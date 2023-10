Tiết lộ cách Hamas bí mật xây dựng "quân đội mini" để chống lại Israel

Cuộc tấn công chết người của Hamas vào miền nam Israel 6 ngày trước - một cuộc tấn công chưa từng có đối với nhóm này về quy mô và kế hoạch - là một minh chứng tàn khốc về chuyên môn quân sự mà họ có được kể từ khi giành quyền kiểm soát Gaza năm 2007.



Ali Baraka, một quan chức cấp cao của Hamas, cho biết: “Sự cần thiết là mẹ của sáng chế”, đồng thời cho biết thêm rằng nhóm này từ lâu đã củng cố lực lượng của chính mình ở Gaza.

Chiến binh Hamas tham gia một cuộc tuần hành ở Gaza. Ảnh: Reuters.

Baraka, người làm việc tại trụ sở tại Lebanon cho biết, những khó khăn trong việc nhập khẩu vũ khí có nghĩa là trong 9 năm qua “chúng tôi đã phát triển năng lực của mình và có thể sản xuất tại địa phương”.

Ông nói thêm, trong cuộc chiến tranh Gaza năm 2008, tên lửa của Hamas có tầm bắn tối đa 40 km (25 dặm), nhưng con số này đã tăng lên 230 km vào cuộc xung đột năm 2021.

Ngày nay, người ta không thể nhận ra rằng tổ chức bí mật và rộng lớn này chính là từ nhóm nhỏ người Palestine đã phát tờ rơi đầu tiên phản đối sự chiếm đóng của Israel cách đây 36 năm - theo cuộc phỏng vấn của Reuters với 11 người quen thuộc với khả năng của nhóm, bao gồm các nhân vật Hamas, quan chức an ninh khu vực và chuyên gia quân sự.

Một nguồn tin thân cận với Hamas ở Dải Gaza cho biết: “Họ là một đội quân nhỏ”. Ông cho biết nhóm này có một học viện quân sự đào tạo nhiều chuyên ngành bao gồm an ninh mạng và tự hào có một đơn vị đặc công hải quân trong lực lượng quân đội 40.000 người.

Ngược lại, vào những năm 1990, Hamas có ít hơn 10.000 chiến binh, theo trang web Globalsecurity.org.

Theo một nguồn tin an ninh khu vực cũng giấu tên, kể từ đầu những năm 2000, nhóm này đã xây dựng một mạng lưới đường hầm dưới Gaza để giúp các tay súng tan rã, xây dựng các nhà máy sản xuất vũ khí và mang vũ khí từ nước ngoài về. Các quan chức Hamas cho biết nhóm này đã mua được nhiều loại bom, súng cối, rocket, tên lửa chống tăng và phòng không.

Khả năng mở rộng đã tạo ra kết quả ngày càng nguy hiểm trong những năm qua. Israel mất 9 binh sĩ trong cuộc tấn công năm 2008. Năm 2014, con số này tăng lên 66.

H.A. Hellyer, một cộng tác viên cao cấp tại Viện Dịch vụ Thống nhất Hoàng gia Anh, cho biết Israel có khả năng tiêu diệt Hamas trong cuộc tấn công dự kiến vào khu vực đông dân cư.

"Câu hỏi không phải là liệu điều đó có khả thi hay không. Câu hỏi là đâu là cái giá phải trả với dân chúng, bởi vì Hamas không sống trên một hòn đảo giữa đại dương hay trong một hang động trên sa mạc."

Sau cuộc chiến tranh Gaza gần đây nhất vào năm 2021, Hamas và một nhóm liên kết có tên là Thánh chiến Hồi giáo Palestine đã cố gắng giữ lại 40% kho tên lửa của họ, tức là giữ lại khoảng 11.750 tên lửa so với 23.000 trước cuộc xung đột - theo Viện An ninh Quốc gia Do Thái phi lợi nhuận có trụ sở tại Hoa Kỳ.

Áp đảo hệ thống phòng thủ

Hamas, tổ chức có hiến chương thành lập năm 1988 kêu gọi tiêu diệt Israel, bị Israel, Hoa Kỳ, Liên minh Châu Âu, Canada, Ai Cập và Nhật Bản xếp vào loại tổ chức khủng bố.

Phương Tây cho rằng Hamas đã giúp Iran bao vây Israel bằng các quân đoàn bán quân sự, bao gồm các phe phái Palestine khác và Hezbollah của Lebanon. Được trang bị vũ khí tinh vi, tất cả đều có chung mối thù truyền kiếp với việc Israel chiếm đóng đất Palestine.

