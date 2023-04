Văn phòng Ủy viên Thông tin của Vương quốc Anh (ICO) vừa cho biết trong một tuyên bố rằng, họ đang phạt TikTok vì “một số hành vi vi phạm luật bảo vệ dữ liệu, bao gồm cả việc không sử dụng hợp pháp dữ liệu cá nhân của trẻ em”.

Cơ quan này cho biết TikTok đã bị phạt 12,7 triệu bảng Anh vì xử lý trái phép dữ liệu của 1,4 triệu trẻ em dưới 13 tuổi đang sử dụng nền tảng của mình mà không có sự đồng ý của cha mẹ.

TikTok đã bị các cơ quan quản lý quyền riêng tư của Vương quốc Anh phạt 12,7 triệu bảng Anh (15,9 triệu đô la) vì không bảo vệ dữ liệu của trẻ em, một đòn giáng mạnh vào ứng dụng do Trung Quốc sở hữu, khi việc giám sát ứng dụng do Trung Quốc sở hữu được tăng cường. Ảnh: @AFP.

Luật bảo vệ dữ liệu của Vương quốc Anh không có lệnh cấm nghiêm ngặt đối với trẻ em sử dụng internet, nhưng yêu cầu các tổ chức sử dụng dữ liệu cá nhân của trẻ em phải được sự đồng ý của cha mẹ hoặc người chăm sóc.

Cơ quan giám sát cho biết, TikTok đã cho phép 1,4 triệu trẻ em dưới 13 tuổi sử dụng ứng dụng này vào năm 2020, bất chấp các quy tắc riêng yêu cầu người dùng phải trên độ tuổi này mới được tạo tài khoản TikTok.

Ủy viên thông tin cho biết ứng dụng video do Trung Quốc sở hữu đã làm “rất ít, nếu có” để kiểm tra xem ai đang sử dụng nền tảng và xóa người dùng chưa đủ tuổi, bất chấp cảnh báo nội bộ rằng công ty đang vi phạm các điều khoản và điều kiện của chính mình.

John Edwards, Ủy viên Thông tin Vương quốc Anh, cho biết trong một tuyên bố rằng TikTok “lẽ ra phải biết rõ hơn” và “lẽ ra phải làm tốt hơn”. Edwards nói: “Có rất nhiều thứ mà họ có thể làm nhưng họ đã không làm. Có luật để đảm bảo con cái chúng ta được an toàn trong thế giới kỹ thuật số cũng như trong thế giới vật chất. Nhưng TikTok đã không tuân thủ các luật đó”.

“Kết quả là, ước tính có khoảng 1,4 triệu trẻ em dưới 13 tuổi đã được cấp quyền truy cập vào nền tảng một cách không phù hợp, với việc TikTok thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân của họ. Điều đó có nghĩa là dữ liệu của chúng có thể đã được sử dụng để theo dõi, lấy dữ liệu lập hồ sơ tài khoản trẻ em, có khả năng cung cấp nội dung có hại, không phù hợp cho những đối tượng này”, John Edwards nói.

“Khoản phạt 12,7 triệu bảng Anh của chúng tôi phản ánh tác động nghiêm trọng mà thất bại của họ có thể gây ra. Họ đã không làm đủ để kiểm tra xem ai đang sử dụng nền tảng của họ hoặc thực hiện đủ hành động để xóa những đứa trẻ chưa đủ tuổi đang sử dụng nền tảng của họ”, ông nói thêm.

Người phát ngôn của TikTok nói với Đài CNBC rằng công ty đang xem xét quyết định của ICO, và họ đang xem xét các bước tiếp theo.

“TikTok là một nền tảng dành cho người dùng từ 13 tuổi trở lên”, người phát ngôn của TikTok nói với CNBC. “Chúng tôi đầu tư rất nhiều để giúp giữ cho những người dưới 13 tuổi không sử dụng nền tảng này, và nhóm an toàn ứng dụng gồm 40.000 người của chúng tôi làm việc suốt ngày đêm để giúp giữ nền tảng an toàn cho cộng đồng của chúng ta”.

“Mặc dù chúng tôi không đồng ý với quyết định của ICO, liên quan đến giai đoạn từ tháng 5 năm 2018 - tháng 7 năm 2020, nhưng chúng tôi rất vui vì khoản tiền phạt được công bố hôm nay đã giảm xuống khoảng một nửa số tiền được đề xuất vào năm ngoái”, người phát ngôn này nói thêm.

ICO trước đó đã đề xuất phạt TikTok 25 triệu bảng Anh vì hành vi vi phạm quyền riêng tư này. Tiền phạt mới từ ICO được đưa ra vài tuần sau khi ứng dụng này bị cấm trên điện thoại của chính phủ Vương quốc Anh trong bối cảnh lo ngại về an ninh. Nó cũng đang nhanh chóng trở thành một điểm sáng cho việc Vương quốc Anh xử lý các nền tảng công nghệ lớn và ảnh hưởng của Trung Quốc.

Vào năm 2019, TikTok đã bị Ủy ban Thương mại Liên bang Hoa Kỳ phạt 5,7 triệu đô la vì các hành vi tương tự. Khoản tiền phạt đó, một kỷ lục vào thời điểm đó, cũng được áp dụng đối với TikTok vì thu thập dữ liệu không đúng cách từ trẻ em dưới 13 tuổi. Vào thời điểm đó, công ty cam kết cải thiện các hoạt động của mình và cho biết họ sẽ bắt đầu giữ người dùng trẻ tuổi trong “môi trường TikTok phù hợp với lứa tuổi”, trong đó những người dưới 13 tuổi sẽ bị đẩy vào vai trò thụ động hơn, có thể xem video nhưng không được đăng hoặc nhận xét trên nền tảng.

Có thể thấy, hình phạt mới này được đưa ra trong bối cảnh có những lời kêu gọi cấm ứng dụng ở Hoa Kỳ do lo ngại về an ninh quốc gia và sau khi chính quyền ở Hoa Kỳ, Vương quốc Anh và một số quốc gia khác cấm ứng dụng này khỏi các thiết bị do chính phủ cấp.

Giám đốc điều hành của TikTok, Shou Zi Chew, đã giải quyết những lo ngại về bảo mật và quyền riêng tư từ các nhà lập pháp Hoa Kỳ vào tháng trước. Trong số các vấn đề hàng đầu của các quan chức Washington là ảnh hưởng tiềm tàng của chính phủ Trung Quốc đối với TikTok.

Shou Zi Chew bác bỏ tuyên bố rằng TikTok đã chia sẻ dữ liệu người dùng với Bắc Kinh và nói rằng, kể từ khi đảm nhận vị trí Giám đốc điều hành của công ty, ông chưa bao giờ tổ chức bất kỳ cuộc thảo luận nào với các quan chức chính phủ Trung Quốc.

“TikTok chưa bao giờ chia sẻ hoặc nhận được yêu cầu chia sẻ dữ liệu người dùng Hoa Kỳ với chính phủ Trung Quốc. TikTok cũng sẽ không tôn trọng yêu cầu như vậy nếu một yêu cầu được đưa ra”, Shou Zi Chew nói trong một lời khai bằng văn bản trước Ủy ban Thương mại và Năng lượng của Hạ viện Mỹ.