Lê Thu Trang xúc động quỳ gối khi đăng quang The New Mentor 2023 Lê Thu Trang xúc động quỳ gối khi đăng quang The New Mentor 2023

Người mẫu Lê Thu Trang (đội Lan Khuê) đã chính thức trở thành Quán quân The New Mentor 2023. Danh hiệu Á quân 1 thuộc về người mẫu Mai Ngô (đội Thanh Hằng) và người mẫu Nguyễn Đình Như Vân (đội Hồ Ngọc Hà). Danh hiệu Á quân 2 và Á quân 3 The New Mentor 2023 thuộc về Đỗ Thị Hương Giang và Vũ Thuý Quỳnh (đội Hương Giang).