng do không đủ chứng cứ để kết tội nên được trả tự do. Năm 1972, Frome lại bị bắt giữ vì nghi vấn có liên quan đến vụ giết hại hai vợ chồng Michael Monfort và Janet Craig tại thành phố Stockton , bang California , nhưng sau đó được trả tự do vì không đủ chứng cứ để buộc tội.

Tháng 5/1975, Frome chuyển đến sinh sống tại thành phố Sacramento . Cùng với bạn thân tên Sandra Good, Frome thành lập Tòa án Dân chủ thế giới quốc tế (IPCR), một tổ chức mang tính chất khủng bố nhằm ám sát người đứng đầu các tập đoàn đa quốc gia có liên quan đến ô nhiễm môi trường trên thế giới. Cả hai đã gửi hàng trăm bức thư cảnh báo và đe dọa đến các nhân vật này, kể cả gửi cho Nhà Trắng.

Trong tình hình như vậy đã diễn ra chuyến công du đến thành phố Sacramento của Tổng thống Ford vào tháng 9/1975. Frome cho đây là cơ hội tốt để ám sát ông ta nhằm tạo tiếng vang trước dư luận. Tuy nhiên do vụ mưu sát không thành nên Frome phải lãnh bản án tù chung thân. Vào ngày 23/12/1987, khi đang thụ án tại nhà tù liên bang Alderson ở bang Virginia , Frome đã đào thoát nhưng bị bắt giữ lại chỉ hai ngày sau đó. Ngày 5/9/2005, Frome được trả tự do sau 30 năm thụ án.

Trong khi dư luận Mỹ còn chưa kịp yên ắng sau vụ mưu sát không thành của Lynette Frome nhằm vào Tổng thống Ford vào ngày 5/9/1975 tại thành phố Sacramento, thì vào ngày 22/9/1975, tức chỉ 17 ngày sau đó, một vụ mưu sát thứ hai, nhắm vào Tổng thống Ford, cũng lại do một phụ nữ tên Sara Jane Moore thực hiện.

Nằm trong chuyến công cán đến các bang miền Tây nước Mỹ, xế trưa ngày ngày 22/9/1975, khi Tổng thống Ford rời khách sạn St. Francis ở thành phố San Francisco để đến làm việc với Hội đồng thành phố, Sara Jane Moore lúc đó đang phục sẵn bên ngoài với một khẩu súng ngắn loại Colt 45 tự động, đã tiến về phía Tổng thống đang chuẩn bị bước lên xe rồi bắn liền nhiều phát đạn. Nhờ sự nhanh mắt của nhân viên bảo vệ tên Oliver Sipple, Tổng thống Ford đã thoát chết khi được đẩy ngay vào trong xe nhưng một viên đạn đã làm bị thương nhân viên bảo vệ này. Lập tức đám đông bảo vệ và cảnh sát ào tới tước súng và bắt giữ Moore .

Sara Jane Moore sinh năm 1930 tại thành phố Charleston , bang Virginia , từng làm việc trong ngành y tế rồi tham gia quân đội và trở thành nhân viên nội gián của Cục Điều tra liên bang (FBI). Trước đó Moore là một người vợ đảm đang, một người mẹ có trách nhiệm và một công dân gương mẫu. Chỉ sau khi bùng nổ vụ Watergate, Moore mới trở thành một kẻ nổi loạn khi cho rằng Chính phủ của Richard Nixon có quá nhiều điều tồi tệ mà vẫn được bưng bít, không quan tâm đến quyền lợi của người dân Mỹ.

Đỉnh điểm sự phản kháng của Moore diễn ra vào tháng 9/1994, sau khi Tổng thống Gerald Ford quyết định xá tội cho Richard Nixon, chỉ chưa đầy một tháng sau khi ông này từ chức. Việc làm này của Tổng thống Ford đã khiến dư luận Mỹ phản ứng gay gắt. Nhiều người cho rằng, đây là hành động của Tổng thống Ford nhằm đánh đổi cho chiếc ghế tổng thống của ông ta và làm như vậy là quay lưng lại với những hành động xấu xa của Tổng thống Nixon qua vụ Watergate. Và đó chính là lý do Moore quyết định sát hại Tổng thống Ford.

Bị tuyên phạt tù chung thân về tội mưu sát tổng thống, ngày 6/2/1979, Sara Jane Moore đã đào thoát khỏi nhà tù liên bang Alderson ở bang Virginia nhưng sau đó bị bắt lại. Moore thụ án tại nhà tù liên bang Pleasanton ở bang California và được trả tự do vào cuối năm 2006.

Hai vụ mưu sát diễn ra trong thời gian ngắn nhằm vào Tổng thống Gerald Ford gây ra bởi 2 phụ nữ với động cơ khác nhau đã làm tổn hao không biết bao bút mực của báo chí và của văn học nghệ thuật. Hai nhà viết kịch nổi tiếng Stephen Sondheim và John Weidman, lấy cảm hứng từ hai vụ mưu sát này, đã viết vở kịch "Ám sát" (về Lynette Frome) và "Chuyện phải trái" (về Sara Jane Moore). Riêng Kênh truyền hình Network đã đưa cuộc đời của Lynette Frome lên màn ảnh nhỏ qua loạt phim truyền hình nhiều tập có tiêu đề "Báo thù"