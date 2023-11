Theo thông tin từ Biz Korea, ngày 14/11, Jenny -thành viên ban nhạc BLACKPINK đã mua một căn hộ tại tầng hai của La Terrace Hannam vào tháng 7 năm ngoái và đã hoàn tất thủ tục chuyển vào. Căn hộ này được xác nhận có diện tích 250 mét vuông, bao gồm 5 phòng và 3 phòng tắm. Đây là nơi ở trước đây của nam diễn viên Lee Jong Seok trước khi anh chuyển đi.

Jenny đã ký hợp đồng mua bán với La Terrace Hannam vào tháng 2/2021 và đã thanh toán 500 triệu won vào thời điểm đó, số còn lại là 4,5 tỷ won đã được thanh toán vào tháng 7 năm ngoái, sau 2 năm và 5 tháng kể từ thời điểm ký hợp đồng.

Jennie (BLACKPINK) mua nhà triệu USD, thành lập thương hiệu riêng

Theo đồn đoán, nữ ca sĩ Jennie (BLACKPINK) nhiều khả năng sẽ không tiếp tục tái ký hợp đồng với YG Entertainment. Ảnh: IT.

Gần đây, theo Dịch vụ thông tin quyền sở hữu trí tuệ Hàn Quốc, Jennie đã nộp đơn đăng ký nhãn hiệu "Jennie Ruby Jane" cho nhiều lĩnh vực, bao gồm nhà hàng, mỹ phẩm, quần áo và thực phẩm...

Tên "Jennie Ruby Jane" là biệt danh được Jennie sử dụng khi cô tham gia diễn xuất trong bộ phim truyền hình "The Idol", do The Weeknd và HBO sản xuất.

Ngoài ra, thông tin từ hồ sơ LinkedIn cho thấy Alison, quản lý cá nhân của Jennie đã chấm dứt hợp đồng làm việc tại YG Entertainment từ tháng 10/2023. Những dấu hiệu này đã khiến khán giả nghi ngờ liệu Jennie có gia hạn hợp đồng với YG sau 7 năm không. Do đó, nữ ca sĩ đã đăng ký bản quyền một biệt danh mới để chuẩn bị cho một chặng đường mới.

Trước đó, vào cuối tháng 9/2023, có tin đồn về việc Jennie và Jisoo sẽ thành lập công ty quản lý riêng, trong bối cảnh mối quan hệ giữa BLACKPINK và YG đang căng thẳng.

Trong khi đó, theo YG Entertainment, cả bốn thành viên BLACKPINK đều đang đàm phán tái ký hợp đồng, thông tin về việc hợp đồng có được gia hạn hay không vẫn chưa được công bố. YG thông báo rằng, họ vẫn duy trì hợp đồng độc quyền với bốn cô gái và kết quả cuối cùng sẽ được thông báo sau thông qua thông báo chính thức.