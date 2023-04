Mới đây, tiểu thuyết gia nổi tiếng Nhật Bản Haruki Murakami, tác giả sở hữu hàng loạt cuốn sách bán chạy hàng đầu thế giới đã phát hành cuốn tiểu thuyết có tựa đề "Thành phố và những bức tường bất định" (Machi to Sono Futashikana Kabe) tại Nhật Bản. Đây là cuốn tiểu thuyết mới nhất, kể từ 6 năm trở lại đây.

Cuốn sách dày 661 trang sẽ ra mắt độc giả trong chuyến hành trình xuyên qua một thành phố với những bức tường cao khi người kể chuyện tìm kiếm con người thật của người mình yêu. Murakami khám phá câu hỏi, liệu bức tường ngăn cách con người với thế giới khác có thực sự hay không và câu chuyện chuyển đổi giữa hiện thực và mơ ảo qua ba phần của cuốn sách.

Haruki Murakami ra mắt tiểu thuyết mới nhất

Người hâm mộ xếp hàng để mua sách của Haruki Murakami. (Ảnh: IT).

Tiêu đề của cuốn sách bắt nguồn câu chuyện cùng tên từ năm 1980 của Murakami, nhưng chủ đề, câu chuyện và tiêu đề của tác phẩm đã nhen nhóm trong ông trong nhiều năm. Đại dịch đã cho Murakami không gian để làm lại và cuối cùng hoàn thành câu chuyện mà ông bắt đầu viết vào tháng 3/2020.

Theo nhà văn, dòng chảy của lịch sử đã đổi. Thế giới trở nên bất ổn, nhiều người nảy sinh tâm lý tìm đến một vùng đất nhỏ bé, tuyệt giao với thế giới bên ngoài. Vùng đất đó có thể tốt đẹp, có thể bất lợi, nhưng ông cho rằng dù thế nào, giao lưu và đối thoại với "thế giới bên ngoài" vô cùng quan trọng.

Mặc dù được coi là văn học tầm cao, tuy nhiên các tác phẩm của Murakami vẫn thu hút được lượng lớn người xem và đạt doanh thu lớn. Trước khi phát hành, những người hâm mộ cuồng nhiệt đã tham dự bữa tiệc phát hành lúc nửa đêm tại Kinokuniya ở Shinjuku để nhận khoảng 70 bản đặt trước.

Nhà xuất bản Shinchosha đã công bố số lượng bản in ban đầu chỉ là 300.000 bản, thấp hơn so với tiểu thuyết dài tập trước đó của Murakami là "Killing Commendatore", có số lượng bản in lần lượt là 700.000 và 600.000 bản cho hai tập phát hành tại Nhật Bản vào tháng 2/2017.

Haruki Murakami là một tác giả và tiểu thuyết gia người Nhật đã được quốc tế công nhận nhờ phong cách kể chuyện độc đáo, pha trộn các yếu tố của chủ nghĩa hiện thực huyền ảo, chủ nghĩa siêu thực và tiểu thuyết văn học. Sinh ra ở Kyoto, Nhật Bản vào năm 1949, Murakami đã viết nhiều tiểu thuyết, truyện ngắn và tiểu luận và các tác phẩm của ông đã được dịch ra hơn 50 thứ tiếng.

Một số tác phẩm nổi tiếng và được giới phê bình đánh giá cao nhất của ông bao gồm: "Rừng Nauy"; "Kafka bên bờ biển"; "Biên niên ký chim vặn dây cót" và "1Q84". Murakami đã giành được nhiều giải thưởng văn học, bao gồm: Giải thưởng Franz Kafka; Giải thưởng Jerusalem và thường được nhắc đến như một ứng cử viên tiềm năng cho giải Nobel Văn học.