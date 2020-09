Tim bất ngờ khoe ảnh hôn Trương Quỳnh Anh vào ngày sinh nhật

Nhân dịp sinh nhật đón tuổi mới, trên trang cá nhân, Tim vừa có chia sẻ bất ngờ nhân ngày sinh nhật liên quan đến vợ cũ. Giọng ca "Món quà vô giá" viết: "Hai tấm hình được chụp vào cùng ngày 02/09 nhưng khác năm.

2 gia đình của mình. Thật may là mình vẫn còn giữ được 2 khoảnh khắc này. Dù bây giờ có người không còn trên cõi đời này nữa, có người định cư nước khác và cũng có người đã có cuộc sống riêng.

Chia sẻ mới nhất của Tim.

Mỗi người một nơi chỉ còn mỗi mình và Cát An (con trai - pv) vẫn ở nơi cũ. Nhưng xin cám ơn mọi người đã đến bên đời con (anh), cho con (anh) biết cảm giác có gia đình là thế nào.

Dù thế nào chúng ta vẫn mãi là người thân của nhau. Dù ở bất kì phương trời nào, ở bên ai hay làm gì con (anh) cầu mong mọi người luôn bình an, hạnh phúc. Happy birthday to me. Mong bản thân luôn an nhiên tự tại và cười nhiều".

Tim và Trương Quỳnh Anh có một con trai chung là bé Sushi (Cát An), năm nay 8 tuổi. Dù đã xác nhận ly hôn từ tháng 7/2018, chuyện tình cảm của Trương Quỳnh Anh và Tim vẫn gây nhiều ồn ào. Trước đây dù hôn nhân đổ vỡ họ vẫn sống chung để tiện chăm sóc con trai nhưng từ tháng 8 năm ngoái nữ ca sĩ đã dọn ra ở riêng.



Lúc mới ly hôn, cặp đôi này vẫn quyết định sống chung nhà để tiện chăm sóc và dạy dỗ con. Nhưng đến cuối tháng 8/2019, Trương Quỳnh Anh thông báo dọn ra ở riêng khi nghe tin chồng cũ có mối quan hệ mới. Hiện tại, nữ ca sĩ thấy mình đã ở ngưỡng cân bằng sau những thăng trầm, biến cố. Cô mãn nguyện với cuộc sống hiện tại, vui khi con trai Sushi ngày càng trưởng thành, biết chia sẻ mọi vui buồn với mẹ.