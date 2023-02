"TikTok là cửa hậu của Trung Quốc vào cuộc sống người Mỹ"

Theo đó, Ủy ban Thương mại và Năng lượng Hạ viện Mỹ đã công bố lịch trình phiên điều trần vào ngày 20/1, nói rằng đây sẽ là lần đầu tiên Chew xuất hiện trước một hội đồng quốc hội Mỹ.

Chủ tịch Ủy ban Thương mại và Năng lượng Hạ viện Mỹ Cathy McMorris Rodgers cho biết: "Các công ty công nghệ lớn ngày càng trở thành một thế lực hủy diệt trong xã hội Mỹ. Ủy ban Năng lượng và Thương mại đã đi đầu trong việc yêu cầu các CEO của Big Tech – từ Facebook đến Twitter đến Google – trả lời về các hành động của công ty họ. Những nỗ lực này sẽ tiếp tục với TikTok; TikTok thuộc sở hữu của ByteDance đã cố ý cho phép Đảng Cộng sản Trung Quốc có khả năng truy cập dữ liệu người dùng Mỹ. Vì thế mà người Mỹ xứng đáng được biết những hành động này ảnh hưởng như thế nào đến quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu của họ, cũng như những hành động mà TikTok đang thực hiện để giữ an toàn cho trẻ em của chúng ta khỏi các tác hại trực tuyến và ngoại tuyến ra sao; Chúng tôi đã nói rõ những lo ngại của mình với TikTok. Bây giờ là lúc ủy ban tiếp tục nỗ lực để quy trách nhiệm cho Big Tech bằng cách đưa TikTok ra trước ủy ban để đưa ra câu trả lời đầy đủ và trung thực cho mọi người".

Những lo ngại về an ninh quốc gia và ảnh hưởng đến quyền riêng tư của TikTok đối với người tiêu dùng đã lan rộng ra cả hai bên của Quốc hội Mỹ và kéo dài từ chính quyền Trump sang chính quyền Biden. Ảnh: @AFP.

Người phát ngôn của TikTok cho biết trong một tuyên bố rằng, họ "hoan nghênh cơ hội trình bày thẳng thắn về TikTok, ByteDance và những cam kết mà chúng tôi đang thực hiện để giải quyết những lo ngại về an ninh quốc gia Hoa Kỳ trước Ủy ban Năng lượng và Thương mại Hạ viện Mỹ".

Tuy nhiên, người phát ngôn này nói thêm: "Tuyên bố của Hạ nghị sĩ McMorris Rodgers rằng TikTok đã cung cấp dữ liệu người dùng Hoa Kỳ cho Đảng Cộng sản Trung Quốc là không đúng sự thật. Đảng Cộng sản Trung Quốc không có quyền kiểm soát trực tiếp hay gián tiếp đối với ByteDance hay TikTok. Hơn nữa, theo đề xuất mà chúng tôi đã đưa ra với các cơ quan an ninh quốc gia hàng đầu của đất nước chúng tôi thông qua Ủy ban Đầu tư nước ngoài tại Hoa Kỳ (CFIUS), loại chia sẻ dữ liệu đó, hoặc bất kỳ hình thức ảnh hưởng nước ngoài nào khác đối với nền tảng TikTok ở Hoa Kỳ sẽ không thể thực hiện được".

Chew sẽ làm chứng tại phiên điều trần đầy đủ của Ủy ban Năng lượng và Thương mại vào ngày 23 tháng 3 năm 2023. Các chi tiết bổ sung sẽ được theo dõi. Ảnh: @AFP.

Người phát ngôn cho biết, họ hy vọng bằng cách chia sẻ chi tiết về kế hoạch của mình với ủy ban, "Quốc hội Mỹ sẽ có thể có cách tiếp cận thận trọng hơn đối với các vấn đề hiện tại".

Thông báo này được đưa ra khi các cuộc đàm phán của công ty với chính phủ Hoa Kỳ về cách bảo mật ứng dụng của họ ở quốc gia này tiếp tục kéo dài. TikTok đã làm việc với Ủy ban Đầu tư nước ngoài tại Hoa Kỳ, cơ quan có thể xác định xem các biện pháp giảm thiểu rủi ro nhất định có đủ để giảm bớt các mối lo ngại về an ninh quốc gia hay không.

Tuy nhiên, những cuộc đàm phán đó đã bị trì hoãn ít nhất là vào tháng trước, vì các quan chức tiếp tục lo lắng về tác động của quyền sở hữu ứng dụng của công ty mẹ Trung Quốc ByteDance. Đó là bởi vì các công ty có trụ sở tại Trung Quốc có thể bị buộc phải cung cấp dữ liệu cho chính phủ ở đó theo yêu cầu. Trước đây, TikTok đã đảm bảo với các quan chức và nhà lập pháp Hoa Kỳ rằng họ không lưu trữ dữ liệu người dùng Hoa Kỳ ở Trung Quốc để giảm thiểu rủi ro đó, nhưng điều đó chẳng giúp xoa dịu nỗi sợ hãi được bao nhiêu.

Các nhà lập pháp đã thông qua lệnh cấm TikTok trên các thiết bị của chính phủ trong gói lập pháp cuối năm 2022, với lý do lo ngại về an ninh. Người phát ngôn của TikTok gọi việc thông qua dự luật là "một cử chỉ chính trị sẽ không giúp ích gì cho lợi ích an ninh quốc gia", trong một tuyên bố vào thời điểm đó, đồng thời cho biết thêm rằng thỏa thuận mà CFIUS đang xem xét sẽ "giải quyết một cách có ý nghĩa mọi lo ngại về an ninh đã được nêu ra tại cả cấp liên bang và tiểu bang".

Các chuyên gia nhận định, phiên điều trần cấp cao nhấn mạnh rủi ro chính trị đang gia tăng đối với TikTok khi các cuộc đàm phán của nó với chính phủ Hoa Kỳ về một thỏa thuận an ninh quốc gia tiếp tục kéo dài.

Tin tức này cũng được đưa ra khi Ủy ban Đối ngoại Hạ viện có kế hoạch tổ chức một cuộc bỏ phiếu vào tháng tới về dự luật nhằm ngăn chặn việc sử dụng TikTok ở Hoa Kỳ vì những lo ngại về an ninh quốc gia. Tuy nhiên, "phe diều hâu" Trung Quốc trong Quốc hội Mỹ đã cố gắng kiềm chế sức mạnh của ứng dụng video lan truyền này. Thượng nghị sĩ Josh Hawley, đã đưa ra luật vào vài tuần trước để cấm ứng dụng truyền thông xã hội ở Hoa Kỳ.

Trong một dòng tweet, Hawley nói rằng TikTok là "cửa hậu của Trung Quốc vào cuộc sống của người Mỹ". Ông nói thêm: "Nó đe dọa quyền riêng tư cũng như sức khỏe tâm thần của con cái chúng tôi. Tháng trước Quốc hội đã cấm nó trên tất cả các thiết bị của chính phủ. Bây giờ tôi sẽ đưa ra luật cấm nó trên toàn quốc".