Các nhà lãnh đạo của nhóm này trải rộng khắp Trung Đông ở các quốc gia bao gồm Lebanon và Qatar, nhưng cơ sở quyền lực của nhóm vẫn là Gaza. Họ đã thúc giục người dân Gaza không chú ý đến lời kêu gọi sơ tán của Israel trước cuộc tấn công trên bộ, diễn ra sau nhiều ngày ném bom của Israel khiến khoảng 1.800 người thiệt mạng.

Trong cuộc tấn công vào Israel hôm 7/10 - cuộc tấn công tồi tệ nhất vào hệ thống phòng thủ của Israel trong 50 năm, Hamas đã bắn hơn 2.500 quả rocket, sử dụng dù lượn, xe máy và xe bốn bánh áp đảo hệ thống phòng thủ của Israel và xé toạc các thị trấn và cộng đồng, giết chết 1.300 người và bắt hàng chục con tin.

Các nguồn tin mà Reuters nói chuyện cho biết, mặc dù Iran huấn luyện, trang bị vũ khí và tài trợ cho nhóm này nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy Tehran chỉ đạo hoặc ủy quyền vụ tấn công ngày 7/10. Các quan chức phương Tây cũng cho rằng không có bằng chứng Iran đứng sau vụ tấn công.

Iran thừa nhận họ giúp tài trợ và đào tạo Hamas nhưng phủ nhận vai trò trong vụ tấn công.

Lãnh đạo Hamas Ismail Haniyeh cho biết trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Al Jazeera năm ngoái rằng nhóm của ông đã nhận được 70 triệu USD viện trợ quân sự từ Iran. Ông nói thêm: “Chúng tôi có tên lửa được sản xuất trong nước nhưng tên lửa tầm xa đến từ nước ngoài, từ Iran, Syria và các nước khác thông qua Ai Cập”.

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ từ năm 2020 đưa ra con số báo cáo nói rằng, Iran cung cấp khoảng 100 triệu USD hàng năm cho các nhóm người Palestine, bao gồm Hamas, Thánh chiến Hồi giáo Palestine và Mặt trận Bình dân Giải phóng Palestine.

Một nguồn tin an ninh Israel nói rằng Iran đã tăng đáng kể nguồn tài trợ cho lực lượng quân sự của Hamas trong năm qua từ 100 triệu USD lên khoảng 350 triệu USD/năm.

Người sáng lập Hamas Seikh Yassin

Ý tưởng về Hamas - có nghĩa là lòng nhiệt thành trong tiếng Ả Rập - bắt đầu hình thành vào ngày 10 tháng 12 năm 1987, khi một số thành viên của Tổ chức Anh em Hồi giáo triệu tập một ngày sau khi một chiếc xe tải của quân đội Israel đâm vào một chiếc ô tô chở 4 công nhân Palestine, khiến toàn bộ thiệt mạng. Tiếp theo là các cuộc biểu tình ném đá, đình công và đóng cửa ở Gaza.

Gặp nhau tại nhà của Sheikh Ahmed Yassin, một giáo sĩ Hồi giáo, họ quyết định phát tờ rơi vào ngày 14 tháng 12 kêu gọi phản kháng khi Intifada đầu tiên, hay cuộc nổi dậy, chống lại Israel nổ ra. Đó là hành động công khai đầu tiên của nhóm.

Các nguồn tin tình báo phương Tây cho biết sau khi Israel rút khỏi Gaza vào năm 2005, Hamas bắt đầu nhập khẩu tên lửa, chất nổ và các thiết bị khác từ Iran. Họ cho biết thêm, chúng được vận chuyển qua Sudan, vận chuyển bằng xe tải qua Ai Cập và buôn lậu vào Gaza thông qua một mê cung các đường hầm hẹp bên dưới Bán đảo Sinai.

Iran cũng bị cáo buộc tài trợ, huấn luyện cho các đồng minh bán quân sự khác trong khu vực ở Lebanon, Syria, Iraq, Yemen và Gaza.

Baraka, quan chức của Hamas, cho biết mục đích cuối cùng của cuộc tấn công vào Israel vào ngày 7/10 là nhằm giải phóng tất cả 5.000 tù nhân Palestine bị giam giữ trong các nhà tù của Israel, ngăn chặn các cuộc đột kích của Israel vào nhà thờ Hồi giáo Al Aqsa, địa điểm linh thiêng thứ ba của đạo Hồi và dỡ bỏ lệnh phong tỏa Gaza kéo dài 16 năm.

Ông cảnh báo rằng nếu cuộc tấn công trên bộ của Israel tiếp tục được Mỹ và Anh ủng hộ, cuộc chiến sẽ không chỉ giới hạn ở Gaza mà có thể lan sang một cuộc xung đột khu vực.