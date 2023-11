Mới đây, công ty quản lý Sublime Artist Agency đã thông báo trên trang web chính thức về việc thần tượng K-pop, cựu thành viên ban nhạc Girls' Generation Tiffany sẽ tạm dừng các hoạt động đã lên lịch do lý do sức khỏe. Theo thông báo, cô đã trải qua một cuộc kiểm tra y tế gần đây do lo ngại về sức khỏe và nhận được khuyến nghị từ bác sĩ cần khoảng hai tuần để nghỉ ngơi đầy đủ và ổn định.

Sublime tiếp tục cho biết, sau cuộc thảo luận kỹ lưỡng với Tiffany, họ quyết định tạm dừng các hoạt động đã được lên lịch trước để đảm bảo cô có đủ thời gian để phục hồi. Họ cũng xin lỗi fan vì sự chờ đợi và hy vọng fan sẽ hiểu và thông cảm. Dự kiến Tiffany Young sẽ tiếp tục hoạt động trong khoảng một tháng nữa.

Tiffany của SNSD tạm ngừng hoạt động nghệ thuật

Tiffany Young của SNSD sẽ tạm ngừng hoạt động nghệ thuật kể từ hôm nay. Ảnh: IT.

Lần phát hành âm nhạc solo cuối cùng của Tiffany Young là vào năm 2019. Tuy nhiên, cô đã tham gia viết, thu âm và phát hành album tái hợp của Girls' Generation (SNSD) mang tên "Forever 1" vào năm 2022. Cô đã ký hợp đồng với Sublime Artist Agency vào tháng 12/2022 và được bổ nhiệm làm đại sứ nhà Moschino vào tháng 8/2023.

Tiffany Young ra mắt với tư cách là thành viên của Girls' Generation vào tháng 8/2007. Năm 2016, cô ra mắt solo bằng cách phát hành album đầu tiên mang tên "I Just Wanna Dance". Năm 2021, cô tham gia một vở nhạc kịch Broadway mang tên Chicago, thể hiện vai Roxie Hart.

Cô xuất hiện trên màn ảnh lần đầu với vai phụ trong bộ phim "Reborn Rich" của JTBC. Nữ thần tượng vào vai Rachel, một nhà phân tích. Tiffany Young đã ký hợp đồng với Sublime Artist Agency vào tháng 12/2022 và tổ chức buổi họp mặt người hâm mộ mang tên Forever Wishing tại Thái Lan vào tháng 2/2023.

Trong một diễn biến khác của Girls' Generation, cựu thành viên khác của nhóm là Tae Yeon gần đây đã thông báo về việc phát hành mini-album mang tên "To X" sẽ ra mắt vào ngày 27/11 tới đây. Kế hoạch phát hành này đã trì hoãn nhiều lần. Công ty quản lý SM Entertainment trước đó cũng thông báo về việc phát hành âm nhạc mới của thành viên SNSD vào tháng 4/2023, nhưng người hâm mộ chưa bao giờ được thấy nó thành hiện thực.

Sau thông báo của Tae Yeon, SM Entertainment cũng đã tiết lộ bản xem trước về danh sách âm nhạc và buổi hòa nhạc từ danh sách nghệ sĩ dự kiến vào quý đầu tiên của năm 2024, bao gồm cả mini-album, đĩa đơn và nhiều nội dung khác từ nghệ sĩ như Taeyong và Ten của NCT, RIIZE, aespa và nhiều nghệ sĩ khác.