TikTok đang chiến đấu để tồn tại ở Mỹ

Kể từ năm 2019, TikTok đã đàm phán với chính phủ Hoa Kỳ để giải quyết những lo ngại về rủi ro an ninh quốc gia tiềm ẩn do nền tảng này gây ra. Việc không đạt được thỏa thuận thỏa mãn những lo ngại của chính phủ Hoa Kỳ có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng đối với khả năng tiếp tục hoạt động của TikTok tại Hoa Kỳ: TikTok có thể sẽ bị cấm hoàn toàn, hoặc yêu cầu bán phần lớn cổ phần trong công ty.

Một số người chỉ trích TikTok nói rằng, họ phẫn nộ về việc công ty đã dễ dàng phát triển sự hiện diện vận động hành lang ở Washington bằng cách trả tiền cho các công ty hàng đầu. Ảnh: @AFP.

Vì thế, mới đây có thông tin tiết lộ cho rằng, các giám đốc điều hành cấp cao của ứng dụng video phổ biến, và những người vận động hành lang của họ đã thông báo cho các thành viên của Quốc hội Mỹ, các nhà nghiên cứu học thuật, các nhà văn viện chính sách và những người khác về nỗ lực trị giá 1,5 tỷ đô la mà họ gọi là Dự án Texas, trình bày chi tiết về cách TikTok tin rằng, họ có thể giải quyết các mối quan tâm của mọi người- những người coi đó là một mối đe dọa an ninh, theo những người cho biết, họ đã được thông báo và một số ít phương tiện truyền thông đưa tin về cuộc vận động hành lang đặc biệt này.

Thậm chí, một số chi tiết đã xuất hiện trên blog bảo mật Lawfare, nơi hai người đã cung cấp bản tóm tắt những gì họ cho biết rằng, họ đã nghe được tại một cuộc họp ngắn về TikTok vào tuần trước.

Matt Perault, một trong những đồng tác giả của bài đăng trên blog và là giám đốc của Trung tâm Chính sách Công nghệ tại Đại học Bắc Carolina ở Chapel Hill, nói rằng phần lớn cuộc tranh luận chính trị xung quanh TikTok bắt nguồn từ các phỏng đoán, cáo buộc và cho rằng, cuộc họp giao ban này là một cơ hội để nghe công ty TikTok đưa ra các chi tiết cụ thể để phản ứng, giải bày của mình.

Perault nói trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại: "Cuộc tranh luận nên dựa trên thực tế của các hoạt động đã được lên kế hoạch, hơn là suy đoán về những kế hoạch đó có thể là gì".

Anh ấy cho biết trung tâm của anh ấy đã nhận được tài trợ từ TikTok, nhưng anh ấy không biết liệu những đảm bảo của TikTok có thỏa đáng hay không. Một số chi tiết cũng đã được The New York Times cũng như tờ The Wall Street Journal dẫn tin sơ bộ.

Như tờ New York Times đã đưa tin rằng, các quan chức cấp cao của TikTok đã thông báo cho các học giả, học giả think tank và những người khác về các chi tiết mới nhất của Dự án Texas vào tuần trước. Những nhân vật này đã tham dự cuộc họp giao ban được tổ chức tại văn phòng của TikTok ở Washington, DC. Những người tham gia không được cung cấp bản sao của các slide mà giám đốc điều hành TikTok đã sử dụng trong bài thuyết trình của họ, nhưng họ được phép ghi chú chi tiết trong suốt bài thuyết trình. Họ không bắt buộc phải ký các thỏa thuận không tiết lộ. Những ghi chú đó cung cấp cơ sở cho mô tả sau đây về Dự án Texas.

TikTok đang tiến hành cuộc tấn công ở Washington, DC, trong một nỗ lực tăng cường, nhằm chống lại những lời kêu gọi cấm ứng dụng này ở Hoa Kỳ do công ty mẹ sở hữu tại Trung Quốc. Ảnh: @AFP.

