Sáng 20/10, Sở GDĐT TP.HCM tổ chức hội nghị triển khai bộ tiêu chí và kế hoạch thực hiện "Trường học hạnh phúc".

Theo đó, Giám đốc Sở GDĐT TP.HCM đã ký quyết định ban hành bộ tiêu chí "Trường học hạnh phúc" với 18 tiêu chí. Trong đó, nhóm tiêu chuẩn về Con người gồm 6 tiêu chí; Nhóm tiêu chuẩn về Dạy học và hoạt động giáo dục gồm 8 tiêu chí và nhóm tiêu chuẩn về Môi trường gồm 4 tiêu chí.

Môi trường thân thiện, an toàn, không bạo lực

Theo Sở GDĐT TP.HCM, "Trường học hạnh phúc" nhằm hướng đến mục tiêu tăng cường xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học nhằm tạo chuyển biến căn bản về ứng xử văn hóa của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và học viên để phát triển năng lực, hoàn thiện nhân cách, lối sống văn hóa; nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo; góp phần xây dựng hình ảnh con người TP.HCM "Sống tử tế, văn minh, hiện đại, nghĩa tình, năng động sáng tạo".

Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc tại hội nghị triển khai bộ tiêu chí trường học hạnh phúc. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Trong 18 tiêu chí về "Trường học hạnh phúc", ở nhóm tiêu chuẩn về môi trường, tiêu chí môi trường học tập thân thiện, an toàn, không có bạo lực, bắt nạt, kể cả bắt nạt trực tuyến là yêu cầu đầu tiên. Sở GDĐT TP.HCM gợi ý nội dung thực hiện tiêu chí gồm: Cơ sở vật chất đảm bảo an toàn, phòng chống tai nạn thương tích; Tổ chức các hoạt động tình nguyện mang tính hướng thiện và giáo dục nhân cách cho học sinh, giúp học sinh phát huy những đức tính tốt đẹp nhất; Giáo dục, định hướng cho giáo viên, học sinh về internet an toàn.

Trong khi đó, tiêu chuẩn về con người, tiêu chí tình bạn và mối quan hệ tích cực trong nhà trường dựa trên nền tảng tin tưởng, tôn trọng, bao dung, công bằng: Hướng dẫn, khuyến khích học sinh xây dựng tình bạn đẹp; Chăm lo tới từng học sinh, không thiên vị, định kiến, giúp cho mỗi học sinh đều tiến bộ mỗi ngày; Phát huy giá trị khoan dung trong mối quan hệ giữa thầy – cô với học sinh, giữa học sinh với học sinh cũng là tiêu chí được nhiều lãnh đạo, giáo viên quan tâm.

TP.HCM công bố 18 tiêu chí về trường học hạnh phúc. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Đối với tiêu chuẩn về dạy học và hoạt động giáo dục, nhiều tiêu chí quan trọng được đề cập như giao nhiệm vụ học tập hợp lý và công bằng, chú trọng dạy học phát huy phẩm chất và năng lực người học; Học sinh có được ý thức về thành tích và thành tựu, không chỉ ở điểm số cao mà nhiều hơn là sự công nhận, khuyến khích, động viên từ giáo viên, cha mẹ và nhà trường; Quan tâm đến sức khỏe tâm thần, quản lý căng thẳng thông qua công tác tham vấn tâm lý học đường, công tác xã hội trường học...

Đánh giá dựa trên khảo sát cảm nhận của người dạy, người học

Sở GDĐT TP.HCM cho biết, bộ tiêu chí "Trường học hạnh phúc" áp dụng triển khai trong các trường Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT, cơ sở giáo dục ngoài công lập (trường THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp cao nhất là THPT loại hình tư thục; trường mầm non, trường phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài); các trung tâm Giáo dục thường xuyên, trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên; các trường Cao đẳng, Trung cấp thực hiện chương trình Giáo dục thường xuyên cấp THPT trên địa bàn Thành phố.

Các cơ sở giáo dục thực hiện phải đồng bộ, phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị, không mang tính hình thức, thành tích.

Cách đánh giá Bộ Tiêu chí dựa trên khảo sát cảm nhận của người dạy, người học tại nhà trường. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Đối với cách đánh giá bộ tiêu chí áp dụng tại các cơ sở giáo dục được dựa trên khảo sát cảm nhận của người dạy, người học tại nhà trường. Sở GDĐT TP.HCM cho rằng, hạnh phúc là cả quá trình, cảm nhận, đánh giá bằng thái độ, cảm xúc và sự hân hoan đến trường từ người dạy và người học.

Mỗi tiêu chí được đánh giá thành 3 mức gồm cần cải thiện, khá và tốt.

Dựa trên bộ tiêu chí này, ban giám hiệu, ban lãnh đạo, hội đồng sư phạm tự đánh giá mức độ đạt được của trường. Chỉ tiêu nào đã thực hiện tốt cần duy trì, chỉ tiêu nào chưa đạt được cao thì cần đưa ra mục tiêu, phương hướng để cải thiệt mức độ và chất lượng để trường học hạnh phúc.



Sau khi tự đánh giá, cơ sở giáo dục xây dựng bảng hướng dẫn cho đội ngũ Lãnh đạo, giáo viên, nhân viên và học sinh thực hiện từng nội dung trong bộ tiêu chí theo điều kiện cơ sở vật chất, nguồn nhân lực, mặt bằng học tập, theo từng cấp học, theo từng loại hình đào tạo… của cơ sở để hướng dẫn cụ thể cho từng đối tượng áp dụng, thực hiện.



Các cơ sở giáo dục cần thực hiện thêm các nội dung căn cứ thực hiện liên quan đến tình hình thực tế từ đối tượng người học, người dạy để xây dựng kế hoạch thực hiện theo những giá trị cốt lõi của công tác giáo dục phổ thông bảo đảm phát triển phẩm chất và năng lực người học thông qua nội dung giáo dục với những kiến thức cơ bản, thiết thực, hiện đại; hài hòa đức, trí, thể, mỹ; chú trọng thực hành, vận dụng kiến thức để giải quyết vấn đề trong học tập và đời sống; tích hợp cao ở các lớp học dưới, phân hóa dần ở các lớp học trên; thông qua các phương pháp, hình thức tổ chức giáo dục phát huy tính chủ động và tiềm năng của mỗi học sinh, các phương pháp kiểm tra, đánh giá phù hợp với mục tiêu giáo dục và phương pháp giáo dục để đạt được bộ tiêu chí đề ra.



Quá trình dạy và học, nhà trường thực hiện khảo sát, đánh giá cảm nhận của người dạy, người học; tiêu chí nào tốt thì cần phát huy, tiêu chí nào cần cải thiện thì tập trung nguồn lực để khắc phục.



Lãnh đạo các cơ sở giáo dục tổ chức đối thoại với cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh để lắng nghe, nắm bắt nhu cầu và phân tích tình hình để cải thiện các tiêu chí chưa đạt được nhằm nâng cao chất lượng dạy và học, cũng như thực hiện tốt bộ tiêu chí "Trường học hạnh phúc" để cơ sở giáo dục thực sự hạnh phúc.