Tiêu gần hết 150 triệu USD, tài tử "nuốt nước mắt" nhận cả vai dở để trả nợ

Sự nghiệp diễn xuất của Nicolas Cage (59 tuổi) từ lâu đã trở nên trầm lắng. Những dự án phim kém chất lượng mà Cage nhận lời tham gia khiến nhiều fan cảm thấy sửng sốt bởi những dự án ấy không hề xứng tầm một diễn viên từng được đánh giá cao như Cage.

Trong sự nghiệp diễn xuất, Nicolas Cage từng giành giải Oscar cho Nam chính xuất sắc với vai diễn trong Leaving Las Vegas (1995). Cage từng nhận được đề cử Oscar cho Nam chính xuất sắc với vai diễn trong phim Adaptation (2002).

Tài tử Nicolas Cage (Ảnh: New York Post).

Cage còn được biết tới với những phim như The Rock (1996), Con Air (1997), Face/Off (1997), Gone in 60 Seconds (2000). Vậy nhưng tài tử cũng từng đồng ý xuất hiện trong những dự án phim kém chất lượng khiến các fan "ngơ ngác".

Mới đây, trong một cuộc phỏng vấn, Nicolas Cage đã chính thức lên tiếng nói về điều này. Sự nghiệp của Cage bắt đầu suy sụp sau khi xảy ra cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008-2009.

"Tôi đã đầu tư quá nhiều vào lĩnh vực bất động sản, khi ấy, lĩnh vực này bị ảnh hưởng nặng nề bởi cuộc khủng hoảng và trở nên điêu đứng, bản thân tôi có thời điểm bỗng rơi vào nợ nần. Tôi nhớ có thời điểm tôi nợ 6 triệu USD", Cage chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với chương trình 60 Minutes của đài CBS (Mỹ).

Sau khi rơi vào nợ nần, Cage chấp nhận gần như tất cả những lời mời diễn xuất gửi tới cho mình. Dù nam tài tử biết rõ có nhiều phim có chất lượng kém ngay từ khâu kịch bản, nhưng Cage vẫn nhận lời tham gia diễn xuất. Có những thời điểm, Cage nhận đóng tới vài phim như thế trong một năm chỉ để nhanh chóng có tiền trang trải các món nợ.

Trong thời điểm mà áp lực kinh tế đè nặng lên cuộc sống, Cage thấy cuộc sống của mình khá đen tối, u ám. Chính những bộ phim dù bị đánh giá là "dở ẹc" lại giúp nam tài tử dần thoát ra khỏi cảnh nợ nần và không phải tuyên bố phá sản.

"Không nghi ngờ gì, chính việc lao động diễn xuất đã là thiên thần hộ mệnh cho cuộc đời tôi. Dù có những bộ phim khiến tôi bị chê bai, nhưng những bộ phim ấy vẫn có giá trị đối với cuộc sống của riêng tôi", Cage nói.

Sau khi rơi vào nợ nần, Cage chấp nhận gần như tất cả những lời mời diễn xuất gửi tới cho mình (Ảnh: New York Post).

Một số phim từng khiến Cage bị chê bai nhiều có thể kể tới The Sorcerer's Apprentice (2010), Outcast (2014), Left Behind (2014). Nam tài tử thừa nhận rằng việc đầu tư thất bát trong lĩnh vực bất động sản đã khiến ông bị tiêu tán hết số tài sản của mình, không còn tiền tiết kiệm, thậm chí nợ nần. Điều này khiến Cage bỗng bị vấn đề tiền bạc chi phối mạnh.

Có những thời điểm, Cage tưởng như mình đã chạm đáy và chỉ còn một lựa chọn là tuyên bố phá sản, nhưng rồi ông quyết định sẽ tiếp tục diễn xuất trong những dự án phim bị đánh giá là có chất lượng thấp.

Dù vậy, cũng tới một thời điểm mà sự dễ tính của Cage cũng không còn phát huy tác dụng. Các liên hệ mời diễn xuất giảm dần vì tên tuổi của Cage không còn như trước, đến các dự án phim "mì ăn liền" cũng không mời tới Cage nữa. Lúc này, Cage vừa phải tìm cách trả nợ, đóng thuế và còn phải chi nhiều tiền vì mẹ ruột có vấn đề về sức khỏe tâm thần.

Cage không muốn để mẹ vào điều trị trong bệnh viện, nhưng những dịch vụ điều trị ngoại trú chất lượng dành cho bệnh nhân có vấn đề sức khỏe tâm thần khiến Cage phải chi trả tới 20.000 USD/tháng. Ông lại rơi vào cảnh không có đủ tiền để chi tiêu các khoản. Sau đó, Cage đã phải bán lỗ một số bất động sản để có tiền chi trả các khoản.

Nhìn lại những bộ phim dở mà mình từng đóng, Cage có cách nhìn nhận trân trọng: "Khi tôi đóng tới 4 phim một năm, đóng liên tục không nghỉ giữa các dự án, tôi vẫn luôn cố gắng tìm ra thứ gì đó ý nghĩa để bản thân tôi nỗ lực với dự án mà mình nhận tham gia".

Nicolas Cage bên người vợ hiện tại - cô Riko Shibata (Ảnh: Page Six).

Nicolas Cage đang ở trong cuộc hôn nhân thứ 5 với bạn gái Riko Shibata (28 tuổi), hai người kết hôn trong năm 2021 và đã có một cô con gái chung.

Trước đây, Cage từng đi qua hôn nhân với nữ diễn viên Patricia Arquette (từ năm 1995 đến năm 2001), nữ ca sĩ Lisa Marie Presley (từ năm 2002 đến năm 2004) và Alice Kim (từ năm 2004 đến năm 2016). Cuộc hôn nhân thứ hai với nữ ca sĩ Lisa Marie Presley chỉ kéo dài 107 ngày.

Cuộc hôn nhân thứ 4 với chuyên gia trang điểm Erika Koike là cuộc hôn nhân ngắn nhất của Cage, nam tài tử đệ đơn ly hôn chỉ sau... 4 ngày kết hôn. Lý do hủy hôn khi ấy được Nicolas Cage đưa ra là do ông đã quá... say xỉn khi thực hiện thủ tục kết hôn, nên không thực sự ý thức rõ được những việc mình đang làm.

Nicolas Cage từng được biết tới là một trong những tài tử kiếm bộn tiền ở kinh đô điện ảnh Hollywood. Cage đã từng có khối tài sản lên tới 150 triệu USD, nhưng rồi ông nhanh chóng làm sụp đổ cả khối tài sản của mình vì đầu tư bất động sản và chi tiêu hoang phí.

Từ việc chi nhiều triệu USD cho các căn biệt thự không ở đến, cho tới việc sưu tầm… sọ khủng long và nhiều món đồ kỳ dị khác, Cage nhanh chóng khiến khối tài sản của mình "bay sạch". Sau quãng thời gian rơi vào cảnh nợ nần và có nguy cơ phá sản, giờ đây, ước tính Cage có khối tài sản vào khoảng 25 triệu USD.