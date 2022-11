Người đứng đầu nhóm Wagner thừa nhận can thiệp vào cuộc bầu cử giữa kỳ Mỹ, Washington nói gì?

Ông Yevgeny Prigozhin. Ảnh: AP

Doanh nhân Nga quyền lực của Nga Yevgeny Prigozhin thừa nhận đã can thiệp vào cuộc bầu cử giữa kỳ Mỹ.

"Các quý ông, chúng tôi đã can thiệp, chúng tôi đang can thiệp và chúng tôi sẽ can thiệp", ông Prigozhin, người trước đây từng bị cáo buộc tác động đến kết quả của các cuộc bầu cử trên khắp các châu lục, cho biết trong một tuyên bố do một trong những công ty của ông, Concord đăng tải.

"Chúng tôi làm điều đó một cách cẩn thận, chính xác nhất có thể", ông Prigozhin, 61 tuổi, nói thêm.

Ông Prigozhin đã trả lời yêu cầu bình luận về một báo cáo gần đây của Bloomberg nói rằng Nga đang can thiệp vào cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ hôm 8/11. Cuộc bỏ phiếu có ý nghĩa quan trọng đối với chương trình nghị sự lập pháp trong phần còn lại của nhiệm kỳ tổng thống Mỹ Joe Biden - và có thể mở đường cho sự trở lại Nhà Trắng của cựu tổng thống Donald Trump.

Tuần trước, công ty phân tích mạng xã hội Graphika của Mỹ cho biết các đặc vụ Nga bị nghi ngờ đã sử dụng các nền tảng truyền thông cực hữu để chỉ trích những ứng cử viên Đảng Dân chủ trước cuộc bầu cử giữa kỳ ở một số bang của Mỹ, bao gồm Georgia, New York, Ohio và Pennsylvania.

Ông Prigozhin, cùng hàng chục công dân Nga khác và ba công ty Nga, đã bị truy tố vào năm 2018 trong khuôn khổ cuộc điều tra của cố vấn đặc biệt Robert Mueller về sự can thiệp của Nga vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016.

Ông Prigozhin bị cáo buộc kích động bất hòa và chia rẽ dư luận Mỹ trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016, tuy nhiên cả ông cũng như Điện Kremlin đã bác bỏ cáo buộc.

Người phát ngôn của Tổng thống Biden, bà Karine Jean-Pierre cho biết Nhà Trắng không ngạc nhiên trước nhận xét của ông Prigozhin. Bà nói: "Việc các tổ chức liên kết với ông Yevgeny Prigozhin tìm cách gây ảnh hưởng đến các cuộc bầu cử trên khắp thế giới, bao gồm cả Mỹ, đã được ghi nhận từ lâu".

"Cơ quan thực thi pháp luật đã thông báo cho chúng tôi biết rằng không có mối đe dọa cụ thể, đáng tin cậy nào được xác định vào thời điểm này", bà Karine Jean-Pierre cho biết. Bà nói thêm rằng Tổng thống Joe Biden đã được cập nhật về tình hình hiện tại và ông đã ra lệnh thực hiện các bước để "đảm bảo bỏ phiếu an toàn và bảo mật" vào ngày 8/11.

Tuần trước, nhóm Wagner đã mở một trung tâm "công nghệ quân sự" ở St Petersburg, động thái này được nhiều người coi là một nỗ lực của ông Prigozhin nhằm đóng vai trò công khai hơn trong việc định hình chiến lược quân sự của Nga.