Theo báo cáo và các quan chức của công ty, các cuộc đàm phán giữa TikTok và Ủy ban đầu tư nước ngoài tại Hoa Kỳ (CFIUS) đã tập trung vào việc giải quyết ba rủi ro cụ thể do chính phủ Mỹ đưa ra:

-Truy cập trái phép vào dữ liệu: Chính phủ Mỹ đã lo ngại rằng Trung Quốc có thể lấy dữ liệu do TikTok nắm giữ — cụ thể là dữ liệu về công dân Hoa Kỳ.

-Nhà nước ảnh hưởng đến nội dung: Chính phủ Mỹ lo ngại rằng chính phủ Trung Quốc có thể ảnh hưởng đến nội dung mà TikTok cung cấp cho người dùng, hoặc TikTok có thể đơn phương quyết định ưu tiên nội dung có thể đe dọa hoặc gây bất ổn cho Hoa Kỳ.

-Phần mềm và hệ thống không đáng tin cậy: Chính phủ Mỹ lo ngại rằng, TikTok không duy trì các hệ thống bảo mật phù hợp để ngăn chặn truy cập trái phép vào sản phẩm, và dữ liệu của TikTok thông qua các lỗ hổng cố ý hoặc vô ý.

Theo công ty, các cuộc thảo luận với chính phủ Mỹ đã tạo cơ sở cho các đường viền của một thỏa thuận sẽ giảm thiểu những lo ngại đó. Những đường viền đó, được hoàn thiện bởi các cuộc đàm phán với CFIUS, là cơ sở cho Dự án Texas này.

TikTok đã không trả lời ngay lập tức các yêu cầu bình luận nào về nỗ lực vận động hành lang đặc biệt này. Có thể thấy, TikTok đang đối mặt với mối đe dọa nghiêm trọng nhất đối với các hoạt động tại Hoa Kỳ kể từ năm 2020, khi Tổng thống lúc bấy giờ là Donald Trump cố gắng cấm ứng dụng này và thua kiện trước tòa. Một số thống đốc đã cấm TikTok trên mạng máy tính của tiểu bang, bao gồm cả tại các trường đại học công lập; Quốc hội Mỹ tháng trước đã bỏ phiếu cấm TikTok khỏi các thiết bị của chính phủ liên bang, và tuần trước, Thượng nghị sĩ Josh Hawley đã làm sống lại ý tưởng về một lệnh cấm hoàn toàn trên toàn quốc.

Tất cả đều là một phần trong chiến lược của những người được mệnh danh là diều hâu đối với Trung Quốc, và những người chỉ trích TikTok khác, nhằm dần dần rào cản TikTok và khiến mọi người khó hoặc không thể truy cập ứng dụng ở Mỹ.

Và những rắc rối của TikTok chỉ trở nên trầm trọng hơn gần đây, sau các báo cáo về việc nhân viên của họ theo dõi các nhà báo, và về việc nhân viên ở Trung Quốc của họ truy cập dữ liệu người dùng ở Hoa Kỳ.

Không rõ liệu nỗ lực mới nhất của TikTok ở Washington có tạo ra sự khác biệt hay không, nhưng nó thể hiện sự thay đổi trong chiến lược của TikTok, khi hãng này tiếp tục đàm phán nhiều năm với chính quyền Biden về một thỏa thuận an ninh tiềm năng nhằm xoa dịu những lo ngại về an ninh.

"Chúng tôi đã thay đổi cách tiếp cận của mình", Erich Andersen, cố vấn chung của ByteDance, chủ sở hữu Trung Quốc của TikTok, nói với tờ Times.

Một số người chỉ trích TikTok nói rằng, họ phẫn nộ về việc công ty đã dễ dàng phát triển sự hiện diện vận động hành lang ở Washington bằng cách trả tiền cho các công ty hàng đầu.

Keith Krach, cựu ngoại trưởng trong chính quyền Trump và cựu CEO của công ty công nghệ DocuSign, cho biết: "Chiến lược của Trung Quốc là: Dụ dỗ bằng tiền và củng cố bằng trả đũa và đe dọa".